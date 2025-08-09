Başkentli öğrenciler arıcılığı sahada öğreniyor: Arıcılık üniversitemiz için önemli bir yere sahip

Başkent Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksekokulu’nda, Öğr. Gör. Rabia Aktaş danışmanlığında yürütülen TÜBİTAK 2209-A öğrenci projesi kapsamında, bal arılarında probiyotik denemeleri gerçekleştiriliyor.

Projeyle eş zamanlı olarak organik arıcılık dersi de sahada uygulamalı şekilde işleniyor. Öğrenciler, hem bilimsel araştırma sürecini deneyimliyor hem de arıcılık pratiğini yerinde öğrenme fırsatı buluyor.

Projeye öncülük eden Öğr. Gör. Rabia Aktaş, 5 yıldır aktif olarak arıcılıkla ilgileniyor. Halk eğitim merkezlerinde verdiği kurslarla pek çok arıcının yetişmesine katkı sunuyor.

Projeye ilişkin konuşan Aktaş “Amacımız hem öğrencilerimizi bilimsel çalışmalara teşvik etmek hem de organik üretimin temelini sahada öğretmek. Tarımın temel yapıtaşı olan arıcılık, okulumuz ve bizim için önemli bir yere sahip” ifadelerini kullandı.