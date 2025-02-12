Denizli: Tarımın kalkınması için çalışıyoruz

Yayınlanma: 12.02.2025 - 16:23

Güncelleme: 12.02.2025 - 16:23

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Belediyesi tarafından İzmir Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Borsası Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı (BORSAV) iş birliği ile 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlenen “Çeşme’de Nitelikli Tarımsal Üretimin Önemi ve Sonuçları Çalıştayı’na katıldı.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, Belediye Başkanı Lal Denizli’nin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Başkanı Dr. Cemil Tugay, Geçmiş Dönem İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı Mehmet Mustafa Yeşil, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ve İzBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Bülent Üngür, İzBB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nehir Yüksel, Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve BORSAV Divan Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Emin Kentli, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, kooperatifler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, oda ve dernek temsilcileri ile çok sayıda tarım üreticisi yer aldı.

SUSUZ TARIMIN ÖNEMLİ

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, göreve geldikleri günden bu yana Çeşme’de tarımın nasıl kalkınması gerektiği üzerine çalıştıklarına dikkat çekerek, “Bugün her birimizin sürekli dilinde olan, ama yol göstericiliğine ihtiyaç olan bir konuyu tartışmak ve çıktılarını günümüze adapte etmek için buluştuk. Çiftçilerin Türkiye’deki yaş ortalaması 50 yaşın üstünde. Bu da maalesef çiftçiliğin yok olmaya yüz tuttuğunu gösteriyor. Gençlerimiz, tarıma yeterli ilgiyi göstermiyor. Bunun biraz da bölgemizde uygulanan tarım işçiliğinin yeni dönem teknolojisi ile entegrasyonunun olmamasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Teknolojinin, yeni buluşlarının tarım alanlarımıza entegrasyonunun önünü açmamız gerektiğini, daha güncel formatlar haline dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum. Biz göreve geldiğimizden bugüne, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'müzü kalkındırmak, Çeşme’de tarımın nasıl kalkınması gerektiği üzerine çalışıyoruz. Burada tarım paydaşlarımız, tarım kooperatifimiz, üreticilerimiz, Ziraat Borsamızdan sık sık yön göstericiliğine başvuruyoruz. Tarım alanlarımız var. Bizim de işlettiğimiz tarım alanlarımız var. Susuz tarımın önemli örneklerinden susam hasadını gerçekleştirdik. O kadar güzel verimlilik alındı. Bu ürünlerin artırılıp hem iklim değişikliği hem yeni teknoloji ile uyumlu yeni tarım modelinin ortaya çıkmasını önemsiyoruz. Sürdürülebilir tarım için tarım atıklarının dönüştürülmesi için çalışmalar yapıyoruz. Sakız ağacı alanında kent ekonomisine katacağı faydalar üzerine çalışmamız lazım. Sakızın sahip olduğu geniş yelpazeden faydalanmamız gerekiyor. Tarım alanlarını işletirken doğru ürün gamını seçmeye çalışıyoruz. Tarım öyle bir alan ki geçmişten geleceğe gelen bilgi ağı var. Yanlış bildiğimiz doğrular var, doğru bildiğimiz yanlışlar var. Bu çalıştayımızın çıktısı bize rehber olsun arzusundayız” diye konuştu.

ÇEŞME TARIMININ GELECEĞİ DÜZENLENEN PANELLE ELE ALINDI

Açılış konuşmalarının ardından iki günlük çalıştayın ilk paneline geçildi. İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü’nün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gönül Aydın, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy, Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Tuncay Topdemir ve Pamuk Danışmanlık’tan Dr. Hasan Hakan Pamuk, iklim dirençli tarımsal üretim, doğa tabanlı uygulamalar, tarımda teknoloji kullanımı ve Çeşme’nin iklim dostu ürün deseninin oluşturulması gibi konular üzerinde konuşma yaptı.