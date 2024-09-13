Pamuk hasadı sıkıntılarla başlıyor

Yayınlanma: 13.09.2024 - 19:53

Güncelleme: 13.09.2024 - 19:53

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, bu yıl pamuk hasadının başlamadığını ancak üretim miktarının düşük olacağını ve fiyatların en büyük sıkıntı kaynağı olduğunu belirtti. Tanyeri, “Bu sene hem verim düşük olacak hem de fiyatlar üretim maliyetlerinin altında kalacak” dedi.



Başkan Tanyeri, üretim maliyetlerinin kilogram başına 34 TL olduğunu, ancak İzmir TARİŞ’in 22 TL ödeme yaptığını ve devlet desteğinin ise sadece 1,60 TL olduğunu belirtti. Bu durumun 10 TL’lik bir kayba yol açtığını vurgulayan Tanyeri, “Kredi faizleri yüksek ve mazot desteği açıklandıktan 1 yıl sonra alınıyor, bu da üreticiler için büyük bir sorun teşkil ediyor” diye ekledi.

Söke Ovası’nda dekarda ortalama 500 kilo pamuk alındığını ifade eden Tanyeri, bu yıl bu verimin sağlanamayacağını öngördü. Verim düşerse, kayıpların daha fazla olacağını belirtti.

Tanyeri, planlı üretim uygulamasının 2025 yılında olumlu sonuçlar getireceğini umduklarını ancak bunun kesinlik taşımadığını söyledi.

VERİMDE YÜZDE 20 KAYBA YOL AÇACAK

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak iise bu yıl pamuk hasadının Nazilli’de yaklaşık 15 gün içinde başlayacağını duyurdu. Anlıak, sıcak hava koşullarının pamuk üretimini olumsuz etkilediğini ve bu durumun verim kaybına yol açacağını belirtti. Sıcakların, pamuk veriminde yüzde 20 oranında bir kayıba neden olabileceğini vurguladı.

Başkan Anlıak, pamuk üreticilerinin mevcut durumda zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, ürünlerin karşılığının alınamadığını söyledi. Çiftçilerin ekonomik sıkıntı yaşadığını ve bu durumun üretimi olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Öte yandan, Anlıak 2025 yılından itibaren devlet desteklerinde iyileştirmeler yapılacağını ve bu desteklerin pamuk üreticileri için daha iyi olacağını belirtti. Bu gelişmenin, üreticilere uzun vadede olumlu etkiler sağlaması beklendiğini ifade etti.