TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: 6 Şubat depremi gibi 65 vilayetimizde büyük bir don felaketiyle karşı karşıya kaldık

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, 2024 yılı içinde yaşanan 1.254 doğa afetine dikkat çekerek, “2025 yılına geldik, afetler hem oran hem de şiddet olarak artarak devam ediyor” dedi. Türkiye’nin 65 ilinde don felaketi yaşandığını vurgulayan Bayraktar, “Birçok ürünümüz maalesef yüzde 100 oranında zarar gördü” ifadelerini kullandı.

“TARIM KOLAY BİR MESLEK SANILIYOR AMA GERÇEK ÇOK FARKLI”

Tarımın dışarıdan bakıldığında kolay bir meslek gibi göründüğünü ancak gerçekte büyük zorluklar barındırdığını belirten Bayraktar, üreticilerin hem doğal afetlerle hem de yapısal sorunlarla mücadele ettiğini söyledi.

“Tarımda üretim yapmak son derece zorlaştı. Bir taraftan kuraklık, don, dolu, sel, hortum gibi afetlerle mücadele ederek çiftçilerimiz üretim yapmaya çalışıyor.”

“PLANLAMA EKSİKLİĞİ, YÜKSEK MALİYET, KÜÇÜK İŞLETMELER”

Bayraktar, üreticilerin sadece afetlerle değil, aynı zamanda tarım politikalarındaki planlama eksikliği ve yüksek girdi maliyetleriyle de baş etmeye çalıştığını belirtti. Küçük ve parçalı işletme yapısının verimliliği düşürdüğünü vurguladı ve “Bugün işletme büyüklüğümüz ortalama 70 dekar, o da 11 parsele bölünmüş durumda. Bu işletmelerde ekonomik üretim yapmak fevkalade zor” diye uyardı.

“KURAKLIK KAPIDA, TÜRKİYE SU FAKİRİ OLABİLİR”

Bayraktar, Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını belirterek, su kaynaklarının hızla azaldığına dikkat çekti: “Bugün kişi başı su tüketim miktarımız 1300 metreküp. Bu, 5-6 yıl içinde 1000 metreküpe düşebilir. Türkiye su fakiri ülke olabilir.”

“TARIMDA GENÇLERİ TUTAMIYORUZ, NÜFUS YAŞLANIYOR”

Tarım nüfusunun giderek yaşlandığını ve gençlerin sektörden uzaklaştığını ifade eden Bayraktar, bu durumun gelecekteki üretimi tehdit ettiğini belirtti.

Buna göre; 18-32 yaş arasındaki gençlerin oranı yüzde 5’e kadar düştü. Tarım nüfusu ortalama 59 yaşına geldi. Bayraktar, “Bu yaşlı nüfusla üretimi nasıl sürdüreceğiz?” diye sordu.

“ÇİFTÇİNİN NAKİTE, DESTEĞE, SİGORTA KORUMASINA İHTİYACI VAR”

Don felaketi sonrası bazı ağaçların gövdeden etkilendiğini, meyve tutumunun önümüzdeki yıllarda da mümkün olamayabileceğini söyleyen Bayraktar, çiftçilerin acil nakit desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Bayraktar, “Çiftçilerimiz bu yıl ürünlerinden gelir elde edemeyecek. Borçların ertelenmesini talep ediyorlar. Nakit ihtiyaçlarının karşılanması gerekir” dedi.

TARSİM sigorta sisteminin önemine dikkat çeken Bayraktar, hasar tespit süreçlerinin adil ve hızlı işlemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

“SGK PRİMLERİ ÇİFTÇİYİ SİSTEMDEN ÇIKARIYOR”

Bayraktar, çiftçilerin sosyal güvenlik sisteminden çıkmak zorunda kaldığını ve bu durumun ciddi bir sosyal güvenlik açığı doğurduğunu belirtti: “2021 yılında 1 milyon olan çiftçi sayısı, 2024’te 410 bine düştü. Çiftçiler SGK’dan çıkıyor. Asgari ücret arttıkça Bağ-Kur primleri 9 bin liraya dayandı, ödeyemiyorlar.”

“YELKENLERİ TARIMA ÇEVİRMEK ZORUNDAYIZ”

Konuşmasının sonunda tarımsal üretimin ve gıda güvenliğinin geleceği için ciddi önlemler alınması gerektiğini ifade eden Bayraktar, tarımın ülke için stratejik bir alan olduğunun altını çizdi.

“Yelkenleri tarıma çevirmek zorundayız. Tarım sektöründe çalışan insanlarımıza destek olmalıyız, üretimde kalmalarını sağlamalıyız.”

Bayraktar, 32 ili gezerek üreticilerin sorunlarını yerinde tespit ettiklerini ve Ankara’da ilgili makamlara ilettiklerini belirterek, “Allah böyle bir afeti bir daha göstermesin. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun” dedi.