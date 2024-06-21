Muğla'da Akdeniz Meyve sineği sorunu çözüldü
Muğla’nın en önemli ihracat ürünlerinden biri olan narenciyede yaşanan Akdeniz Meyve sineği sorunu için Muğla Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri Köyceğiz ilçesinde narenciye üretiminin yüzde 70’inin yapıldığı 35 bin dekar arazide biyoteknolojik yöntemlerle çalışmalar yaptı üreticileri büyük bir ilaçlama maliyetinden kurtardı.
Muğla’nın en önemli ihracat ürünlerinden biri olan narenciyede yaşanan Akdeniz Meyve sineği sorununu Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada yaptığı çalışmalarla çözerek üreticileri büyük bir ilaçlama maliyetinden kurtardı ve narenciyenin ihracatında önemli bir katkı sağlandı. Büyükşehir ekipleri Köyceğiz ilçesinde narenciye üretiminin yüzde 70’inin yapıldığı 35 bin dekar arazide 3 bin ara konukçuda Akdeniz meyve sineğine karşı biyoteknolojik yöntemlerle tuzaklama çalışması başlattı.
AYHAN: GEÇİM KAYNAĞIMIZ PORTAKALDAKİ SORUN ÇÖZÜLDÜ
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Akdeniz Meyve sineği çalışmalarından memnuniyetini dile getiren Zaferler Muhtarı Sedat Ayhan geçim kaynaklarının başında narenciyenin geldiğini, ihracat için giden narenciyenin Akdeniz meyve sineği nedeni ile geri döndüğünü söyledi ve kendilerini bu sorundan kurtaran Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür etti. Muhtar Sedat Ayhan; “Bizim tarlalarımızda kayısı, şeftali, hünnap, incir ağaçlarımızdan Akdeniz meyve sineği narenciyeye sıçrıyor. Narenciyeyi ihraç ettiğimiz için bu sinek nedeni ile ürünlerimiz ihracattan dönüyor. Öncelikle bu sorunla toplu mücadele etmek lazım. Narenciyenin en yoğun olduğu bölge Döğüşbelen, Hamitköy, Zaferler mahallerimizdeki 35 bin dekar arazide portakal ağaçları var. Geçim kaynağımız da portakal” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki tartışma büyüyor
- Çöpte bulduğu 500 milyonu sahibine teslim etti
- Meteoroloji'den 2 ile ‘fırtına’ uyarısı!
- Milletler Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu!
- Kaya Sabancı feci şekilde darbedildi
- Michy Batshuayi için resmi açıklama!
- Apar topar hastaneye kaldırılmıştı: Hastalığı belli oldu
- Guti'den Arda Güler açıklaması!
- Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki ayrılığı açıkladı
- 'Demokrasiyi öğretememişim'