Bornova'da üreticiye destek için buğday ekimi yapıldı
Bornova Belediyesi, yerel üreticiye çok yönlü destek vermek amacıyla tarım arazilerine yüksek verimli ‘Ege Yıldızı Tritikale buğdayı ekildi.
Bornova Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek adına önemli bir adım daha attı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere daha fazla katkı sağlamak amacıyla yerel üreticiye çok yönlü destek veren belediye, tarım arazilerini yeniden ekonomiye kazandırıyor. Bu kapsamda Yakaköy’deki Doğal Tarım Çiftliği’ne bölgenin iklimine ve toprak yapısına uygun yüksek verimli ‘Ege Yıldızı Tritikale buğdayı ekildi.
ÜRETİCİLERE YEM VE SAMAN OLARAK DAĞITILACAK
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile iş birliği içinde çalıştıklarının altını çizen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bu tohumları buğdayın verimliliği ile çavdarın dayanıklılık özelliklerini taşıdığı için tercih ettik. Bir yandan sulama gerektirmeyen, kuraklığa karşı da dirençli diğer yandan da hayvan yemi olarak üstün nitelikleri bulunuyor. Tarımsal üretime verilen her desteğin çok değerli olduğunu ve ekonomiye ve sosyal yaşama katlanarak geri döndüğünü biliyoruz. Özellikle aile tarımını ve küçük ölçekli yerel üreticileri desteklemek için farklı projeler de planlıyoruz” dedi.
Belediyeye ait atıl durumda bulunan 20 dekarlık tarım arazisi muhtarlarla birlikte ekildi. Hasat edilecek ürünlerin, yerel üreticiye yem ve saman olarak ücretsiz dağıtılacağı bildirildi. Böylece tarımsal üretim hem desteklenecek hem de Bornova ekonomisine katkı sağlanacak.
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