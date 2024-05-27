Başkan Eşki: Tarlada ürün bırakmayacağız

Yayınlanma: 27.05.2024 - 09:43

Güncelleme: 27.05.2024 - 09:43

İzmir’de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova’nın 12 eski köy yerleşimi ile tarım ve hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Yapacakları çalışma ve yatırımlarla bu potansiyeli harakete geçireceklerini vurgulayan Başkan Eşki, “Tohumdan gübreye ve canlı hayvana vereceğimiz desteklerle üreticinin yanında olacağız. Tarlada ürün bırakmayacağız. Vatandaşları doğal ve sağlıklı gıdalarla buluşturucağız” diye konuştu.

Eski köy yerleşimlerinde yaşayan insanların köy kimliğinin ve geleneksel yaşamınlarının kaybolmaması gerektiğini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Çocuklarımıza toprağa basabilecekleri alanlar bırakmak istiyorsak rantı değil, doğal yaşamı tercih etmemiz gerekiyor. Temel amacımız tarım ve hayvancılığı geliştirmek, doğayı ve çevreyi korumak. Bunun da eski köy yerleşimlerimizin kırsal mahalle statüsü almasıyla daha kolay olacağını düşünüyoruz ve gerekli çabayı göstereceğiz. Başarırsak pek çok sorun doğal olarak ortadan kalkacak. Çünkü bir marka olan Pınarbaşı narı ve ayvasının yok olduğunu ne yazık ki gördük. Bornova’nın coğrafi işaret tescilli ürünleri Kınalı Bamya ve Misket Üzümü var. Onları yaşatma ve yaygınlaştırma konusundaki çalışmalarımız sürüyor. Aynı sorunu bu tarımsal değerlerimiz ve diğer ürünlerimizde yaşamamalıyız” şeklinde konuştu.

“SAĞLIKLI ÜRÜNLERE ERİŞİMİ SAĞLAYACAĞIZ”

Tarım ve hayvancılık alanlarında yerel üreticilerin yanında olacaklarını söyleyen Başkan Ömer Eşki, “Atalık tohum, fide, fidan, gübre, bölgemizin coğrafi koşulları gereği küçükbaş hayvan, arı, kümes ve tavuk desteği sağlayacağız. Bu desteklerin yanısıra çiftçimize eğitim ve danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Tarlada mahsül bırakmayacağız yani üretici pazarlama sorunu yaşamayacak. Yetiştirdiği ürünü kooperatiflerimiz aracılığıyla kazanca dönüştürecek. Vatandaşlar yerel, doğal ve sağlıklı ürünlere daha uygun fiyatlarla erişebilecek. Bu ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için yeniden hayata geçireceğimiz Dost Marketlerin raflarında da olacak” dedi.

“KÖYLERİMİZDE İSTİHDAM YARATACAĞIZ”

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle köylerde yaşayan insanların Bornova’nın merkezine göç etmek zorunda kaldığını vurgulayan Eşki, “Özellikle genç diyebileceğimiz bu vatandaşlarımızın çoğu şehirde iş bulup asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışıyor. Bunun önüne kırsaldaki ihtihdam olanaklarını artırarak geçebiliriz. Seracılık faaliyetlerini geliştirebilir ve bir mantar işletmesi açabiliriz. Tüm bu bunlar birlikte hayata geçireceğimiz yatırım ve çalışmalarla köylerimizi modern yaşamla da uyumlu hale getirmemiz gerekiyor ki; bölgede yaşayan insanlar şehre gelme ya da göç etme ihtiyacı duymasın” diye konuştu.