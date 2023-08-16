Atalık tohumlar Bornova’da koruma altında

Yayınlanma: 16.08.2023 - 10:10

Güncelleme: 16.08.2023 - 10:10

İzmir'in Bornova Belediyesi, kırsal mahallelerdeki üreticilerden ve tohum takas şenliklerinden elde ettiği atalık tohumları yaşatmak için çok yönlü çalışmalar yapıyor. 2021 yılından bu yana elde edilen orijinal atalık tohumların ekimi Bornova Belediyesi Yerel Tohum Bahçesi’nde ekimi yapılarak yeni tohumlar elde ediliyor. Bornova Belediyesi Yerel Tohum Bahçesi bir tohum üretim merkezi olmasının yanında tohumların orijinallerinin korunması için de çok önemli bir işlev üstleniyor.

20 MİLYON ATALIK TOHUM DAĞITILDI

Bornova Belediyesi’nin uzman ziraat mühendisleri, Bornova’nın coğrafi şartlarında en iyi verimi veren çeşitlerin tespitini yaparak üreticileri hem bilgilendiriyor hem de dağıtılacak fide çeşitlerini buna görev seçiyor. Ayrıca zaman içerisinde çevresel faktörler ve tozlaşmanın da etkisiyle orjinalinden uzaklaşan tohum ve ürünler de kapsam dışında bırakılarak orjinaline en yakın sebzelerden tohum elde ediliyor. Bornova Belediyesi bugüne kadar 20 milyon atalık tohumu ücretsiz olarak yurttaşlara dağıttı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, atalık tohumların gelecek nesillere aktarılması konusunda çok hassas bir görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Orijinal tohumlardan üretilen sağlıklı sebzeleri bulmanın giderek zorlaştığı günümüzde, Bornova Belediyesi olarak hem orijinal tohumları buluyoruz hem de orijinalliklerini korumak için mücadele ediyoruz. Bu konuda bizim en büyük destekçimiz ücretsiz olarak dağıttığımız tohumları tarlalarına, bahçelerine bazen de balkonlarındaki saksılarına diken vatandaşlarımız. Atalık tohumlarımızı korumak için bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu şekilde çocuklarımızın, torunlarımızın sağlığını koruyup tarımsal ürünlerimizin devamlılığını sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.