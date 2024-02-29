Tarım Teknolojisi ve Etki Zirvesi tamamlandı

Yayınlanma: 29.02.2024 - 08:52

Güncelleme: 29.02.2024 - 08:52

Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği tarafından, 22-23 Şubat 2024 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen İkinci Tarım, Teknoloji, Etki Zirvesi sona erdi. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri’nin destekleriyle gerçekleşen zirve, 250’den fazla uzman, akademisyen, öğrenci, girişimci, yatırımcı, sivil toplum kuruluşları ve kamu temsilcisini bir araya getirdi.

SOYER: BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ

“Canlandırıcı/Onarıcı Tarım” ana temasıyla gerçekleşen zirvede birbirinden ilginç konu ve konukların yer aldığı oturumlar yapıldı. Teknolojinin tarımdaki kullanımı, sürdürülebilir tarım uygulamaları, gıda güvenliği ve iklim değişikliğinin tarıma etkileri gibi konular ele alındı. Dernek ve Zirve Başkanı Sumer Tömek Bayındır’ın açılış konuşmasıyla başlayan Zirve’de bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarım ve kırsal kalkınma ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Soyer, tarımın insanlığın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Tarımsal üretim, gıda güvenliği ve ekonomi için kritik öneme sahiptir. Tarımın geliştirilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi için birlikte çalışmalıyız" dedi.

İzmir'in tarım açısından önemli bir şehir olduğunu belirten Soyer, "İzmir, tarımsal üretimde Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biridir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın geliştirilmesi için projelere destek veriyoruz. Bu zirvenin İzmir'de düzenlenmesi önemlidir" diye konuştu. Tunç Soyer’e konuşmasının sonunda teşekkür plaketi sunuldu.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, konuşmasında bünyelerinde hayata geçen Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Bölümünden bahsetti ve zirvenin işbirlikleri geliştirmek konusunda etkin bir role sahip olacağını dile getirdi. Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölüm Müdürü Zafer Arslan, göreve gelmesinden sonraki ilk konuşmasını bu zirvede ve İzmir’de yaptığını dile getirerek, her geçen gün önemi daha da artan tarım sektörüne stratejik öncelik verdiklerini ve tarım ekosistemin tüm paydaşlarıyla birlikte olacaklarını belirtti.

Zirve’nin ilk konferansı Ankara Üniversitesi önceki Rektörü ve Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ tarafından “Dünyanın Merkezinde Bir Tarım Ülkesi: Yenilikçiliğin ve Erdemin Beşiği Türkiye” başlığıyla yapıldı. Prof. Dr. Taluğ’un Cumhuriyetimizin ilk yıllarına yönelik tarımsal çalışma ve politikaları anlattığı sunumu büyük beğeni topladı. İlk gün oturumlarına ulusal ve uluslararası uzman, akademisyen ve paydaşın yer aldığı birbirinden ilginç sunumlar ile devam edildi. Zirvenin sunum ve akış yöneticiliği, Mehmet Ali Deniz tarafından gerçekleştirildi.

Zirvenin ilk gün, “Şimdi ve Gelecekte Türk Tarımı: 5N1K ile Üretimimiz”, “Tarım-Gıda Değer Zincirinde Etki, Teknoloji ve İnovasyon”, “Tarımı Savunmak Zorunda Kalmak”, “Sağlıklı ve Erişilebilir Gıda için Canlandırıcı Tarım” ve “Rejeneratif Tarım: Adil Tarımsal Üretim ve Sürdürülebilir Ekonomi” başlıklarıyla yapılan oturumlar ilgiyle takip edildi.

TÜRK TARIMINA EMEK VERENLERE ONUR PLAKETİ

Ankara Üniversitesi önceki Rektörü ve Tarım ve Gıda Etiği Derneği Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ, hayvancılık sektörünün duayeni Veteriner Hekim Tahir S. Yavuz ile Türk Kooperatifçiliğinin yaşayan en önemli isimleri arasında yer alan Ödemiş, Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin efsane Başkanı Selçuk Bilgi’ye onur plaketleri verildi. Zirvede katılımcılara ve konuklara sunulan ikramlar, ülkemizin değişik yörelerinde faaliyet gösteren kooperatifler ürünlerinden seçildi. Batman-Hasankeyf’ten incir cipsi, Isparta-Senirkent’ten haşhaş cipsi, Manisa-Sarıgöl’den kuru üzüm, Aydın,-Germencik’ten kuru incir ve İzmir-Seferihisar, Gödence’den gelen kuru meyveler konuklar tarafından çok beğenildi.

KURTALAN EKSPRES KONSERİ SÜRPRİZİ

Zirvenin ilk günü düzenlenen konserde Kurtalan Ekspres, sevilen şarkılarını seslendirerek katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Barış Manço ve Cem Karaca'nın en sevilen eserlerinin de seslendirildiği konserde katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Kurtalan Ekspres'in gitaristi Ahmet Güvenç, konser sırasında yaptığı konuşmada, zirveye katılanlara ve Barış Manço'nun şarkılarını dinleyerek onu yaşatan herkese teşekkür etti. Güvenç, "Barış Manço'nun şarkıları sevgiyi, barışı ve kardeşliği anlatan şarkılardır. Bu şarkıların her zaman dinlenmesi ve söylenmesi gerekiyor" dedi.

ETKİ, FİNANS VE YATIRIMCILAR GÖZÜYLE

Zirvenin ikinci günün ilk oturumu, Sente Ventures’in kurucu ortağı Serhat Çiçekoğlu tarafından “Tarımda Bilinç ve Fayda Odaklı Yatırım Stratejileri” adıyla gerçekleştirildi. “Tarladan Sofraya Güç Birliği: Tarımda Ekosistem Bazlı Stratejik Planlama, İzmir Örneği”, “Tarımın Finansmanı: Etki ve Etik”, “Toplum için "Tek Sağlık" : Toprak Bitki-Hayvan-İnsan İlişkisi”, “100 Yılın Tarımcılarına Saygı ve Anadolu Kültürü” ve “Tarımda Birlikte Değer Yaratmanın Önemi Eylem Planları ve Gelecek Vizyonu” oturumlarıyla Zirveye devam edildi. Bu oturumlara paralel biçimde, “Tarım-Gıda için İkiz Dönüşüm” başlığıyla bir çalıştay gerçekleştirildi.

Zirvenin kapanışında kısa bir konuşma yapan Dernek ve Zirve Başkanı Sumer Tömek Bayındır, zirve ekibine, katılımcılara ve destekçilere teşekkür ederek, “Bütün katılımcılar ve paydaşlardan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Konuşmacıların zengin, kapsayıcı ve bilgilendirici konuşmaları oldukça beğeni topladı. Zirveye hazırlanırken konuları ve konukları çok ayrıntılı değerlendirmiştik. Bu seçimlerin çok yerinde olduğunu ve önemli karşılıklar bulduğu memnuniyetle görüyoruz. Aynı zamanda bu Zirve, sorumluluk ve yüklerimizi daha da artırdı. Türk Tarımına katkı vermek, yerine göre yön vermek için en az bu seviyede program ve etkinliklerin yapılması gerektiğini net biçimde gördük. Doğru bir ekosistem için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.