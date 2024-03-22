Pamuk üretiminde su kullanımı masaya yatırıldı

Yayınlanma: 22.03.2024 - 12:05

Güncelleme: 22.03.2024 - 12:05

Dünya Su Günü’nde Canbel Tarım ve Tariş Pamuk iş birliği ile İklim Krizinde Pamuk Tarımında Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde düzenlendi. SNF Su Sistemleri sponsorluğunda gerçekleştirilen Çalıştay’da pamuk üretiminde su kullanımı tüm yönleri ile ele alındı. Üreticinin doğru finansman kaynağına ulaşmasının zorlukları yanında, tarımsal faaliyetler için gerekli doğru bilgiye ulaşmakta zorlandığının da konuşulduğu Çalıştay’da Ulusal Pamuk Konseyi, İzmir Ticaret Borsası, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, GEMA Vakfı, tekstil ve çırçır firması temsilcileri ile sektörün tüm paydaşları yer aldı. Kısa bir süre sonra su fakiri olacak Türkiye’de vahşi sulamadan vazgeçilmesi gerektiğinin vurgulandığı Çalıştay’da bu konuda bütüncül bir su stratejisinin hayata geçirilmesinin şart olduğu dile getirildi.

Çalıştay’ın açılış konuşmalarını Canbel Limited Şirketi Genel Müdürü Sibel Elbir, Tariş Pamuk Birliği Genel Müdürü İsmail Peker, İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Genel Müdürü Şükran Bayçura, DSİ 2. Bölge İşletme ve Bakım Şube Müdürü Selçuk Güzelses ile Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Tahsisler Çalışma Grup Sorumlusu Güney Can gerçekleştirdi.

PAMUKTA SU KULLANIMI ANA GÜNDEM

Çalıştayda Su Kaynaklarının Güncel Durumu ve Geleceği, Sürdürülebilir Su Yönetimi Paneli Ekolojik Tarım Organizasyonu Dernek Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy moderatörlüğünde yapıldı. 22 Mart tarihinde kutlanan Dünya Su Günü kapsamında Çalıştayı gerçekleştirdiklerini dile getiren Aksoy, tarımda özellikle pamukta su kullanımını tüm yönleri ile ele alacaklarını söyledi.

“ARITILMIŞ SULARI DA KULLANMALIYIZ”

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerafettin Aşık ise küresel iklim krizini yaşadıklarını belirterek bu konuda hamaset yapmak yerine artık icraata geçilmesi gerektiğini söyledi. Kuraklık yaşadıklarını dile getiren Aşık, “Yağış azaldı. Yeraltı suları çekildi. Tarımsal kuraklık yaşıyoruz. Ama üreticiler alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Tarımsal üretimin suyun yüzde 70’ini kullanıyor. Arıtılmış atık suyu da kullanmamız gerekiyor artık. Vahşi sulama yerine kapalı sistem damla sulama yöntemine geçilmesi gerekiyor. Kaybedecek hiç zamanımız yok” dedi.

SU PLANLAMASI YAPMALIYIZ

Gema Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu da küresel iklim krizine rağmen ülke olarak su planlamasının henüz olmadığını söyledi. DSİ’ye bu konuda çok büyük görevler düştüğüne işaret eden Kilimcigöldelioğlu, bu konuda harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti.

TEKNOLOJİ İLE SU KULLANIMI AZALIYOR

SNF Türkiye Tarım Birimi Bölge Müdürü Veli Özdemir ise su tüketiminin azaltılması için çok farklı tekniklerin kullanılması gerektiğini vurguladı. Tuzluluk gidericilerin kullanılmasının şart olduğunu belirten Özdemir, toprak düzenleyicilerin de su kullanımını önemli oranda azalttığını anlattı.

BÜTÜN TARAFLARIN BİRLİKTE HAREKET ETMESİ GEREKİYOR

Pamuk üreticisi Recai Önal Menemen Ovası’nda sulamanın yüzde 82 oranında açık sistemle yapıldığına işaret ederek, kesinlikle kapalı sistem sulama sisteminin kurulması gerektiğini açıkladı. Önal ”Yasal sorunların çözülmesi gerekiyor. Konuyla ilgili tüm kanunlar yeniden düzenlenmeli. Saldım mevlam sulama yöntemleri ile bir yere varmamız mümkün değil. Konunun tüm taraflarının bir araya gelerek su konusunda gerekli adımları atması gerekiyor. Aksi takdirde çok büyük sorunlar bizleri bekliyor” diye konuştu.

Panel sonrasında katılımcılar da konu ile ilgili görüş ve önerilerini paylaştılar.

