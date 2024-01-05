CHP’li Başevirgen: Çiftçinin bankalara olan borcu 569 milyar liraya çıktı

Yayınlanma: 05.01.2024 - 09:43

Güncelleme: 05.01.2024 - 09:43

CHP Manisa Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, tarım girdi maliyetlerindeki artışlara dikkat çekti.

Tarım sektörünün bankacılık sektörüne olan borçlarının 2023 yılının ilk 11 aylık döneminde yüzde 73 oranında artarak 569 milyar liraya kadar çıktığını belirten Başevirgen, “Tarım sektörünü neredeyse tümüyle kamu bankaları kredilendirdi. Kamu bankalarının yüzde 82,4 oranında artan tarım kredileri 482,4 milyar liraya kadar çıkarken, özel bankalar ise sektöre 86,6 milyar lira kredi kullandırdı. Özel bankaların kullandırdığı krediler geçen yılın sonuna göre yüzde 34 oranında arttı” diye konuştu.

“GİRDİ MALİYETLERİ ÇİFTÇİLERE ÜRETİMLERİNİ KREDİYLE DÖNDÜRMEKTEN BAŞKA BİR YOL BIRAKMADI”

İktidarın yanlış ekonomi ve tarım politikalarıyla Türkiye’yi tarımda dışa bağımlı bir ülke haline getirdiğine dikkat çeken CHP’li Başevirgen, “Küresel ekonomik krizler ve salgın hastalıklar gibi etkenlerle dünyada daha da önem kazanan tarım sektörü ülkemizde ise her geçen gün önemini daha da kaybediyor. Tarım Kanunu’nun 21. Maddesine göre gayri safi milli hasılanın yüzde 1’i oranında çiftçilere verilmesi gereken tarımsal destekten bile çiftçileri mahrum bırakan iktidar ülkemizi tarımda dışa bağımlı hale getirdi. Tarımda kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biriyken bugün, iktidarın yanlış tarım politikaları ve ekonomi politikalarıyla artan girdi maliyetleri çiftçileri üretemez noktaya getirdi. Üretmek isteyen çiftçiler ise borç batağına sürüklendi. Üretimde temel olarak ihtiyaç duyulan mazot, tohum, gübre ve ilaç gibi girdi maliyetlerindeki astronomik artışlar çiftçilere üretimlerini krediyle döndürmekten başka bir yol bırakmadı” ifadelerini kullandı.