Ata tohumu Çeşme’de karakılçık buğdayla hayat buluyor

Yayınlanma: 05.01.2024 - 13:46

Güncelleme: 05.01.2024 - 13:46

İzmir’de Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Çeşme Belediyesi geçtiğimiz yıllarda ilk hasadını yaptığı 2 bin yıllık ata tohumu karakılçık buğdayı üretimini sürdürüyor.

Çeşme Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından mibzerle karakılçık buğdayı ekimi yapılıyor. Çiftçilerin üreterek hem toprağında kalmasını hem de bölgeye ekonomik girdi sağlamayı hedefleyen Başkan Oran, ‘Başka bir tarım mümkün’ diyerek kadim buğday Karakılçık buğdayını üreterek, unutulmaya yüz tutmuş bir lezzeti yeniden sofralara taşıdı.

Üreticiye geri alım garantisi vererek ata tohumuna sahip çıkan Başkan Oran, “Ziraat Odası kayıt belgesini sunmak kaydıyla en fazla 10 dönüme kadar ekim yapıyoruz. Bu ekimlerden Ortalama 200/ 250 kg verim alıyoruz.Toprak mahsülleri ofisinin belirlediği buğday fiyatının iki katı fiyatla geri alım garantisi veriyoruz. Değirmenlerde öğüttümüğümüz Karakılçık ekmeklerini belediye şirketi ÇEŞTUR Halk Ekmek Fabrikası’nda satışa sunyoruz” diye konuştu.

“YERLİ ÜRETİCİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Oran, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Amacımız ata tohumumuz karakılçık buğdayının ekim alanı ve üretiminin ilçemizde artmasıdır. Şimdi az miktarda olan karakılçık buğdayımızın üretimi daha da artacak ve Halk Ekmek Fabrikası’nda vatandaşlarımızın soflarına sağlıklı bir şekilde ulaşacak. Böylece hem üreticimizi destekleyecek hem de vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.