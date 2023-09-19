TMO’nun mısır alım fiyatlarına tepki: Çiftçimiz nasıl mısır ekecek?

Yayınlanma: 19.09.2023 - 12:38

Güncelleme: 19.09.2023 - 12:38

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Evrim Karakoz, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) geçtiğimiz yıl tonunu 5 bin 700 TL’ye aldığı mısırı bu yıl 6000 lira olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Mısır alım fiyatlarının üreticiyi memnun etmediğine dikkat çeken Evrim Karakoz, “Fiyatlar açıklanırken girdi maliyetleri ve mazot fiyatlarında yaşanan artışın göz önüne alınmaması tarıma vurulan bir darbedir. Açıklanan bu fiyat beklentilerin çok altındadır” diye konuştu.

MALİYETİ YÜZDE 100, ALIM FİYATI YÜZDE 5 ARTTI

Mazot, gübre ve tohum gibi üretim maliyetleri bir önceki yıla göre yüzde 100’den fazla arttığına dikkat çeken CHP’li Karakoz, “Buna rağmen TMO’nun geçen yıl 5.700 TL/Ton olan mısırın bu yılki alım fiyatını yüzde 5,26’lık bir artışla 6.000 TL/Ton olarak açıklaması mısır üreticilerini memnun etmemiştir. Hem girdi hem de TMO’nun bu alım fiyatları karşısında para kazanamayan çiftçimiz önümüzde ki yıl nasıl mısır ekecek?” sorusunu da sordu.

FİYAT REVİZE EDİLMELİDİR

2023 rekoltesinin yaklaşık 8 milyon 500 bin ton olduğu tahmin ediliyor, neredeyse bir önceki yıl ile aynı ama açıklanan alım fiyatının çok düşük olduğunu ifade eden Karakoz; “TÜİK’in bile enflasyon rakamları yüzde 60’lara dayanmışken mısır için belirlenen alım fiyatı üreticilerimizi hiç memnun etmemiştir. Fiyatlar mutlaka revize edilmelidir” çağrısını yaptı.

“EN AZ 8 BİN TL OLARAK GÜNCELLENMELİ”

Hem girdi maliyetleri hem de 2023 Tarımsal Destekleme kararlarından sonra mısır üreticisini oldukça zor günler beklemediğini aktaran Evrim Karakoz, “Lisanslı depoların çoğu zaten dolu durumdadır. Hasadını yapan mısır üreticisi, mısırını koyacak depo bulamıyor. Haliyle bu durumu bilen tüccar, çiftçinin elinde ki mısırı açıklanan fiyatların oldukça altında almaya çalışıyor. Mısır üreticisinin sesine kulak verilmeli ve alım fiyatları en az 8 bin TL olarak güncellenmeli ve üreticinin satmak istediği mısırın tamamı TMO tarafından alınmalıdır” ifadelerini kullandı.