Tugay: Tarım en önemli çalışma konularımızdan birisi olacak

Yayınlanma: 12.02.2025 - 16:33

Güncelleme: 12.02.2025 - 16:33

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çeşme Belediyesi’nin İzmir Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Borsası Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı’nın (BORSAV) katkılarıyla düzenlediği “Çeşme’de Nitelikli Tarımsal Üretimin Önemi ve Sonuçları Çalıştayı’na katıldı. Boyalık Otel’de düzenlenen çalıştaya Başkan Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Cumhuriyet Halk Partisi geçmiş dönem Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Emin Kentli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ve Büyükşehir bürokratları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, kooperatifler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı.

“BUNDAN SONRAKİ DÖNEMDE TARIM HANGİ NOKTAYA GELECEK”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Çeşme’yi Türkiye’de kime sorsak ‘turizmin merkezi’ der. Böyle bir yerde nitelikli tarımı konuşmak üzere bu toplantıyı düzenleyen başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu bir vizyondur” dedi.

Çeşme’yi Yarımada’dan ayırmanın mümkün olmadığını belirten Tugay, “Önemli bir kısmı turistik ve tarihi alan olan bu yerde tarımla ilgili nasıl bir bakış açısı geliştirileceğine dair gelecek vizyonu oluşturmamız gerekiyor. Bugün geçmişe oranla hangi noktadayız, bundan sonraki dönemlerde tarım ve tarımla bağlantılı olan her şey, nasıl bir noktaya gelecek? Gelecek için hedefler koyarken, konuya da havza gözüyle bakmamız lazım. Çeşme’yi Yarımada olarak düşünmek, planlamak gerektiğini düşünüyorum. Bu bakış açılarıyla çalışmazsak, bir süre sonra topraklarımızın üretemez hale geldiğini hep beraber göreceğiz. O havzada yaşayanlara yetecek tarımsal üretimi mutlaka gerçekleştirmek zorundayız. Bir şehir, kendi ürettiğiyle, önce kendi insanlarına yetmeli” diye konuştu.

“İZMİR’İN KIRSAL BÖLGELERİNDE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın bulunduğunu söyleyen Tugay, her iki dairenin öncülüğünde, tüm belediyenin katılımıyla İzmir’deki tarımsal üretimin korunması, artırılması, doğru tarım tekniklerinin kullanılması için çalıştıklarını belirtti. Tugay, “Tüm bunların yanında bildiğimiz anlamda çiftçilik her geçen yıl terk ediliyor. Önemli gördüğümüz sorunlardan birisi de kırsal bölgenin yeterli sosyal olanaklara sahip olamaması. Özellikle gençler kırsal bölgeleri terk ediyor. O nedenle Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızı kurduk. İzmir’in kırsal bölgelerinde sosyal yaşamı güçlendirmek, altyapıyı yeterli hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunun net sonuçlarını göreceğiz” dedi.

“KENTSEL GIDA STRATEJİSİ EYLEM PLANI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Büyükşehir’in tarım konusunda İzmir’deki ilgili tüm kurumlarla bir arada çalışacağını belirten Tugay, üretici ile tüketici arasında mesafeyi kısaltmak için bir Kentsel Gıda Stratejisi Eylem Planı hazırlandığını söyledi. Karşıyaka Belediye Başkanı iken ilçede bu çalışmayı yaptıklarını söyleyen Tugay, “Türkiye’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden sonra Karşıyaka’da bu çalışmayı biz yaptık. Sonra Bursa’da Nilüfer Belediyesi yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu belgeyi hazırladığında 4’üncü belediye olacak. Buradaki amaç gıdanın üretilmesi ve tüketilmesi sürecinde kentin ihtiyaçlarını adalet ve eşitliği gözeterek belirlemek ve o yönde uygulamalar yapılmasını sağlamak. Hepimiz sağlıklı gıdayı talep ediyoruz. Bunun üretimi ile ilgili şartların oluşmadığını görüyoruz. Bunu fark etmek yetmez, bunu yönetmek lazım. Dolayısıyla ihtiyacımız olan gıdayı doğru belirlemek, onu yapacak üreticilerle ön anlaşma yapmak, orada gıda güvenliğini, bunu sağlayacak üretim şartlarını talep etmek, üreticiye alım garantisi vermek gerekir. Görev sürem boyunca tarım konusu en önemli çalışma konularımızdan birisi olacak” diye konuştu.

KEÇECİ: ÇEŞME’DE ARTIK YANAN YERLERE SAKIZ AĞACI DİKİLİYOR

Çeşme’nin tarımsal varlığı hakkında bilgi veren Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci, Çeşme’de kayıtlı bin 600 çiftçi olduğunu söyleyerek “25 bin dekarda tarımsal faaliyet üretmekteyiz. 7 bin dekarda 200 bin zeytin ağacımız var. Badem, sakız ağacı ve enginar gibi çok önemli ürünler Çeşme’ye renk katıyor. Tıbbı aromatik yönden Türkiye’nin sayılı noktalarından birisidir Çeşme. Uçucu yağ ve esansta öndeyiz. Hayvansal üretimde 3 bin büyükbaş, 12 bin küçükbaş hayvanımız, 4 bin sakız koyunumuz var. Sakız koyununun sayısının artması için belediye ve bakanlık olarak çalışmalara devam edeceğiz. Çeşme’de artık yanan yerlere de sakız ağacı dikiliyor. 2 bin 400 sakız ağacı dikildi. Biz de coğrafi işaret için gerekli başvuruları yaptık. Coğrafi işaretli ürünlerimizi artırmaya devam edeceğiz” dedi.

KENTLİ: İZMİR İÇİN VE ÇEŞME İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

İzmir Ticaret Borsası adına konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Emin Kentli, kentsel büyümenin tarım alanlarını daralttığını söyleyerek “Çalıştayda çıkacak önemli sonuçlardan biri de tarım arazilerimizin korunmasına yönelik yeni fikirler olur. İzmir Ticaret Borsası olarak bizlerin temel konusu her ne kadar tarım ticareti ve tarım piyasaları olsa da sektörün gelişmesi ve kalkınması adına imkanlarımız ölçüsünde her türlü girişimi ve projeyi destekliyor veya yürütüyoruz. İzmir Büyükşehir ve Çeşme Belediyelerimizle gastronomi rotasının başlangıcı olarak Alaçatı Deneyim Noktasını hizmete açtık. Özetle tarım için, İzmir için ve Çeşme için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

ÇEŞME TARIMININ GELECEĞİ

Açılış konuşmalarının ardından iki günlük çalıştayın ilk paneline geçildi. İTB Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü’nün moderatörlüğünde Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gönül Aydın, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy, Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Tuncay Topdemir ve Pamuk Danışmanlık’tan Dr. Hasan Hakan Pamuk, iklim dirençli tarımsal üretim, doğa tabanlı uygulamalar, tarımda teknoloji kullanımı ve Çeşme’nin iklim dostu ürün deseni gibi konular hakkında sunum yaptı.