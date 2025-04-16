Urla’da zeytin üreticisine fidan desteği

Yayınlanma: 16.04.2025 - 09:15

Güncelleme: 16.04.2025 - 09:15

Urla Belediyesi, ilçedeki zeytin varlığını artırmak ve üreticiye doğrudan katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım daha attı. Zeytin ve Sanat Festivali kapsamında başlatılan çalışmaların ikinci etabı olan 7 bin zeytin fidanı dağıtımına başlandı. Toplam 20 mahalleyi kapsayan proje kapsamında, özellikle yanan alanlar ve kırsal mahalleler öncelikli olmak üzere, fidanlar kısa süre içinde üreticilere ulaştırılacak. Altı ayda toplam 10 bin fidan desteği veren Urla Belediyesi yıl sonuna kadar 50 bin fidan dağıtmayı planlıyor.

HER FİDAN GELECEĞE ATILAN ADIMDIR

“Zeytinde Urla Modeli” oluşturarak zeytini bir marka haline getirmek amaçlandığını aktaran Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Urla’nın bereketli topraklarında zeytinin, sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğuna dikkat çekti. Balkan, “Biz bu mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmakla yükümlüyüz. Üreticimizin emeğinin değer bulduğu bir Urla için çalışıyoruz. Verdiğimiz 50 bin fidan sözü sadece bir sayı değil; sürdürülebilir tarımın, dayanışmanın ve yerel kalkınmanın bir ifadesidir. Her fidan, hem toprağa hem geleceğe atılmış bir adımdır. Zeytini geçmişte olduğu gibi gelecekte de Urla’nın simgelerinden biri olarak kalması için hep birlikte çalışacağız” dedi.

MUHTARLARDAN BAŞKAN BALKAN’A TEŞEKKÜR

Proje kapsamında fidan desteğinden yararlanan mahallelerin muhtarları da destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ovacık Mahalle Muhtarı Ali Gölcük, “Sayın Belediye Başkanımıza yapmış olduğu bu çalışmadan ötürü teşekkür ederiz. Üretici arkadaşlara verdiği destekten dolayı köy halkımız çok memnun, kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz” diyerek görüşlerini ifade ederken Bademler Mahalle Muhtarı Alibey Şen, “Urla Belediyemizin zeytin üreticisine başlatmış olduğu katkı bence köyümüz adına çok iyi bir başlangıç oldu. Üreticilere 25’er adet zeytin fidanı verilmesi, zeytinciliğe önem verdiğimizin bir kanıtıdır. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Urla Belediye Başkanımız Selçuk Balkan’a köylüm, mahallem ve üretici olarak şahsım adına çok çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.