01 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.05.2025 - 09:11

Güncelleme: 01.05.2025 - 09:11

BOLU ilinde 01 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIAKÇAKAVAK MERKEZ, YENİAKÇAKAVAK mahallelerinde ORGANİZE SANAYİ SİTESİ B KAPIS, YENİAKÇAKAVAK, YENİAKÇAKAVAK KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, DOĞANCI, KARAKÖY, MERKEZ mahallelerinde AVDAN YOLU, ÇEPNI ASAGI MAHALLE YOLU, DOĞANCI-3., EMIROGLU, GÖLKÖY, GÖLKÖY MESİRE ALANI, KARAKÖY-2 CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANDALLAR, SEYIT, SEYİT, SÜMER, TEPECIK, TEPECİK mahallelerinde 2604, 2723, 2762. SK., 2765, 2773, 2773. SK., 2777. SK., 2796, 2797, 2797 S.K, 2888, AFŞAR SK., AHMET BAYSAL, AHU, AHU SK., AKÇAY SK., ALACA SK., ALIÇ, ANA SK., ARAS, ARAS SK., ARDA, ARDA SK., AYDINLIK SK., AYHAN SK., BADEM, BADEM SK., BESEVLER, BEŞEVLER SK., BILGIN, BİLGİN SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET, CUMHURİYET CD., ÇAYIR KÖYÜ YOLU SK., ÇINAR SK., DEMİR SK., DERE-1. SK., DİCLE SK., EFE SK., EMRAH SK., ERDEM SK., ERGÜN, ERGÜN SK., ESENLİK SK., FERAH-1., FERAH-1. SK., FERHAT SK., GIRNE, GİRNE SK., GÜCÜK DERE SK., GÜCÜKDERE SK., GÜLPINAR SK., GÜNDÜZ, GÜNDÜZ SK., GÜRPINAR, GÜRPINAR SK., GÜZELBAHÇE, GÜZELBAHÇE SK., HASAN TAHSIN, HASAN TAHSİN CD., HILAL-1., HİLAL-1. SK., HURMA SK., HUZUR-1., İLİM SK., KANARYA SK., KARACA SK., KARADENIZ, KARADENİZ, KARADENİZ SK., KARDELEN SK., KESTANE, KESTANE SK., KIZILCIK SK., KOÇAK, KÖKNAR SK., KUMRU SK., KÜBRA SK., LATİF SK., LEFKOSA, LEFKOŞA SK., LİMON SK., MAVİLİ SK., MEHTAP SK., MERCAN, MERCAN SK., MERIÇ, MERİÇ SK., MORMENEKŞE SK., MUDURNU CD., MÜFTÜLÜK, MÜFTÜLÜK SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECİP FAZIL KISA KÜREK BULVAR, NESEM, NEŞEM SK., OKUL-2., OLGUN SK., ÖZÇELİK SK., ÖZER SK., SAHRA SK., SAKA, SAKA SK., SALİH SK., SAROZ, SEDİR SK., SEHIT AYDIN ÇETIN, SEHIT DURSUN DEGIRMENCIOGLU, SEHIT HÜSEYIN KARAKAYA, SEHIT KADIR MEMIS, SELEN, SELEN SK., SERÇE SK., SEYİT KÖYÜ YOLU SK., SEYİTAVŞAR SOK, SOLMAZ SK., SONGÜLLER SK., ŞEHİT DURSUN DEĞİRMENCİOĞLU SK., ŞEHİT HÜSEYİN KARAKAYA SK., ŞEHİT KEMAL ÇITAK SK., ŞEHİT METİN UYANIK SK., ŞEHİT MURAT MENTEŞ SK., ŞEHİT MUSTAFA DEĞERCAN, ŞEHİT ŞENOL GÜL SK., ŞEHİTBARBAROS YALÇIN SK., ŞEREFLİ SK., ŞİFA SK., TOMURCUK SK., ULVI, ULVİ, ULVİ SK., YASA SK., YEŞİL ÇİMEN SK., YONCA, YONCA SK., YÜCEL SK., YÜKSEL CEYLAN, YÜKSEL CEYLAN BULVARI SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAGÖZLER, ASAGI, AŞAĞI, AVDAN, BAYRAMLAR, CAMILIBÖLÜK, CAMİLİBÖLÜK, ÇATAK, ESELER, GEDİKLER, GÖL, GÖVEM, KARAMANYAKA, KÖSELER, MERKEZ, MUSTAFA, PİROĞLU, SOFTALAR, TATARLAR, TEKELER, YUKARI