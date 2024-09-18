Manisa’da üzüm isyanı: Her şeyi özelleştirdiler halkı perişan ettiler

Yayınlanma: 18.09.2024 - 16:32

Güncelleme: 18.09.2024 - 16:33

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi ıskarta üzüm fiyatlarının 7 liraya düşmesine isyan etti. Dadağlı Mahallesi’nde üzüm dolu kelterleri yola döken üreticilere Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen, siyasi parti temsilcileri, tarım ve ziraat odaları destek verdi. Çiftçiler adına konuşan Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen sorunun özelleştirmeden kaynaklandığını vurgulayarak, “Bu durumun böyle olmasının en büyük nedeni özelleşmedir. Bağcının sumasını sattılar, pancarcının şekerini, tütüncünün sigarasını, pamukçunun dokumasını özelleştirdiler. Üzüm bugün 8 lira alım yok. Yarın 7 lira diyorlar. Keşke Manisa’nın 10 tane milletvekili burada olsaydı. Oy zamanı geliyorsunuz, şimdi neden gelmiyorsunuz. Halk perişan” dedi.

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz de “Biz yıllardan beri hakkımızı aramada geç kaldık. Alaşehir’de suma fabrikası satılırken sesimizi çıkarmadık. Gözümüzün içine baka baka aldılar. Üzümcünün çiftçinin sağcısı solcusu olmaz. Ahmetağa mahallemizde 60 dönüm yerimiz var gelin suma fabrikası yapalım” diye konuştu.

Girdi maliyetlerine dikkat çeken CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da “Bugün bir TEKEL olmuş olsaydı çiftçimizin boynu yere eğilmezdi. TEKEL’i özelleştirdiler. Hepimizin TEKEL’i peşkeş çekildi. TMO kimin devletin, kara gün dostu değil mi, TMO bugün yoksan ne zaman olacaksın, neredesin neden fiyat açıklamadın.