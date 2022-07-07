İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Servet Bakırtaş cinayetine tepki gösterdi: Ölümü göze alarak yapılmaz

07 Temmuz 2022 Perşembe, 13:20

Türkiye, Konya'daki Dr. Ekrem Karakaya'nın görev başında öldürülmesinin şokunu atlatamadan, İstanbul'dan bir avukatın öldürülme haberi geldi.

Abdullah Türkoğlu (58) isimli şahıs yıllar önce Öznur Tufan (71) isimli kadının yeğenini silahla yaraladı. Ceza alan Türkoğlu, hapisten çıktıktan sonra kendisine tazminat davası da açıldığını öğrendi. Türkoğlu davayı açan Tufan'ı ve avukatı Servet Bakırtaş'ı tehdit etti. Türkoğlu ardından silahıyla Bakırtaş'ın Bakırköy'deki ofisini basarak, avukatı öldürdü.

Türkoğlu, cinayetin ardından Büyükçekmece'de mobilya eşyaların satıldığı dükkanı bulunan Tufan'ın ofisine de gitti. Türkoğlu, burada oturup komşuları ile sohbet eden Tufan'a ateş etti. Boynundan silahla yaralanan Öznur Tufan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

'O TOPLUMUN BİR KESİMİ İÇİN UTANÇTIR'

İstanbul Barosu tarafından, silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Servet Bakırtaş için yapılan açıklamada, "Bir mesleğin ölümü göze alarak sürdürülmesi, sürdürenler için ne denli onur vesilesi olsa da o toplumun bir kesimi için utançtır" denildi.

Cumhuriyet'e konuşan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Türkiye'nin bir şiddet sarmalı içinde olduğunu ve toplumun avukatın rolünü daha iyi anlaması gerektiğini belirtti.

'BİR MESLEK ÖLÜMÜ GÖZE ALARAK YAPILMAZ'

Avukatları, müvekkiliyle özdeşleştirmenin bir ilkellik olduğunu söyleyen Durakoğlu, "Bir meslek ölümü göze alarak yapılamaz. Buradaki olay zaman içinde avukatın itibarsızlaştırmasına yönelik politikaların hükümet tarafından uygulanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Arka arkaya bir doktor ve bir avukatın öldürülmesinin, toplumsal bir olgu olarak yurttaşların karşısına çıktığını aktaran Durakoğlu, "İktidarsızlaştırma politikası var. Bunun da toplumsal yansımasını görüyoruz" dedi.