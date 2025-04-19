TZOB Başkanı Bayraktar: Çiftçimize nakit bugünlerde lazım

Yayınlanma: 19.04.2025 - 17:16

Güncelleme: 19.04.2025 - 17:21

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Malatya'da kayısı üreticileri ile bir araya geldi. Bayraktar, yaşanan zirai don sonrası dondan etkilenen kayısı bahçelerinde bulundu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Yaşadığımız don felaketinin etkilerini yerinde görmek ve inceleme yapmak üzere kayısı diyarı Malatya'mıza geldik. Kayısı, bu bölgenin hayatı. Çok önemli, stratejik ve ekolojik özelliği olan bir ürünümüz. Bu ürünün don felaketinden çok büyük zarar gördüğünü tespit ettik. Yüzde 100'lere varan bir don tespitimiz var. Bundan üzüntü duymamak mümkün değil. Afetler son yıllarda çok hızlı şekilde artmaya başladı. 2014 yılında 500 olan afet sayısı 2024 yılında 1257 rakamına ulaştı ve artarak devam ediyor. Bizi en çok etkileyen tarafı, afetin şiddetinin artması. Afetleri uç noktasında yaşıyoruz. 3-4 gün süren afette Türkiye son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri ile karşı karşıya kaldı. Nisan ayında yağışlar başlayınca doğrusu sevindik. Kışın görmeyi beklediğimiz ama göremediğimiz kar yağışlarını nisan ayında gördük. dedi.

''ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI YAPILANDIRILSIN'' TALEBİ

Bayraktar, "Şu ana kadar yaptığımız tespitlerde 65 ilimizde değişik meyve ve sebzelerde zarar gördük. Tarım ve Orman Bakanlığımız bir çalışma başlattı. Afetten zarar gören üreticilerimizin bir kısmı karşılanacak. Ancak beklentilerimiz bununla sınırlı değil. Çiftçilerimizin Ziraat Bankalarına, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve özel bankalara borçları var. Çiftçilerimiz bu borçları bu afet karşısında ödeyemeyeceklerini ifade ederek, bu borçların yapılandırmasını talep ediyor. Afetin boyutuna baktığımızda bazı meyve dallarının yandığını görüyoruz. Bu, afetin büyüklüğünü göstermesi açısından son derece önemli" diye konuştu.

''SİGORTALARDA İYİLEŞTİRME YAPILMASI LAZIM''

Bayraktar, "Bankaların çiftçilerimize yeni kredi açması lazım. Çiftçimize sahip çıkmadığımız takdirde bir göç olabilir. Göç istemiyoruz. Destekler bugünlerde lazım. Çiftçimize nakit bugünlerde lazım. Verecekseniz hızlı bir şekilde verin, bugünlerde çiftçimizin ihtiyacını karşılayalım. Çiftçilerimizin yaptırdığı sigortalarda, primlerde iyileştirilme yapılması lazım. Hazine'den destek sağlamak sureti ile bir indirim istiyor çiftçimiz. Eğer bu rakamlar devam ederse çiftçilerimizin Sosyal Güvenlik Kurumu'nda devam etmesi ve emekli olması mümkün değil." Bayraktar buradaki programın ardından oda başkanları ve üreticilerle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.