Erdal Avcı, kahverengi kokarca böceğine karşı geliştirilecek projeler için geç kalındığını söyledi

Yayınlanma: 18.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.09.2024 - 06:41

Samsun Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, tarımı özellikle Karadeniz’de bitirme noktasına getiren kahverengi kokarca böceği için yaşama geçirilecek projelerin hazırlanmasında geç kalındığını kaydetti. Avcı, “Bu böcek 2017’de Gürcistan’dan geldi. ‘Bu böcek çiftçinin emeğini zayi edecek, mücadele edelim’ dedik. Kimse bize kulak vermedi. 2024 yılında fındık bahçesinde hasada giren çiftçi feryat edince kurumlar harekete geçti. Sekiz senedir neredeydiniz?” dedi. Avcı, “Fındığı bitirdiniz. Şimdi çeltiği kurtaralım diyorsunuz. Kurtaralım ama fındık üreticisinin emeği ne olacak? Karadeniz bölgesindeki tüm ziraat fakültelerinin 2017’den beri bu zararlı böceğe karşı çözüm bulamaması bilimsel araştırma olmalı” ifadelerini kullandı.