Toprak, belediyeden üretim kooperatiflerden

Yayınlanma: 13.07.2023 - 14:16

Güncelleme: 13.07.2023 - 14:16

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de ilk olarak mülkiyetindeki tarım arazilerini üreticilerle işleyerek üretim merkezleri kuruyor.

Hayvancılıkla uğraşan kooperatif ortağı üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması hedeflenen proje kapsamında kooperatif ortağı hayvancılıkla uğraşan çiftçiler mülkiyeti büyükşehir belediyesinde olan Yatağan İlçesi Madenler Mahallesi’nde 40 dekar, Seydikemer İlçesi Korubükü Mahallesi’nde 33 dekar, İzzettin Mahallesi’nde 22 dekar, Milas İlçesi Koru Mahallesi’nde 339 dekar olmak üzere toplamda 434 dekar tarım arazisinde yem bitkisi tohumu ekimi yaptı ve hasadını tamamladı.

Belediyenin kaba yem desteğinden yaklaşık 700 kooperatif ortağı üreticinin yararlanması bekleniyor.