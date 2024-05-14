Başkan Aras: Muğla’da sürülmeyen tarla kalmayacak

Yayınlanma: 14.05.2024 - 16:39

Güncelleme: 14.05.2024 - 16:39

14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 35 kooperatif ve 3 birlik yöneticileriyle bir araya geldi. Başkan Aras kooperatif üyelerinin dertlerini, sıkıntılarını dinledi.

GÜDÜR: SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN SAĞLIKLI GIDA ÜRETMEK ZORUNDAYIZ

Marmaris Çetibeli Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Hatice Güdür, “Zeytincilik ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Tarım, bizim ana ihtiyacımız olan gıdayı üretiyor. Gıdamız eksik olduğu zaman bizim hayatımız, sağlığımız etkilenecektir. Sağlıklı nesillere ulaşabilmek için, sağlıklı gıdayı üretmek zorundayız” diye konuştu.

TÜRKOĞLU: ÇOCUKLAR ÇİFTÇİLİĞİN ÖNEMİNİ GÖRMELİ

Algı Köyünden toplantıya katılan Öznur Türkoğlu “Yerkesik’te lavanta üreticisiyim. Ahmet Başkanın çiftçilerimiz için yapacağı yardım ve destekler bizler için çok önemli. Bizler üretim yapmak zorundayız. Çocuklarımızın çiftçilikle uğraşmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu görmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

TURAN: BAŞKANIMIZIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Marmaris Kadın Kooperatifi üyesi Ebru Turan “Bizim kooperatifimiz el sanatları üzerine. Bu organizasyon ile bütün kooperatifler bir araya geldi. Başkanımızın bizleri desteklemesi yanımızda olması çok güzel. Kooperatiflerin ciddi anlamda desteğe ihtiyacı var. Hem pazar bulma, hem üretim konusunda. Başkanımız kapısının sonuna kadar açık olduğunu söylemesi biz çiftçileri çok memnun etti” dedi.

BAŞKAN ARAS: ÇİFTÇİLERİMİZİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRACAĞIZ

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak hedeflerinin üretimi güçlendirmek olduğunu belirten Başkan Aras “Bizim ana amacımız, üretimi güçlendirerek çiftçilerimizin ve köylülerimizin yaşam kalitesini arttırmak, şehrimizi bereketin ve çeşitliliğin sembolü haline getirmektir. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak tarım politikalarımızın temel hedeflerinden birini çiftçilerimizin sürdürülebilir tarım uygulamaları ile verimliliği arttırmak olarak belirledik. Ayrıca en önemli hedeflerimizden biri de toprağımızı ve su kaynaklarımızı koruma altına almak. Böylelikle hem üretimi arttırmak hem de üreticiye kazandırmak ana amacımız” şeklinde konuştu.

ARAS: BÜTÇEMİZİN BÜYÜK KISMINI TARIMA AYIRACAĞIZ

Tarımda sürekliliği sağlamak için soğuk hava depoları kuracaklarını belirten Başkan Aras; “Tarım sektöründeki girdi maliyetlerinin yüksek olmasının çiftçilerimizi zorladığının farkındayız. Bu yüzden canlı hayvan, fide, fidan, tohum, sıvat, petek, gübre mazot, paketleme ve depolama, markalaşma ve dijital pazarlama desteği vereceğiz. Muğla Büyükşehir Belediyemizin bütçesinin büyük kısmını tarıma ayıracağız. Çiftçilerimize her türlü desteği vereceğiz. Traktörü olmayan veya traktörüne mazot koyacak durumu olmadığı için tarlasını süremeyen çiftçi kalmayacak. Talepler doğrultusunda biz gidip o üreticimizin tarlasını süreceğiz. Muğla’da sürülmeyen tarla kalmayacak üretim aratacak” dedi.