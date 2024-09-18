Çiftçiler iki kilometre uzaktaki barajdan su hattı çekilmesini istiyor

Yayınlanma: 18.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.09.2024 - 06:44

Samsun’un Ladik ilçesinin kırsal mahallelerinden Eynekaraca’da tarımsal sulama altyapısı konusunda yaşanan mağduriyet köylüyü bezdirdi. Halihazırda tarım arazilerinin sulama suyu ihtiyacını Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait Ağcakaya Barajı’ndan sağlanan suyla karşılayan Eynekaracalılar, kot farkı ve kaynak yetersizliği nedeniyle arazilerinin dörtte üçüne su ulaştıramadıkları için büyük verim kaybı yaşıyor. Tarım arazilerine sadece iki kilometre mesafedeki bir başka baraj olan Derinöz Barajı’ndan faydalanmak isteyen Eynekaracalılar, başvurularına olumlu yanıt verilerek yeni sulama hattının oluşturulmasını talep etti. Öte yandan CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, il başkanı Mehmet Özdağ ve Ladik ilçe başkanı Samet Dilmen ile dün mahalleyi ziyaret etti. Köylüleri dinleyen Çan, sulama barajları ve tarım alanlarında da incelemelerde bulundu. CHP’li vekil, “Kaynakların verimli kullanılması ancak doğru bir planlamayla mümkündür. Köylümüzün DSİ’ye yaptığı başvuruya olumlu cevap verilmesi öncelikli beklentimiz. Tarlalara su ulaşsın ki Türkiye aç kalmasın” dedi.