01 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.05.2025 - 09:11

Güncelleme: 01.05.2025 - 09:11

İZMİR ilinde 01 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-01 2025-05-01 10:00:00.958-2025-05-01 14:00:00.113 saatleri arasında Özbey; İsimsiz66, , 4034. Sk., İsimsiz70, İsimsiz69 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-01 2025-05-01 10:00:00.958-2025-05-01 14:00:00.113 saatleri arasında Kaplancık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-01 2025-05-01 10:00:00.958-2025-05-01 14:00:00.113 saatleri arasında Karakuyu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.