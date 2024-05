CHP'li Gürer: Bir bardak çay cafede 38 lira, yaş çay kilosu 17 lira

Yayınlanma: 15.05.2024 - 11:07

Güncelleme: 15.05.2024 - 11:07

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım,Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer TBMM’de yaptığı konuşmada “tarım stratejik bir alan, millî güvenlik kadar da önemli” dedi.AKP iktidarları döneminde uygulanan yanlış tarım politikalarını eleştiren CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım,Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer Kürsüden “çiftçimize zulm etmeyin” dedi.

Gürer”Geçen yıl buğdaya taban fiyat 8.250 lira verildi, ardından da ton başı 1.000 lira destek verileceği söylendi. yeni hasat dönemi geldi hâlâ o 1.000 liralık destek verilmedi; o günkü mazotun, tohumun, ilacın, gübrenin fiyatı üzerinden düşünürseniz o destek yok oldu gitti.“ diye konuştu.

''PANCAR AVANS FİYATI BELİRSİZ''

CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer” Her yıl, yılın başında, ekim yapılmadan pancar için avans fiyatı açıklanır; pancar için ekim yapıldı, ortada avans fiyatı yok. Geçen yıl mısıra yüzde 7'lik bir fiyat artışı sağlandı, şu an çiftçiler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf tedbirleri kapsamında bu yıl düşük taban fiyat uygulaması yapılacak, girdi maliyetleri karşısında tarımdan daha da soğutacaklar kaygısı içindeler.” Dedi.

''BUĞDAY TABAN FİYATI 15 TL OLMALIDIR''

CHP’li Gürer “ buğday taban fiyatını bir açıklayın. Hasat başladı, ortada taban fiyatı yok; çiftçinin beklentisi en az 15 bin lira, eğer çiftçiye 15 bin lira taban fiyatı vermezseniz yine zarar eder. Ha, diyeceksiniz ki "Taban fiyat olarak tonuna 15 bin lira verdik, ekmek kaç lira olacak?" O da sizin sorununuz. Nedeni şu: Eğer siz çiftçinin tohumunu, ilacını, gübresini sübvanse etseniz, mazotundan ÖTV'yi ve KDV'yi kaldırsanız, çiftçilere verdiğiniz kredinin faiz borçlarını silseniz; çiftçi ayakta kalır, maliyeti düşük olur ama Türkiye'nin bugünkü sisteminde üretim öncesi, üretim süreci ve üretim sonrasında yaşanan sorunlara gerçekçi çözüm bulmuyorsunuz.” Diye konuştu.

''ARZ AÇIĞIMIZ VAR''

CHP’li Vekil Ömer Fethi Gürer “21 üründe arz açığımız var; çözüm olarak ithalatçı, rantçı bir yaklaşımla Türk çiftçisini değil, ithal ile yurt dışındaki çiftçiyi destekliyorsunuz. Bu anlayış Türkiye'de tarımın sonunu getiriyor. 1980 yılında bu ülkede 28 milyon hektar tarım arazisi ekiliyordu, bugün 23 milyon 300 bin hektara geriledi. Ziraat odalarına kayıtlı 5 milyon çiftçi var, ÇKS'li çiftçi sayımız 2 milyon 300 bine düştü; onlardan da kiraya verenler desteği alıyor, üretim yapanlar destek de alamıyor. “ diye konuştu.

''TARIM POLİKASI YANLIŞ''

CHP Niğde Milletvekilli,TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer:

Tarım politikalarının göz göre göre bu hâle getirilmesi siyasi iktidarın bir tercihi. IMF ve Dünya Bankası demiş ki: "Siz, sanayide ve turizmde yol alın, pahalıya tarım yapıyorsunuz, üretim maliyetiniz yüksek, o işi ithalatla çözün." ama pandemi, kuraklık savaş şunu gösterdi: Kendi kendine yetmeyen ülkelerin sorunu var.

''2020 YILINDA BAYRAM İKRAMİYESİ İLE KURBAN ALINIRKEN 2024 YILINDA EMEKLİ MAAŞI İLE KURBAN ALINAMIYOR''

CHP Milletvekili Gürer “ 2020 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı koyunda vekaletle kesim ücreti olarak 975 lira fiyat belirlemişti, emekli bayram ikramiyesi 1.000 liraydı, bir koyun alınabiliyordu; bu yıl, 2024'e geldik, Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği vekaletle kesim ücreti 11.750 lira, emeklinin maaşı 10 bin lira; 1 kurban alınamıyor. Peki, bayram ikramiyesinin alım gücü ne? 3 bin liralık bayram ikramiyesiyle de 3 kilo et alabiliyorsunuz.raftaki ürün pahalı üretici de para kazanmıyor. “ dedi.

PATATES’TE SORUN VAR

CHP’li vekil Gürer TBMM’de yaptığı konuşmada patates çiftçisi sorunlarını da anlattı. Gürer, “Niğde'de köylere gittim, patates depoda gene kalmış. Niye kalıyor? Çünkü siyasi iktidarın bu anlamda ilişkileri sürdüren TMO 4-5 şirketi devreye sokmuş, şirketler piyasayı kapatmış, çiftçiyi boğmuş, bizim "küçük aile tipi işletmesi" dediğimiz kırsaldaki çiftçinin patatesi de depoda kalmış. Şu an üretici deposunda kilosu 4 lira çiftçi arkadaş dedi ki: "2,5 liraya vereceğim, gelip alan yok; on beş gün içinde patates çöp." Her yerde söylüyorum, çiftçinin ürettiği ürün bu ülkenin millî değeri; Ahmet'in, Mehmet'in ürünü değil. Burada yapılan yanlış bu ülkeye yapılan yanlıştır“ diye sözlerine devam etti.

''CAFEDE BİR BARDAK ÇAY 38 LİRA, TARLADA KİLOSU 17 LİRA ''

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer “Çayda da fiyatı açıkladınız 17 lira, destekle "19" diyorsunuz. Ne zaman vereceksiniz desteği? Bir yıl sonra. bir AVM'ye gittim, kafede bir bardak çay istedim, 38 lira. Arkadaş, bardağını da mı satıyorsunuz ya dedim. 38 liraya bir bardak çay içiyorsunuz, bir yıl boyunca çalışan, emek veren, üreten çay üreticisine 17 lira kilo fiyatı veriyorsunuz desteği de 2 lira ancak bir yıl sonra vereceksiniz, o zaman da anlamı kalmaz. Ya, bizim çiftçimize zulmetmeyin, eziyet etmeyin, hayvancılık yapanlara sahip çıkın. Yarın çok pişman oluruz, bu hepimiz için geçerli. Her yerde söylediğim cümle: Tarımın siyaseti olmaz. Yanlış politika uyguluyorsunuz, sonuçların acısını hep birlikte çekiyoruz, ödüyoruz. Gelin, şu tarım politikasını yeniden planlayın, öngörülebilir bir hâle getirin, tarımdaki sorunları çözmek için de doğru politikalar geliştirin” dedi