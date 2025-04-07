Ömer Fethi Gürer: Tüm çiftçi borçlarının ötelenip faizleri silinmezse, icraları bu yıl çok konuşacağız

Yayınlanma: 07.04.2025 - 09:56

Güncelleme: 07.04.2025 - 09:56

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de tarım sektörünün sıkıntıda olduğunu söyleyerek, vatandaşın icra sorunu yaşadığını belirtti. Gürer, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

''AKP iktidarı kendi zenginini yaratarak geniş kesimlerin yoksullaşmasına yol açtı. Vatandaş borcu ödeyemeyince elde avuçta ne varsa el koyuyorlar. Çiftçilerimizin traktörü, tarlası ve hayvanı haczedilmemelidir. Kanun teklifi de verdim. Teklifte de ifade ettiğimiz gibi, tarım kesiminin boğazını sıkan iktidar, icrayı seyretmek yerine tarımda kalanlara sahip çıkmalı ve destek vermelidir. Tarım stratejik bir alandır. Gıda olmadan yaşam olmaz. Gıdayı üretenler korunmalıdır. Kırsal, yanlış tarım politikaları ile boşaldı. Genç nüfus tarıma yönelmiyor. Mevcut olan da ürettiğinden, beslediğinden kazanmıyor. Aracıya çalışıyor. Bir de ithal lobisi var. Milli ve yerli olanı bitiriyor. İktidar sorun çözme değil, seyretme noktasında duruyor.

İcraya konu olan 33 adet Malta melezi anaç keçinin ortalama ağırlığının 54 kg olduğu ve canlı kilogram fiyatının 108,4 TL olarak belirlendiği ifade edilmektedir. Toplam bedelin 193 bin 168 TL olduğu belirtiliyor. 30 oğlağın ortalama kilosu ise 16 kg olup, kilogram başına düşen değer 181,4 TL olarak tespit edilmiştir. Oğlakların toplam bedeli ise 87 bin 72 TL olarak belirlenmiştir.

Ekonomik sorunlarla her kesimin derdi katlanırken, icralar da vatandaşın, besicinin, üreticinin ne kadar zor bir süreçten geçtiğini gösteriyor. Hayvancılıkta destekte yetersizlik var. Tüm çiftçi borçlarının ötelenip faizlerin silinmezse, icraları bu yıl çok konuşacağız.

"İKTİDAR SAYESİNDE YURT DIŞINDAKİ ÇİFTÇİLERE DOLARLAR AKACAK''

Sonuçta traktör, tarla ve hayvanı icralık olan süreçte üretici üretimden çekilirse ithalat artacak. Milli ve yerliliği dilinden düşürmeyen iktidar sayesinde yurt dışındaki çiftçilere dolarlar akacak. Vatandaş da rafta fiyatı zamla sürekli artan ürünlere bakıp çıkacak ve dolaylı bir açlıkla yaşamaya çalışacaklar.

"TARIM SEKTÖRÜNÜN ADETA BOĞAZI SIKILIYOR''

Üreticilerimiz, artan maliyetler karşısında direnemiyor. AKP iktidarının tarım politikaları nedeniyle her gün sorun yaşayanların dramlarına tanık oluyoruz. Borcunu ödeyemeyen çiftçilerin hayvanları, tarlaları ve traktörleri icra yoluyla satılıyor. Tarım sektörünün adeta boğazı sıkılıyor.

"YAPILANDIRMA VE ERTELEME DÜZENLEMELERİNİN DEVREYE SOKULMASI GEREKİR''

Yem fiyatlarının kontrol altına alınması ve sübvansiyon sağlanması, yemde yarısının iktidar tarafından karşılanması, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin desteklenmesi için doğrudan teşviklerin artırılması ve borçlarını ödeyemeyen üreticiler için yapılandırma ve erteleme düzenlemelerinin devreye sokulması gerekir.

"İKTİDAR, BİR AN ÖNCE ÜLKEDEKİ GERÇEK SORUNLARI GÖREREK ÇÖZÜM ÜRETMELİ''

İktidar koltuğunu korumak uğruna muhalefete suç üretmek için harcadığı enerjiyi tarım kesiminin sorunları için harcasaydı, market raflarındaki fahiş fiyatlar yerine makul fiyatların oluşmasına vesile olurdu. Tarımı da vatandaşı da düşünmeyen iktidar, bir an önce ülkedeki gerçek sorunları görerek çözüm üretmelidir.''