mahallelerinde ALAGÖZLER MAHALLE YOLU, AVDAN KÖY YOLU, AVDAN KÖYÜ YOLU, BAYRAMLAR MAHALLE YOLU, BOLU BILECIK YOLU, CAMILIBÖLÜK MAHALLE YOLU, CAMİLİBÖLÜK, ÇATAK MAHALLE YOLU, ÇEPNİ KÖYÜ, ÇEPNİ KÖYÜ AŞAĞI MAH, ÇEPNİ KÖYÜ GÖL MAH, ÇEPNİ KÖYÜ YOLU, ESELER MAHALLE YOLU, GÖL MAHALLE YOLU, GÖVEM KÖY YOLU, GÖVEM KÖYÜ YOLU, GÖVEM KÖYÜ_HANYERİ, KÖSELER MAHALLE YOLU, MUSTAFA VEHBI KOÇ MAHALLE YOLU, PELİTÇİK, PELİTÖZÜ KÖYÜ GEDİKLER MAH, PIROGLU KÖY YOLU, PİOĞLU SOFTALAR, PİROĞLU KÖYÜ TEKELER MAH, PİROĞLU KÖYÜ YOLU, PİROĞLUKÖYÜ SOFTALAR MAH, SOFTALAR MAHALLE YOLU, TATARLAR MAHALLE YOLU, TEKELER MAHALLE YOLU, YENISEFA ASAGI MAHALLE YOLU, YENISEFA KÖY YOLU, YENİ SEFA YUKARI MAH, YENİSEFA ESELER MEVKİ, YENİSEFA KÖYÜ, YENİSEFA KÖYÜ YEŞİLÇATI SİTESİ, YENİSEFA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAGKENT, DAĞKENT, KARAKÖY mahallelerinde 1. SK., 2. SK., 6. ADA, KARAKÖY-1., KARAKÖY-3., KARAKÖY-HASTANE CD., YUKARI KARAKÖY 2. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI mahallelerinde BÜYÜKBERK YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, AŞAĞI, KARACASU FATIH mahallelerinde ALADAĞ KARACASU YAYLASI, ASAGI MAHALLE YOLU, BOLU KIBRISCIK YOLU, ILICAKINIK KÖYÜ YAYLASI, KARACASU YUKARI YAYLASI, MESCİLER EMEN YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 11:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, RIFATLAR, VAKIFGEÇITVEREN MERKEZ, VAKIFGEÇİTVEREN MERKEZ, YENIGEÇITVEREN MERKEZ, YENİGEÇİTVEREN MERKEZ mahallelerinde ÇAMYAYLA KÖY YOLU, D 100 KARAYOLU, DEMIRCILER KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ, GÖZLEME YAYLASI, RIFATLAR MAHALLE YOLU, VAKIF GEÇITVEREN MERKEZ, VAKIFGEÇITVEREN GÖZLEME YAYLASI, VAKIFGEÇİTVEREN, VAKIFGEÇİTVEREN KÖYÜ YOLU, YENIGEÇITVEREN MERKEZ, YENİGEÇİTVEREN KÖY YOLU, YENİGEÇİTVEREN KÖYÜ YOLU, YENİGEÇİTVEREN MERKEZ KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGISOKU, AŞAĞISOKU, KURUÇAY mahallelerinde 3632 SoK., 4915, BILDIRCIN SK., BOLU CEZA İNFAZ KURUMLARI KAMP, BOLU F TİPİ KAPALI CEZAEVİ İÇİ, CEMIL ÖZBILEN, CEMİL ÖZBİLEN SK., D.100 KARAYOLU CD., D.100 KARAYOLU_4, D-100 KARAYOLU_1, D-100KARAYOLU CD., ENDÜSTRİ SK., GALERİCİLER SK., GÜLBAHÇE SK., GÜLDESTE SK., IHSAN ALPMAN, İHSAN ALPMAN SK., KADİR KOCAELİ SK., KURUÇAY PARKI İÇİ YOLU, PETROL, PETROL SK., SÜLÜN, SÜLÜN SK., ŞEHİT ÜMİT ÇETİNGÖZ SK., TUNALI HILMI, TUNALI HİLMİ CD., YILMAZLAR SK., ZUHURI DANISMAN, ZUHURİ DANIŞMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAS, AKTAŞ, KARAÇAYIR mahallelerinde 3209 SK., FAKI CEMIL, FAKI CEMİL SK., HULİSİ TÜZMEN CD., KOCABEY, KOCABEY SK., ÖZEN, ÖZEN