Denizli Büyükşehir Belediyesi çiftçinin yüzünü güldürdü

Yayınlanma: 26.03.2025 - 16:39

Güncelleme: 26.03.2025 - 16:39

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kırsal kalkınmanın desteklenmesi adına yaptığı destekler çiftçilere can suyu oldu. Projeler kapsamında 542 çiftçiye toplamda 75 bin 100 kilogram gübre desteği sağlanırken Çavuşoğlu "Çiftçimizin maliyetlerini azaltarak yerli üretimi desteklemek istiyoruz. Bu kapsamda, gübre, fidan, tohum ve diğer tarımsal girdi desteklerimiz devam edecek. Çiftçilerimiz üretsin, biz her zaman yanlarında olacağız" dedi.

ÇİFTÇİLER DESTEKTEN MEMNUN

Denizli’de çiftçilik yapan Cengiz Acar, tarımda en büyük sorunun mazot, gübre ve tohum maliyetleri olduğuna dikkat çekerek, “Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'na bizleri düşünerek bu desteği sağladığı için teşekkür ederiz. Çiftçiler olarak zor durumdayız, destek olmadığı zaman üretim de duruyor. Üretim olmadığında ithalata bağımlı hale geliyoruz ve bu da ekonomimize zarar veriyor. Gübre alamadığımızda verim düşüyor, traktörümüzün mazotunu zor dolduruyoruz, tohum almakta güçlük çekiyoruz. Bu şartlar altında verilen her destek bizim için çok değerli” diye konuştu.

“BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

14 yıldır meyve ağaçlarının bakımını yapan ve üretim sürecinde yaşadığı zorlukları dile getiren Çiftçi Ümit Kahraman ise, tarımsal girdi maliyetlerindeki artışın kendilerini çok zorladığını aktararak, “Üretim yapmak için bütün zorluklara rağmen direniyoruz. Ancak bu yıl maliyetler bıçağı kemiğe dayandırdı. Bir torba gübre 1500 liraya yaklaştı. Biz çaresizlik içinde kara kara düşünürken Denizli’den bir ses geldi. Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanım, ‘Çiftçi kardeşim sen üret, ben sana destek olayım’ dedi. Senin sayende bu ağaçlar bu yıl da yüksüz olmaktan kurtuldu. Bizim buralarda bir laf vardır: ‘Tarlada izi olanın harmanda yüzü olur.’ Başkanım, tarlada artık iziniz var, harmana da bekleriz. Sağ ol başkanım, teşekkürler” ifadelerini kullandı.