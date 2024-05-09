Tarıma akademik destek

Yayınlanma: 09.05.2024 - 09:39

Güncelleme: 09.05.2024 - 09:39

İzmir’de Yaşar Üniversitesi ile TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarım için iş birliği yaptı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile imzalanan protokolün imza törenine; Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Dr. Hakan Çakıcı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsmail Türkan, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yücel Öztürkoğlu, Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müdürü Doç. Dr. Hande Karadağ, Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Etki Ofisi Yöneticisi Öğretim Görevlisi Kevser Çimenli, Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürü Senem Yılmaz, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey, oda üyeleri, akademisyenler ve çalışanlar katıldı.

ZİRAAT EĞİTİMİNE KATKI

İmzalanan protokol kapsamında; Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi üyeleri, Yaşar Üniversitesi lisansüstü eğitim programlarına kayıt yaptırmaları durumunda, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen program ücretinden indirim alarak faydalanacak, Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) ile hem genel katılıma açık hem de kurumlara özel eğitim gelişim programları ortak olarak planlanacak. Ayrıca, Yaşar Üniversitesi öğrencilerine staj imkanı sağlanacak, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi üyeleri uzmanlıkları çerçevesinde üniversitede verilen derslere seminer, sunum ve eğitimlerle katkıda bulunacaklar.

ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ

Rektör Prof. Dr. Levent Kandiller, Yaşar Üniversitesi’nin özellikle yeni kurulan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile sektörle yakın iş birliğinde çalışmalar yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Dr. Hakan Çakıcı ise uzun vadede birçok projede iş birliği yapmaktan ve bu protokol vesilesi ile bu süreci başlatmaktan çok memnuniyet duyduklarını dile getirdi.