SK., SEYİT EFENDİ SK., TASHANCILAR, TAŞHANCILAR CD., YILMAZ, YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 10:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde YENISEFA YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 14:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇCILAR, DEMIRCILER, DEMİRCİLER MÜCAVİR, MERKEZ mahallelerinde 3 SK., AGAÇÇILAR-1., AĞAÇÇILAR KÖYÜ, AĞAÇÇILAR-1., ALPAGUT YAYLA YOLU, ALPAĞUT KÖYÜ YAYLASI, AŞAĞI MAHALLE SK., ÇATAK YOLU, DEMIRCILER-3., PIRAHMETLER YAYLA YOLU, PIRAHMETLER-2., PIRAHMETLER-4., PİRAHMETLER KÖYÜ YAYLASI, PİRAHMETLER DEMİRCİLER YAYLAS, PİRAHMETLER DEMİRCİLER MAH, PİRAHMETLER SİNCAN YAYLASI, PİRAHMETLER YOLU, PİRAHMETLER-2. SK., YUKARI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜMER, TEPECİK mahallelerinde 2884. SK., 2885, SERHAT SK., ŞEHİT MUSTAFA DEĞERCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1428, ASMA SK., FEDAKAR SK., MIMOZA, MİMOZA SK., RAHMET, RAHMET SK., SAĞLIK SK., SEBIL, SEBİL SK., SEHIT NUSRET AKAR, ŞEHİT NUSRET AKAR SK., ŞENGÜL SK., YOLÇATI, YOLÇATI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100.YIL, ABAZALAR, ASAGI, AŞAĞI, BOSTANCILAR, ÇAMURLUK, ÇAYIRALTI, DERECEÖREN, GEDIKLER, HÜSAMETTİNDERE, ILEÇIN, KABALAR, KAÇIK, KAHYALAR, KARACAKAYA, KARATAŞ, KAVALLAR, KURTLAR, MERKEZ, MONGOSLAR, MUNDUSLAR, N KENDISI, ORDULAR, ORTA, TASÇILAR, TAŞÇILAR, UĞURLUALAN, ULUÇAY, UZUNÇAM, YALAMALAR, YENI, YENI(ABANT SAPAGI), YENİ, YUKARI mahallelerinde 100.YIL MAHALLE YOLU, 100.YIL MAHALLESI YOLU, ABAZALAR MAHALLE YOLU, BOLU BILECIK YOLU1, BOLU BİLECİK YOLU, BOLU CD., BOLU NALLIHAN YOLU, BOSTANCILAR KÖYÜ MERKEZ MEVKİİ, BOSTANCILAR KÖYÜ YOLU, BOSTANCILAR MERKEZ KÖY YOLU, ÇAMURLUK KÖYÜ, ÇAMURLUK KÖYÜ YOLU, ÇAMURLUK MERKEZ KÖY YOLU, ÇEPNİ KÖY ULUÇAY MEVKİ, DERECEÖREN MAHALLE YOLU, GEDIKLER MAHALLE YOLU, GÖYNÜK YOLU, HÜSAMETTINDERE KÖY YOLU, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ YOLU, HÜSAMETTİNDERE YENİ YERLEŞİM, KABALAR MAHALLE YOLU, KACIK KÖY YOLU, KAÇIK KÖYÜ YOLU, KAHYALAR, KAHYALAR MAHALLE YOLU, KARAPINAR KAVAĞI YOLU, KARAPINARKAVAGI ASAGI MAHALLE YOLU, KARAPINARKAVAĞI KÖYÜ YOLU, KARATAS MERKEZ KÖY YOLU, KARATAŞ KÖYÜ YOLU, KAVALLAR KÖY YOLU, KAVALLAR KÖYÜ YOLU, KURTLAR KÖY YOLU, KURTLAR KÖYÜ, KURTLAR KÖYÜ YOLU, MONGOSLAR MAHALLE YOLU, MUDURNU YOLU, MUNDUSLAR KÖY YOLU, ORDULAR KÖY YOLU, ORDULAR KÖYÜ YOLU, ÖRENCIK YUKARI MAHALLE YOLU, SÜRMELİ KÖYÜ YOLU, TASÇILAR KÖY YOLU, TAŞÇILAR KÖYÜ YOLU, TIMARAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, TIMARAKTAŞ KÖYÜ YOLU, UGURLUALAN KÖY YOLU, UĞURLUALAN KÖYÜ, UĞURLUALAN KÖYÜ YOLU, UZUNCAMÇAM