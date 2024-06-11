Tohumluk Vakfı’na akademik destek

Yayınlanma: 11.06.2024 - 11:42

Güncelleme: 11.06.2024 - 11:42

Köy ve kırsalda toplumsal, kültürel, ekonomik ve sosyal gelişime yardımcı olmayı amaçlayan Tohumluk Vakfı, Yaşar Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı. İş birliği protokolü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ve Tohumluk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ayhan tarafından imzalandı. İş birliği kapsamında; eğitim, kültür ve sanat alanında üniversitenin öğretim elemanları ve öğrencilerinin yer alacağı projeler geliştirilmesi ve uygulanacak.

Tohumluk Vakfı tarafından kırsalda yürütülmekte olan projelerin çıktılarını gerektiğinde Yaşar Üniversitesi ile paylaşılacak ve bu amaçla üniversitenin spor, konferans ve tiyatro salonlarının kullanılacak, tarım alanında üniversitede yer alan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi iş birliği ile akıllı tarım uygulamaları geliştirilecek.