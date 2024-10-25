Tariş’ten Marmarabirlik’e ziyaret

Yayınlanma: 25.10.2024 - 15:55

Güncelleme: 25.10.2024 - 15:55

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Akova ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Marmarabirlik’i ziyaret etti. Ziyarette Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Tariş yöneticileri, zeytin ve zeytinyağı sektörü ile ilgili gelişmeleri gözden geçirdiler. Zeytin üreticisinin kulağının iki kurumda olduğu bu günlerde genel bir değerlendirme yapılan görüşmede Başkan Hidamet Asa, konuklarla Marmarabirlik’in ürün alımları konusunda görüş alışverişinde bulundu. Asa, “İki kurum arasında iş birliği ve proje olarak gerçekleşecek ticari alışveriş konularının iki kuruma büyük güç vereceğine inanıyorum” dedi.

Başkan Asa ürün alımlarına başladıklarını söyleyerek, bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu ve üretici ortaklara her zamanki gibi destek olmayı sürdüreceklerini belirtti. Asa, “Bu yılın aksine önümüzdeki yılın ‘yok yılı’ olacağını öngörüyoruz. Marmarabirlik olarak bu konuda tedbir almak istiyoruz” diye konuştu.

ÜRETİMİN YÜKSEK OLDUĞU BİR SEZON GELİYOR

Görüşmede, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova ise “Rekolte olarak, gerek Dünyada gerekse yurdumuzda geçen yıla göre üretimin yüksek olduğu bir yıl ile karşı karşıya olduğumuzu, bu yıl üretici maliyetlerinin yüksek gerçekleştiğini, üreticinin ayakta kalabilmesi için desteklenmesinin büyük önem taşıdığını, mevcut 100 kuruşluk desteğin artırılmasının isabetli olacağını” belirtti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN MODELİNE İHTİYAÇ VAR

Fikret Akova konuşmasına devamla “Finansmanı düzenli ve disiplinli yönetmek son derece önemli. Aynı zamanda, Kooperatif Birlikleri için sürdürülebilir bir finansman modelinin hayata geçirilmesi gerekir. Üreticiye sahip çıkmak için iyi ki Tariş var, iyi ki Marmarabirlik var. Bu iki kuruluşun önemi bu yıl üretici tarafından çok daha iyi görülecektir” dedi.

DENETİM VE YAPTIRIMLAR ARTIRILMALI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan, taklit-tağşiş yapılan listelerde diğer pek çok gıdada olduğu gibi zeytinyağının da bulunduğunun altını çizen her iki Başkan “Tağşişin önlenmesi için merdiven altı üretim çok daha sıkı bir şekilde denetlenmelidir. Etkili yaptırımlar ve caydırıcı cezalar olmalıdır. Özellikle e-ticaret alanlarının denetiminin de sıkılaştırılması gerekir” dedi.

Öte yandan Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova sektörün iki lider kuruluşunun bir araya geldiği bu önemli buluşmadaki nazik ev sahiplikleri için Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa’ya teşekkür ederek, “Bu yılın hem üreticilerimiz hem de sektörümüz için en verimli şekilde tamamlanmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.