Buca Belediyesi’nden üreticiye fidan desteği

Buca Belediyesi, tarımsal üretimde çeşitliliği artırmak amacıyla köyler bölgesinde meyve fidanı dağıtımı yaptı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:41
Buca Belediyesi’nden üreticiye fidan desteği
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İzmir’in merkezinde en fazla tarım arazisine sahip Buca’da, verimli toprakları yeniden tarımsal üretime yönlendirmek için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, köyler bölgesindeki üreticilere desteğe devam ediyor. Yöre halkını katma değeri yüksek ürünlerle üretime teşvik eden Belediye, Doğancılar, Kırklar, Belenbaşı, Kaynaklar,  Karacağaç mahallelerinde ürün çeşitliliğini artırmak için ayva, Trabzon hurması, şeftali cinsi meyve fidanı dağıttı. Tarımsal üretimin her alanında Buca Belediyesi’nin kendilerine verdiği destekten duydukları mutluluğu dile getiren Bucalı üreticiler,  Başkan Görkem Duman’a çok teşekkür etti.

Belediye olarak kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Görkem Duman, “İzmir’in merkezinde en verimli topraklara sahip ilçede yaşıyoruz. Bu topraklardaki üretimi sürdürmek için çiftçilerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.


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