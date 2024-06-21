Muğla'da Akdeniz Meyve sineği sorunu çözüldü

Yayınlanma: 21.06.2024 - 11:54

Güncelleme: 21.06.2024 - 11:54

Muğla’nın en önemli ihracat ürünlerinden biri olan narenciyede yaşanan Akdeniz Meyve sineği sorununu Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada yaptığı çalışmalarla çözerek üreticileri büyük bir ilaçlama maliyetinden kurtardı ve narenciyenin ihracatında önemli bir katkı sağlandı. Büyükşehir ekipleri Köyceğiz ilçesinde narenciye üretiminin yüzde 70’inin yapıldığı 35 bin dekar arazide 3 bin ara konukçuda Akdeniz meyve sineğine karşı biyoteknolojik yöntemlerle tuzaklama çalışması başlattı.

AYHAN: GEÇİM KAYNAĞIMIZ PORTAKALDAKİ SORUN ÇÖZÜLDÜ

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Akdeniz Meyve sineği çalışmalarından memnuniyetini dile getiren Zaferler Muhtarı Sedat Ayhan geçim kaynaklarının başında narenciyenin geldiğini, ihracat için giden narenciyenin Akdeniz meyve sineği nedeni ile geri döndüğünü söyledi ve kendilerini bu sorundan kurtaran Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür etti. Muhtar Sedat Ayhan; “Bizim tarlalarımızda kayısı, şeftali, hünnap, incir ağaçlarımızdan Akdeniz meyve sineği narenciyeye sıçrıyor. Narenciyeyi ihraç ettiğimiz için bu sinek nedeni ile ürünlerimiz ihracattan dönüyor. Öncelikle bu sorunla toplu mücadele etmek lazım. Narenciyenin en yoğun olduğu bölge Döğüşbelen, Hamitköy, Zaferler mahallerimizdeki 35 bin dekar arazide portakal ağaçları var. Geçim kaynağımız da portakal” dedi.