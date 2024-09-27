Bu yıl istediğini bulamayan üretici için 2025 daha da kötü geçecek

Yayınlanma: 27.09.2024 - 03:59

Güncelleme: 27.09.2024 - 03:59

Türkiye’nin farklı bölgelerinde seslerini duyurmak isteyen çiftçiler, yüksek üretim maliyetleri ve ürünlerinin maliyetin altında satılması nedeniyle isyanlarını sürdürüyor. 2024 yılının çiftçi için kötü bir yıl olarak geçtiğini ifade eden uzmanlar, 2025 yılının daha da kötü olacağını ifade ederek çiftçilerin borçları, yetersiz destekler ve dışa bağımlılık gibi sorunların sektördeki krizi daha da derinleştirdiğini belirtti. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Baki Remzi Suiçmez, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ve Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen bir an önce tarımda acil önlemler alınması gerektiğini aktardı.

‘DURUM ÇOK KÖTÜ’

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Türkiye’deki tarımsal durumu eleştirerek gıda enflasyonunun arttığını ve tüm tarım sektörü çalışanlarının zor durumda olduğunu belirtti. Başkan Ali İhsan Ülgen, mevcut iktidarın tarıma gereken önemi vermediğini vurgularken ve sorunların çözülmesi için halkın ortaklık modeliyle pazara girmesi gerektiğini ifade ederken tarımda acil önlemler alınması gerektiğini belirtti. Ülgen, “İhracatın zayıflaması ve tarım ürünlerinin tarlada kalması, durumu daha da kötüleştiriyor. Ülkenin hayvan, saman ve buğday ithal etmesi, tarımsal bağımsızlık açısından bir utançtır. Üzümcü, tütüncü, zeytinci, pamukçu kısacası üreticilerinin hepsinin durumu çok kötü. 2025 tarımı için daha kötü bir zaman bekliyoruz. İyi olması için bir gösterge yok. Yüksek girdi maliyetleri üretimi tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

‘DESTEKLER YETERSİZ’

Baki Suiçmez de gıda enflasyonunun artışının arz ve üretimle bağlantılı nedenleri olduğunu belirtti. Suiçmez, çiftçilerin üretim yapabilmesi için mazot, tohum, ilaç ve yem gibi girdilerin yurt dışına bağımlı olduğunu vurguladı. Girdi fiyat endeksinin sürekli yükseldiğine dikkat çeken Suiçmez, bu artışın yüzde 41,6 seviyesine ulaştığını kaydetti. 2024 yılı tarım desteklerinin 91 milyar TL olduğunu, 2025 için ise bu miktarın yüzde 18 artışla 110 milyar TL civarında olmasının planlandığını aktaran Suiçmez, desteklerin enflasyon altında eridiğini belirtti. Üreticinin, ürettiği ürünlerin maliyetinin üzerinde fiyatlandırılması gerektiğini vurgulayan Suiçmez, ‘’Çiftçilerin kredi kullanmak zorunda kaldığını ve toplam borcun 850 milyar TL. Kredi almak için arazilerini veya traktörlerini ipotek ettiren çiftçiler haciz ve icra gibi sorunlarla karşılaşabilir’’ dedi. Yeterli destek verilmemesi durumunda üretimdeki sorunların devam edeceğini aktaran Baki Suiçmez, “Sorun raflarda değil sorun üretim maaliyetlerinin yüksekliğinde ve arzın giderek azalacak olmasında” dedi. Çiftçilerin kâr elde edemediğinde başka ürünlere yöneldiğini ve dışa bağımlılığın artacağını da belirten Suiçmez, 2025 yılının tarım ve alım alanında zor geçeceğini ifade etti.

‘MUTSUZ VE YORGUNLAR’

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, bölgedeki çiftçilerin zor durumda olduğunu belirterek, “Kavun ve karpuz tarlada kaldı, üzümde ise rekolte düşük. Ürünlerimiz yağmur ve doludan zarar gördü ve değer kaybı yaşadı.” dedi. Çiftçilerin kamuya olan borçlarının faizsiz olarak ertelenmesini talep ettiklerini vurgulayan Yüksel, “Çiftçilerimiz mutsuz ve yorgun, para kazanamadıkları için yavaş yavaş üretimden çekiliyorlar” ifadesini kullandı. Planlı tarıma geçişin acilen yapılması gerektiğini vurgulayan Yüksel, organize sanayi bölgesindeki sanayicilerle çiftçiler arasında sözleşmeli üretim uygulamasının gerektiğini söyledi. Yüksel, “Ürün fazlası olduğunda sanayiciler uymuyor, az olduğunda ise üreticiler vermek istemiyor. Bu durumun kamu tarafından yasayla düzenlenmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.