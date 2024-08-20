Bornova’da üreticiye yerel tohum ve fide desteği
Bornova Belediyesi, gıda güvenliğini sağlamak ve yerel üreticiyi desteklemek amacıyla eğitim çalışmalarının yanı sıra yerel tohum ve fide dağıtıyor. Bornova Belediyesi kış döneminde ekilmek üzere 120 bin fideyi üreticilerle buluşturdu. Karaçam Mahallesi’ndeki dağıtıma Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de katıldı.
İzmir’in Bornova Belediyesi’nin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulan yerel tohum bahçelerinde ürettiği yaklaşık 50 çeşit atalık tohum ve fideleri Bornovalılara dağıttı. İlkbahar aylarında üreticilere domates, biber ve patlıcandan oluşan yaklaşık 350 bin sebze fidesi dağıtan Bornova Belediyesi, üreticilerden gelen talepler üzerine kış döneminde ekilmek üzere 120 bin sebze fidesinin dağıtımına başladı. Tamamen yerel tohumlar kullanarak yetiştirilen bu fideler, mahalle statüsündeki eski köy yerleşimlerinde verilen “Kış Sebzeleri Yetiştirme Teknikleri” eğitimlerinin ardından dağıtılıyor. Kışlık sebze fideleri karnabahar, lahana, brokoli, marul, kereviz ve pırasadan oluşuyor.
TARIMSAL ÜRETİMİ ARTIRACAĞIZ
Tarımsal üretimin artmasının büyük önem taşıdığının altını çizen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Göreve geldiğim ilk günden bu yana tarımı yeniden ayağa kaldırmak için Bornova ölçeğinde önemli bir mücadele vereceğimizi söylemiştim. Çiftçinin maliyetler karşısında ne kadar çaresiz kaldığını herkes biliyor. Günden güne tarımsal üretim yapmak daha da zorlaşıyor. Bornova Belediyesi olarak içinde bulundukları koşullara rağmen üretim yapmakta ısrar eden çiftçilerimize çok yönlü desteklerimiz devam edecek” dedi.
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