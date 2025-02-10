Denizli’de zeytin seferberliği

Yayınlanma: 10.02.2025 - 08:25

Güncelleme: 10.02.2025 - 10:37

Denizli Büyükşehir Belediyesi zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, üreticilere sertifikalı fidan kullanma alışkanlığının kazandırılması ve üretici gelirlerinin artırılarak il ekonomisine katkı sağlanması amacıyla il geneli 19 ilçeden alınan başvurular doğrultusunda 46 bin 595 zeytin fidanı dağıtımına başladı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirilen programlarda Beyağaç ve Kale ilçelerinde üreticilere zeytin fidanı desteği sağlandı. Beyağaç ilçesinde ise 117 üreticiye 10 bin 913 fidan, Kale ilçesinde ise 73 üreticiye 7 bin 402 fidan dağıtıldı. İlk olarak Beyağaç ilçesinde gerçekleşen programa Başkan Çavuşoğlu’nun yanı sıra Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, CHP Beyağaç İlçe Başkanı Duran Demir, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı. Kale ilçesinde gerçekleştirilen programa da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce, meclis üyeleri, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BİZİM MÜCADELEMİZ, HERKESİN MUTLU OLDUĞU BİR ŞEHİR İÇİN..”

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, soğuk havaya rağmen halkın sıcak ilgisi ve sevgisi ile mutlu olduklarını ifade ederek Denizli için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Çavuşoğlu, “Çünkü bizim mücadelemiz bu şehirdeki herkesin mutlu olduğu güne kadar devam edecek. Bizim mücadelemiz birilerinin hayatı keyifli, mutlu olsun, birileri için zenginleşme aracı olsun diye değil. Çiftçinin, üreticinin, hayvancılıkla uğraşanın, kadının, çocuğun mutlu olduğu bir şehir için mücadelemiz var. Biz bu mücadelemizi her geçen gün artırarak devam edeceğiz” diye konuştu.

“ÜRETEN İNSANLARIN YANINDAYIZ”

Üreten insanların yanında olmak için gayret ettiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; “Üretmek isteyen, zeytinle toprağı buluşturmak isteyen üreticilerimizle omuz omuza olmak için buradayız. Zeytin barıştır, sevgidir, kardeşliktir öyle bir üründür ki yüzlerce yıl sonra bile yaşayabildiğini görebileceğiniz üründür. Biz bu şehrin kaynaklarını bu şehrin tamamıyla paylaşmak için bir yolculuğa çıktık. Bu kardeşinizin boğazından haram lokma geçmediği, bu şehrin kaynaklarının birilerine aktarılmadığı bir şehir yolculuğunu hep beraber artırarak sürdüreceğimize inancınız tam olsun” diye konuştu.

BEYAĞAÇ’A 10 BİN 913, KALE’YE 7 BİN 402 FİDAN

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla ile dağıtım programına katılan üreticiler de söz konusu destekten büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirerek, kendilerine bu imkanı sunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkürlerini sundu. Konuşmaların ardından Başkan Çavuşoğlu ve beraberindekiler çiftçiye hibe edilecek zeytin fidanlarının ilk dağıtımını yaptı.