MERKEZ MAH, UZUNÇAM KÖY YOLU, UZUNÇAM KÖY YOLU/1, UZUNÇAM KÖY YOLU/10, UZUNÇAM KÖYÜ YOLU, VAKIFAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, VAKIFAKTAŞ KÖYÜ YOLU, YALAMALAR MAH, YALAMALAR MAHALLE YOLU, YALÇIN AGRI, YALÇIN AĞRI SK., YENI ABANT SAPAGI YOLU, YENI YERLESIM YERI MAHALLE YOLU, YUKARI KARACAKAYA, YÜZÜNCÜ YIL KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBAŞLAR, KAYGANA, MUSALLA mahallelerinde ÇİFTLİK 1. SK., KABACADİBİ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKDEMİRLER, MERKEZ mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BEKDEMIRLER KÖY YOLU, BEKDEMİRLER KÖYÜ İÇ YOLU, BEKDEMİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRAHİMÖZÜ, MERKEZ mahallelerinde IBRAHIMÖZÜ MERKEZ KÖY YOLU, İBRAHİMÖZÜ KÖYÜ, iBRAHİMÖZÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYBAŞI mahallelerinde KÖYBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIZLAR, N KENDISI mahallelerinde ARIZLAR KÖY YOLU, ARIZLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 10:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOYALICA mahallelerinde BOYALICA MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYINDIR, BOYACILAR, HİLALLER, ILICA, KAYALIDERE MERKEZ, N KENDISI, NARZANLAR, NİĞİT, SARICALAR, TURGUTLAR mahallelerinde BAYINDIR KÖYÜ ILICA MAH, BAYINDIR KÖYÜ YOLU, BOYACILAR KÖYÜ YOLU, HİLALLER KÖYÜ YOLU, ILICA MAHALLE YOLU, KAYALIDERE KÖYÜ YOLU, KILCILER KÖY YOLU, NARZANLAR KÖYÜ YOLU, NİYİT, SARICALAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, TURGUTLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde GERISLER KÖY YOLU, GERİŞLER KÖYÜ YOLU, HILALLER KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYINDIR MERKEZ, BOYACILAR MERKEZ, GÖBELLER, ILICA, KARAFAKILAR, KIZILKUYU, KÖSTEKLER, N KENDISI, SARICALAR, TURGUTLAR mahallelerinde BAYINDIR KÖY YOLU, BOYACILAR KÖY YOLU, GÖBELLER MAHALLESI YOLU, ILICA, KARAFAKILAR MAHALLE YOLU, KAYALIDERE TURGUTLAR MAH, KIZILKUYU KÖYÜ, KIZILKUYU KÖYÜ GÖBELLERMAH, KIZILKUYU KÖYÜ YOLU, KİLÇİLER KÖYÜ YOLU, KÖSTEKLER MAHALLESI YOLU, KÖYBASI KÖY YOLU, NARZANLAR KÖY YOLU, SARICALAR KÖY YOLU, SARICALAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADAKÖY, AKINCILAR, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde ADAKÖY KÖYÜ MERKEZ, ADAKÖY KÖYÜ YOLU, ADAKÖY MERKEZ MAHALLE YOLU, AKINCILAR KÖY YOLU, AKINCILAR KÖYÜ YOLU, ANKARA ZONGULDAK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde HAVULLU MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVULLU mahallelerinde HAVULLU KÖYÜ MERKEZ MAH, HAVULLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.