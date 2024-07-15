İzmir Büyükşehir’in mahalle bostanında hasat zamanı

Yayınlanma: 15.07.2024 - 11:07

Güncelleme: 15.07.2024 - 11:07

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlar için Kadifekale’de kurduğu mahalle bostanında hasat başladı. Kendi ektikleri yazlık sebzeleri toplayan kadınlar, bostan sayesinde hem ev ekonomilerine destek oluyor hem de sosyalleşiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, “Mercek” projesi kapsamında Kadifekale’de mahalle bostanı kurdu. Kadifekaleli kadınlar, 6 dönümden oluşan bostanda yazlık ve kışlık sebzeleri ekiyor. Atalık tohumlardan oluşan fideleri ve ürünler için kullanılan suyu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden temin eden kadınlar, ürünlerin olgunlaşmasıyla hasat yapmaya başlıyor.

137 KADIN BOSTANDA ÜRÜN YETİŞTİRİYOR

Projede sosyolog olarak görev yapan Elif Gökçen, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mercek Projesi kapsamında kurulan mahalle bostanında hasadımız yapılıyor. Bostanımız Kadifekale’de 6 dönüm olmak üzere üç etaptan oluşuyor. Toplam 137 kadın, bostanımızda ürün yetiştiriyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın atalık tohumlardan üretilen fideleri, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın ise ürünlerin ihtiyacı olan suyu temin ettiğini kaydeden Gökçen, “Yazın domates, biber, patlıcan, kışın da karnabahar, brokoli ve yeşillik ekiliyor. Kadınlar, buradaki ürünler sayesinde pazara fazla gitmediklerini söylüyor. Kadifekale mahalle bostanımız, kadınlar tarafından bir sosyalleşme alanı olarak da kullanılıyor. Burası, kadınların bir arada olduğu, dayanışmayı güçlendirdiğimiz bir alan. Burada çeşitli etkinlikler ve piknik de düzenliyoruz” diye konuştu.