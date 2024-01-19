“Tarım Gençlerle Yükseliyor” fikir yarışması sonuçlandı

Yayınlanma: 19.01.2024 - 15:24

Güncelleme: 19.01.2024 - 15:24

İzmir Ticaret Borsası’nın tarım alanında proje fikri olan gençler için düzenlediği geleneksel ödüllü yarışması sonuçlandı. Beş ayrı başlık altında; “Akıllı Tarım”, “Çevre Dostu Tarım”, “Tarımsal Pazarlama, Markalaşma ve İletişim”, “Kırsal Kalkınma” ile “Bitkisel ve Hayvansal Üretim” konularında açılan yarışmayla birlikte, tarımda sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü arttırmak adına çağdaş tarımsal uygulamaların geliştirilmesi, gençlerin tarım sektörüyle olan ilişkilerinin güçlendirilmesi ve onların tarımsal alanda yenilik yaratacak, tarımın farklı çalışma alanları ile entegrasyonunu sağlayacak fikirler üretmeye teşvik edilmesi hedeflendi.

KESTELLİ: HER ZAMAN GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme yolunda tarımın hayati rolüne dikkati çekerek, “Tarımın servetini dönüştürmeyi marka stratejisi olarak benimseyen İzmir Ticaret Borsası, sekizincisini düzenlediği yarışmanın ana temasında Cumhuriyetin 100. yılında tarımın servetinin gençlerle birlikte dönüştürülmesini amaçladı. Yüklendiğimiz bu misyonla 133 yıldır İzmir’e ve ülke ekonomisine hizmet eden Türkiye’nin ilk borsası olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda evrensel değerler ışığında çalışmayı ilke edinmiş bir kurumuz. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin tarım ve hayvancılık sektörünün içinde tutulması oldukça önemsediğimiz ve uzun yıllardır çalışmalar yürüttüğümüz bir konu. Ayrıca bu yarışmamızın Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelmesi gençlerimize karşı sorumluluğumuzu bir kat daha artırdı. Ülke tarımının daima ileriye gitmesi adına yüklendiğimiz misyonla tarımın servetini gençlerimizle birlikte dönüştürmek bizler açısından büyük önem taşıyor. Ödül ve sergileme alan yarışmacılarımızı yürekten tebrik ediyorum. ‘Gelenekten Geleceğe’ anlayışıyla hareket eden İTB olarak bu yolda her zaman gençlerimizin yanındayız” diye konuştu.

Başvuruların tamamlanmasını takiben Borsa Yönetimi, akademisyenler ve resmi kurum temsilcilerinden oluşan jüri, yarışma şartnamesine uygunluk gösteren projeleri değerlendirdi. Değerlendirmeler sonucunda; “Akıllı Tarım”, “Çevre Dostu Tarım”, “Kırsal Kalkınma” ve “Bitkisel ve Hayvansal Üretim” olmak üzere toplam dört kategoride 15.000’er TL birincilik ödülü sahiplerini buldu. Birincilik ödülleri haricinde kategori ayrımı yapılmaksızın en iyi 2 projeye 6.000 TL mansiyon ödülü ve 12 başarılı projeye de 2.500’er TL sergileme ödülü verilmesine karar verildi. Tarımsal Pazarlama, Markalaşma ve İletişim kategorisinde ise jüri kararıyla birincilik ödülü verilmedi. Jüri değerlendirmesi sonucunda ödül kazananların yanı sıra; sergilemeye lâyık görülen proje sahiplerine yakın tarihte İzmir Ticaret Borsası organizasyonunda düzenlenecek sergi ve ödül töreni ile ödül ve katılım sertifikaları takdim edilecek.

SEÇİCİ KURUL KİMLERDEN OLUŞTU?

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İlhan Zincircioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Sonnur Kırmızıoğlu, Borsa Onur Üyesi Dr. Tayfur Akın, İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Dr. Fatih Kılıç, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Adanacıoğlu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muazzez Cömert Acar, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sistem Mühendisi Gönen Özşatır, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Ersus.

Yarışmada ödül kazananlar:

1.lik ödülleri:

Ali Esat Kuzucuk / Bitkisel ve Hayvansal Üretim Kategorisi: “Chia Tohumunun Sağlık Üzerine Etkilerinin Araştırılması ve Chia Tohumundan Glutensiz Şalgam Suyu Üretimi” Konulu Proje Fikri

Hatice Ün / Çevre Dostu Tarım Kategorisi: “Çırçır Atıklarının Değerlendirerek Topraksız Tarım Denemesi ve Tarımda Su Tasarrufunun Sağlanması” Konulu Proje Fikri

Buğra Çelebi / Akıllı Tarım Kategorisi: “Tarım Araçları için Modüler Piezoelektrik Sinir Sistemi Kiti” Konulu Proje Fikri

Merve Bozdemir Akçil / Kırsal Kalkınma Kategorisi: Cyberlabor (Tarımsal İstihdam Portalı) Konulu Proje Fikri

Mansiyon Ödülleri:

Mehmet Barış Kolakan / Çevre Dostu Tarım Kategorisi: “Depolanmış Bazı

Ürün ve Mamüllerde Zarara Neden Olan 3 Türün Yapay Zeka ve Mobil Uygulama İle Teşhisi” Konulu Proje Fikri

Fatma Gizem Zincir / Çevre Dostu Tarım Kategorisi: “Plasticversus” Konulu

Proje Fikri

Sergilenmeye Hak Kazanan Proje Fikirleri: