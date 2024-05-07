Üzüm üreticisi: Çiftçinin işi Allah’a kaldı

Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:31

Güncelleme: 07.05.2024 - 11:31

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Manisa genelinde etkili olan dolu yağışı sonrasında bağları zarar gören üzüm üreticilerini ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Mildiyö hastalığından dolayı zarar gören üzüm bağlarını bir de dolu yağışının vurmasıyla birlikte üzüm bağlarında yüzde 80 oranında hasar oluştu. Üzümün yanı sıra kavun, domates ve biber gibi ürünler de dolu yağışından etkilendi.

“SATMAYA DEĞİL, YEMEYE BİLE ÜZÜM YOK”

Başevirgen’in dinlediği üzüm üreticisi dolu hasarının bağlarda 3 yıllık bir hasar oluşturduğunu belirterek, “Saruhanlı, Şehzadeler sınırındaki bütün bölgeler bu halde. Satmaya değil, yemeye bile üzüm yok. Üzüm gitti, yaprağı da gitti. Seneye üzüm yapacak dallarda artık kapkara. Mildiyö de nasıl az doğuş olursa aynı şekilde doğuş yine düşük olacak” diye konuştu.

Başevirgen, mildiyö hastalığının üzerine bağları birde dolunun vurmasıyla sigortasız üreticilerin çaresiz kaldığına dikkat çekti. Bir diğer üzüm üreticisi ise “Çiftçinin işi Allah’a kaldı. Çiftçi borçları için elinde ne varsa verecek, borçlarını kapatacak. Bugüne kadar getirmiş olduğu birikimini sıfırlayıp yeniden başlayacak, ona da ömür yetmez” sözleriyle dert yandı.

“BÜTÜN ÖZEL DEĞERLERİMİZİ SATTIK”

Çiftçi desteklerinin yetersizliğinden dert yanan üretici “Bütün özel değerlerimizi sattık. Eskiden arkamızda bir Tarım Kredi vardı, Ziraat Bankası vardı. Böyle hasarlarda destek oluyordu. 2-3 yıl borcunu erteliyordu. Mazotunu, gübreni, kredini yine de veriyordu, kesinlikle ipotek koymuyordu. Ziraat Bankası şimdi medya kuruluşlarına destek oluyor. Çiftçinin arkasında şu anda kimse yok” dedi.

“ÇİFTÇİNİN GÖZÜ GİBİ BAKTIĞI ÜRÜNLERİNE BİR DOLU VURDU VE HİÇBİR ŞEY KALMADI”

Çiftçinin her yıl bir umutla beklediğini ancak hep hüsranla karşılaştığını söyleyen Başevirgen, “Çiftçinin gözü gibi baktığı ürünlerine bir dolu vurdu ve hiçbir şey kalmadı. 28 dönümlük tarladan normal şartlarda 16-17 ton üzüm beklenirken, yüzde 10’u anca alınabilecek. Girdi maliyetleri aynı, ilaç atılacak, gübre atılacak, işçilik yapılacak ama karşılığında hiçbir şey alamayacaklar” diye konuştu.

Çiftçinin maliyetlerden dolayı sigorta yaptıramadığını söyleyen bir diğer üreticisi ise, “Çiftçi zar zor damlamasını yapmış, fidanını ekmiş evine ekmek mi götürecek, tarlaya sigorta mı yapacak? 70-80 bin lira sigorta parasını vereceğime kenarda dursun, ilacımı alırım, gübremi alırım diyor. Gücü olsa zaten sigorta yaptırır” dedi.