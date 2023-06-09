Muğla’da üreticiye kaba yem desteği

Yayınlanma: 09.06.2023 - 16:22

Güncelleme: 09.06.2023 - 16:22

Tarıma ve kooperatiflere verdiği desteklerle Muğla’da üreticilerin yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kaba Yem Üretim Projesi için S.S. Madenler Tarımsal Sulama Kooperatifi ile işbirliği protokolü imzaladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait 41 dekar tarım araziye çok yıllık yem bitkisi (yonca) dikimi yapılacak ve yılda 5 hasattan elde edilecek yaklaşık 4500 kaba yem balyası kooperatif üreticilerine ücretsiz dağıtılacak.

675 BİN TL DEĞERİNDE KABA YEM DESTEĞİ

Büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde girdi maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle çiftçilerin zor günler geçirdiği bugünlerde Büyükşehir Belediyesi 96 üyesi olan S.S. Madenler Tarımsal Sulama Kooperatifi ile Kaba Yem Üretim Projesi için imzaları attı. 41 dekar arazide çok yıllık yem bitkisi (yonca) yetiştiriciliği yapılacak. Bu taşınmazda ayrıca doğru sulama esasları doğrultusunda vahşi sulamanın da önüne geçilerek sulama eğitimleri verilecek. Böylelikle bölgedeki kooperatifler aracılığı ile hayvancılıkla uğraşan kooperatif ortağı çiftçilere kaba yem desteği sağlanacak. Yılda 5 kez hasat edilebilen yem bitkisi ile yaklaşık 4500 adet kaba yem balyasının elde edilmesi hedefleniyor. Böylelikle hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yaklaşık 675 bin TL değerinde kaba yem desteği verilmiş olacak.

İmza töreninde konuşan kooperatif başkanı Erol Avcı tarım ve hayvancılıkta büyük desteğe ihtiyaçları olduğu dönemde Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinin çok kıymetli olduğunu söyledi ve Başkan Gürün’e teşekkür etti.

GÜRÜN: GENÇLERİN DE TARIMSAL ÜRETİME KATILMASI İÇİN DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’de protokol imza töreninde ülkelerin geleceğinin tarımda olduğunu, verimli toprakları ile tarım kenti olan Muğla’da üreten köylüye ve kooperatiflere desteklerinin her alanda devam edeceğini söyledi.

Başkan Gürün; “Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla’da üretimin artması çiftçinin desteklemesi açısından sürekli yeni projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Özellikle gençlerin tarımsal üretime katılması konusunu çok önemsiyoruz ve bu doğrultuda gerekli teşviklerin verilmesi için çalışıyoruz. Akıllı tarım konusunda da hayata geçirdiğimiz yazılımlarla yeni bir projeyi hayata geçirdik. Bahçeyaka’da yaptığımız bu sistemi birlikte tanıtacağız. Mevcut klasik ürünlerin dışında dönüm başına daha fazla gelir getirecek yeni ürünler üretip çiftçilerimize sunacağız. Bugün imzaladığımız protokolle bugüne kadar verdiğimiz kaba yem desteği miktarı 3 Milyon TL’yi geçti. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz için en büyük girdilerden biri olan yem konusunda belediyemizin mülkiyetinde olan tarım arazilerinde kooperatiflerimizle üretim yapıyor ve çiftçilerimize ücretsiz veriyoruz. Bu araziden yılda 5 kez yonca, yem bitkisi elde edeceğiz. Bu katkı sadece yemle ilgili değil. Hayvancılığa destek olmak için çok farklı projelerimiz var. Gelecekte süt ürünleri için mandıra kurarak peynir yağ ayran vb. ürünleri üreten tesislere sahip olunacak. Biz bu mandıranın kuruluşunda üreticilerimize yardımcı olacağız. Üreticilerimiz ile birlikte çalışarak üreteceğiz ve Muğla’nın marka ürünlerini tüm vatandaşlarımıza sunacağız” dedi.