GENÇLER AÇ VE SUSUZ KALACAK

Çalıştay’da düzenlenen Teknoloji ve Finansmanı Konusunda Gelişmeler başlıklı ikinci panelin moderatetörlüğünü de Gıda ve Tarım Yazarı Ziraat Mühendisi Bilge Keykubat yaptı. Gençlerin gelecekte aç ve susuz kalacağını dile getiren Keykubat, gençlerin bu konuda talep etmesi ve hayatımızın her alanında bunun içselleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

VERİMLİLİĞİ ARTIRAN PROJELERİ KREDİLENDİRİYORUZ

İş Bankası Denizli Tarım Bölge Müdür Yardımcısı Eser Varlı ise banka olarak tarımı stratejik sektör olarak kabul ettiklerini ve 56 tarım ihtisas şubesi oluşturduklarını vurguladı. Tarımda verimliliğin artırılması yönündeki yatırımları finanse ettiklerini anlatan Varlı, “Çiftçilere tarım danışmanlığı veriyoruz. Hem finans ihtiyacını karşılıyoruz hem de üretimdeki sorunları için destek veriyoruz. Uzmanlar çiftçilerimizi bilgilendirmek için tarım sohbetleri yapıyoruz. Salma sulamadan basınçlı sulamaya geçmeyi desteklemek için basınçlı sulama kredilerimiz var. Proje finansmanına uygun olarak düşük faizli kredilendirme olanağımız bulunuyor. Çiftçilerimize imece kart kullandırıyoruz. Verdiğimiz desteklerle tarımda verimliliğin artmasına katkıda bulunuyoruz” dedi.

SU İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ

Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdür Yardımcısı Dr. Fatih Kılıç Türkiye’nin halen kişi başına düşen 1313 metreküp su miktarı ile ile riskli ülkeler grubunda olduğunu, 2030 yılına kadar su fakiri ülke olacaklarını söyledi. Evde, sanayide ve tarımda su tasarrufu yapılması gerektiğine işaret eden Kılıç. “İklim krizi ile karşı karşıyayız. Biz Bakanlık olarak 2010 yılından bu yana çalışıyoruz. Planlar, şuralar, çalıştaylar yaptık. Eylem planları oluşturduk. Ama bugüne kadar istenilen seviyeye gelemedik. Su yaşamın varlık nedeni o nedenle hepimiz bir araya gelerek, bu konuda çalışmalar yapmalıyız” diye konuştu.

ÖZEL SENSÖRLERLE SULAMADA YÜZDE 80 TASARRUF

Smart Moles Genel Müdürü Zir. Y. Mühendisi A. Ömer Yuluğ ise ürettikleri teknolojik ürünlerle daha az su ve tarımsal girdi kullanımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Su krizinin kapımızda olduğunu dile getiren Yuluğ, “Suyumuzun yüzde 74”ünü tarımsal üretimde kullanıyoruz. Suyun verimli kullanımı bu alanda çok önemli. Biz özel sensörler ürettik. Sulama suyunun etkili kök bölgesine ulaşmasını bu sensörlerle yönetiyoruz. Suyun nereye gittiğini görüyoruz. Bu sistemle çok büyük bahçelerde yüzde 80”e yakın su ve gübre tasarrufu sağlanıyor. Bu teknolojileri tarımda daha çok uygular isek su krizi ile baş edebiliriz” diye konuştu.

TARIMDA MÜHENDİSLİĞİ KULLANMALIYIZ

Pamuk Üreticisi Ziraat Mühendisi Ferhat Uysal da tarım sektöründe de mühendislik kullanımının artırılması gerektiğini söyledi. Kendi tarlalarında daha az su kullanımı için sistemi yenilediklerini belirten Uysal, “Tarımda su kullanımını azaltmak için planlama yapmak gerekiyor. Çok su kullanan bitkiler yerine daha az su isteyen ürünler yetiştirilmeli. Üretimde mühendislik hesaplarına ihtiyaç var. Menemen bölgesinde birçok sahada teknoloji kullanıyor. Menemen de pamuk üretimi de artıyor. Bu çok sevindirici” diye konuştu.

BÜROKRATİK VE FİNANSMAN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ

Pamuk üreticisi Cezmi Sorman da üretimde verimliliği artırmak için yatırım yaptıklarını söyledi. Mevcut traktör ve makine parkını elden çıkararak, üretime uygun nitelikle makine parkını yenilediklerini dile getiren Sorman, teknolojiyi de en iyi şekilde kullanmaya çalıştıklarını vurguladı. Su tüketimini azaltmak içinde yatırımlar yaptıklarını, damla sulama sistemini kurduklarını belirten Sorman, ancak bu çalışmalar sırasında çok zorluklarla karşılaştıklarını, bu konudaki bürokratik ve finansman zorluklarının aşılması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği kaydetti.