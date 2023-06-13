Didim’de ikinci kez buğday hasadı yapıldı

Yayınlanma: 13.06.2023 - 09:42

Güncelleme: 13.06.2023 - 09:42

Didim Belediyesi, ikinci kez buğday hasadı yapmanın sevincini yaşıyor. Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince elde edilen buğdaylar işlenecek buğdaylar, un ve bulgur olarak hazırlanacak ve yurttaşa ücretsiz olarak dağıtılacak.

İLK KEZ 2021'DE EKİLDİ

Yapılan hasatla ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “İlk olarak 2021 yılında ekmiş olduğumuz buğdayların hasadını geçen yıl gerçekleştirip ilk ürünlerimizi elimize almıştık. Bu yıl tarlamızda ikinci hasadımızı gerçekleştiriyoruz. 30 tonu aşkın ürün almayı planlıyoruz. Elde edeceğimiz ürünleri işleyerek un ve bulgur olarak hazırlayıp “Didyma” markamız adı altında vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtarak aile bütçelerine katkıda bulunacağız. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.