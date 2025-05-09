Alaşehir’de çiftçiye 70 bin fide desteği

Yayınlanma: 09.05.2025 - 10:26

Güncelleme: 09.05.2025 - 10:42

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde belediye, üreticilere destek amacıyla yerli tohumlardan yetiştirilen 70 bin adet sebze fidesi dağıttı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen dağıtım törenine Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı. Artan girdi maliyetleri nedeniyle zor günler geçiren çiftçilere destek olmak amacıyla belediyenin serasında üretilen domates, biber ve patlıcan fidelerini ücretsiz verildi.

Fideleri üreticilere kendi elleriyle veren Başkan Öküzcüoğlu, “Alaşehir Belediyesi olarak, kendi seramızda yerli tohumlardan yetiştirdiğimiz fideleri ihtiyaç sahibi çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığıyla toplamda 70 bin adet biber, domates ve patlıcan fidesini toprakla buluşturacağız. Bu fidelerle birlikte bereketin artmasını diliyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Fide desteğinden yararlanan üreticiler ise Alaşehir Belediyesi’nin bu desteğinin kendilerini bir nebze rahatlattığını belirterek, Başkan Öküzcüoğlu’na ve belediye ekiplerine teşekkür etti.