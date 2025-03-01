01 Mart BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.03.2025 - 09:05

Güncelleme: 01.03.2025 - 09:05

BOLU ilinde 01 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 01 Mart Cumartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, UMUTKENT mahallelerinde 101 SK., 123 SK., 124, 144, 144 sk, 144 SK., 155. SK., 157 SK., 158 SK., ADA 21 SK., ADA 22/2, ADA 22/2 BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mart Cumartesi 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, UMUTKENT mahallelerinde 160, 165. SK., 166, ADA 21, ADA 22/1 SK., ADA 23 SK., DR. SEDAT TURGAY PARKI İÇİ YOL, İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVAR, ÖZGECAN ASLAN, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UMUTKENT, YASAMKENT, YAŞAMKENT mahallelerinde ADA 18 SK., ADA 19/1 SK., ADA 19/2 SK., ADA 20 SK., ADA 25 SK., DR.AKIN ÇAKMAKÇI, IZZET BAYSAL DEVLET HASTANESI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mart Cumartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YASAMKENT, YAŞAMKENT mahallelerinde ADA 10 SK., ADA 5 SK., ADA 6 SK., ADA 9, ADA 9 SK., ADA.13 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAS, AKTAŞ, SEMERKANT mahallelerinde BOSTANCI SK., DUMANOĞLU SK., GEZEK SK., İNKILAP SK., İPEKLİ SK., İSMAİL KEMAL CD., KARABACAKOGLU, KARABACAKOĞLU SK., KÖROGLU, KÖROĞLU SK., SARAÇ SK., SEHIT OSMAN ÇATANA, ŞEHİT OSMAN ÇATANA SK., TABAKHANE, TABAKHANE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mart Cumartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde BOLU DÜZCE YOLU, KULELİ SK., MİMAR SİNAN SK., YASEMİN PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mart Cumartesi 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇCILAR, ÇATAK, ÇIVRIL, ÇİVRİL, DEMIRCILER, DEMİRCİLER MÜCAVİR, KARAMANLAR, KARAMANLAR ÇATAK, KIZILAĞIL, KÜRKÇÜLER, MERKEZ, PASAKÖY, PAŞAKÖY mahallelerinde 1301, 1301 SK., 2257, 2258, 2261, 2261 Sk, AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AGAÇÇILAR-1., AĞAÇÇILAR KÖYÜ, AĞAÇÇILAR KÖYÜ YAYLAS, AĞAÇÇILAR-1., ALPAGUT YAYLA YOLU, ALPAĞUT KÖYÜ YAYLASI, AT YAYLASI, BOLU BATI GİRİŞİ-K22, BOLU OTOGARI, CİVRİL KÖYÜ YAYLASI, ÇATAK YOLU, DEMIRCILER YAYLA YOLU, DEMİRCİLER-3. SK., ERENLER MEVKI, ERENLER MEVKİ KÜME EVLER, ERENLER MEVKİ KÜME EVLERİ, ESKI ISTANBUL, KARAMANLAR ÇATAK YAYLA YOLU, KARAMANLAR MAHALLE YOLU, KILIÇARSLAN YAYLASI, KIZILAGIL KÖY YOLU, KIZILAĞIL KARAMANLAR, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, KIZILAĞIL KÖYÜ YOLU, KIZILAĞIL MERKEZ, KIZILAHIL KÖYÜ YOLU, KÜRKÇÜLER YAYLASI YOLU, KÜRKÇÜLER-1., KÜRKÇÜLER-1. MAH, KÜRKÇÜLER-2., KÜRKÇÜLER-2. SK., KÜRKÇÜLER-3., KÜRKÇÜLER-4. SK., KÜRKÇÜLER-5. SK., ORTAYOL 2. SK., PAŞA KÖY AT YAYLASI, PAŞAKÖY YAYLASI, PIRAHMETLER YAYLA YOLU, PIRAHMETLER-2., PIRAHMETLER-4., PİRAHMETLER KÖYÜ YAYLASI, PİRAHMETLER DEMİRCİLER YAYLAS, PİRAHMETLER DEMİRCİLER MAH, PİRAHMETLER