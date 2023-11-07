Aydın’da üreticiye kışlık fide desteği
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin seralarında kışlık sebzelerden fide üretimine devam ediliyor. Bozdoğan’daki Yerel Tarım Ürünleri Serası’nda üretilen fideler yarından itibaren tüm Aydın’da vatandaşlara dağıtılacak.
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yerel tarım ürünlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için faaliyetleri devam ediyor. Bu yıl da kışlık sebzelerin fideleri üretilirken dağıtımlara yarından itibaren başlanacak. Bu yıl kışlık marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidelerinin dağıtımı yapılacak.
ÇERÇİOĞLU: FİDE ŞENLİĞİ YAPACAĞIZ
Yerel tarım ürünlerinin gelecek nesillere aktarılmasını önemsediklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Yere tohum düşse bereket fışkıran Aydınımızın topraklarında üretilen sebze ve meyvelere yerel yönetim olarak sahip çıkıyoruz. Vatandaşlarımızın da yerel tarım ürünlerine bizler gibi sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu sebeple bu kış da Aydın genelinde fide şenliği yapıyoruz. Ürettiğimiz yüz binlerce fideyi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Maaş ödeme tarihleri belli oldu
- Barış Yarkadaş kararını açıkladı
- Özel'den Yarkadaş'a mesaj
- Kaza yapan otomobilin LPG tankı patladı
- ‘Moralim gayet iyi…’
- Hatipoğlu'nun konuşması gündem oldu
- Özgür Özel’in Hulusi Akar’a sözleri tekrar gündemde
- Kılıçdaroğlu'nun 'sırtımdaki hançerler' ifadesine yanıt
- Ve AKP saflarına geçti!
- Can Atalay'ın avukatından Cumhuriyet'e ilk açıklama!