SİNCAN YAYLASI, PİRAHMETLER YOLU, PİRAHMETLER-2. SK., SANDALLAR KÖYÜ YAYLASI, TOKİ MEMUR-SEN KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mart Cumartesi 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜRKÇÜLER, PASAKÖY, PAŞAKÖY mahallelerinde 1305, 2217, 2252, 2252 SOK., ANADOLU OTOYOLU BOLU BATI BAĞL, KÜRKÇÜLER CD., MANDIRA EVLERI, TOKİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKCAMI, BÜYÜKCAMİ, IHSANIYE, İHSANİYE, KARAMANLI mahallelerinde ARAP ABDULLAH, ARAPABDULLAH SK., BOYACILAR SK., ÇİLİNGİR SK., ÇUKUR ÇEŞME SK., DİBEKBAŞI SK., HAL, HELVACILAR, HELVACILAR SK., ISMET PASA, IŞIKLI SK., IZZET BAYSAL, İSFENDİYAROĞLU SK., İSMET PAŞA CD., İZZET BAYSAL CD., KÜLTÜR PARKI İÇİ YOLU, NEYZEN TEYFİK SK., PARKALAN, PARKALAN SK., SEHIT NAZIM BEY, STADYUM, STADYUM CD., ŞEHİT NAZIM BEY SK., TATLI KARDEŞİM SK., YEMENİCİLER SK., ZİRAAT BANKASI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mart Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAS, DEMİRCİLER, MERKEZ mahallelerinde DEMIRCILER KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, SEHIT SELEN PASA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mart Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde YAZIÖREN KÖY YOLU, YAZIÖREN KÖYÜ, YAZIÖREN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mart Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ MÜCAVIR, MERKEZ MÜCAVİR mahallelerinde KARSI, ORTA SK., SOSE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mart Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLKÖY, HAMIDIYE, HAMİDİYE, KARAKÖY, MERKEZ, MERKEZ MÜCAVIR, MERKEZ MÜCAVİR mahallelerinde AİBÜ, AİBÜ İÇİ YOLU, ÇAYIR, ÇUKUR, GÖLKÖY, GÖLKÖY KÖYÜ YOLU, GÖLKÖY SK., GÖLKÖY-3., GÖLKÖY-AŞAĞI-HAMİDİYE-YUMRUKAY, HAMIDIYE, HAMIDIYE-1., HAMİDİYE, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE-1. SK., KARAKÖY-3., KIRAZALTI, Mücavir Yumrukaya Köyü Kirazal, SOGUK ÇESME MEVKII, YENİ-YUMRUKAYA SK., YUMRUKAYA KÖYÜ YOLU, YUMRUKAYA-2. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACALAR mahallelerinde ERİCEK KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde ERICEK KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 01 Mart Cumartesi 10:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKDEMİRLER mahallelerinde BEKDEMİRLER KÖYÜ İÇ YOLU, BEKDEMİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 01 Mart Cumartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKDEMİRLER, MERKEZ mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BEKDEMIRLER KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 01 Mart Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETBEYLER, ÇATAK, FAKILAR, GÜRPINAR, GÜRPINAR MERKEZ, N KENDISI, SOĞUKÇAM, YESILOVA MAHALLESI mahallelerinde AHMETBEYLER KÖY YOLU, AHMETBEYLER KÖYÜ YOLU, BÖLÜCEKOVA KÖYÜ YOLU, ÇATAK, ÇATAK MAHALLE YOLU, FAKILAR MAHALLESI YOLU, GÜRPINAR KÖY YOLU, GÜRPINAR KÖYÜ YOLU, SOGUKÇAM KÖY YOLU, SOĞUKÇAM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.