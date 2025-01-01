01 Ocak SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.01.2025 - 15:13

Güncelleme: 01.01.2025 - 15:13

SAKARYA ilinde 01 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASOGLU, BİRLİK, DENİZKÖY, ORTAKÖY mahallelerinde 3001, 4013, 7.CD., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KEŞKEKLER, KÖRÜK, ORTAKÖY 36, ORTAKÖY/36 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, KARAÇALI, ORTAKÖY, TOPÇU mahallelerinde 1.CD., 15.CD., 4003, 4005, 4006, 4007, 4009, 4014, 6.CD., ASAGI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜK KAYNARCA SK., İsimsiz122, KARPUZLAR, KEŞKEKLER SK., KIZILCIKLI BURUN, KIZILCIKLI BURUN 2, ORTAKÖY, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/37, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/45, ORTAKÖY/46, SASKINLAR, ŞAŞKINLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BİRLİK, CAMİTEPE, DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTİL, ORTA, ORTAKÖY, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16008, 16009, 16012, 16014, 16015, 16016, 16017, 16018, 16019, 16020, 16021, 19018, 2003, 2003 sokak, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 3005, 34002, 34003, 34005, 34008, 34010, 34011, 34014, 34016, 34017, 34018, 34019, 34020, 34021, 34022, 34023, 34024, 34025, 4008, 4012, akmeşe, ARIFAGA KARABOGAZ, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., AŞAĞINEVRİN, BİRLİK SK., BÜYÜK KAYNARCA, ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇETİN, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/5, DUDUKÖY/7, EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKIOKUL, ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., HAYALLER SK., HAYELLER SK., HUNLAR, İsimsiz106, KARABACAK, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, KARABOĞAZ SK., KARAÇALI MERKEZ, KARPUZLAR SK., KAYACIK/31, KESKEKLER, KIZILCIKLI BURUN 1, KIZILCIKLI BURUN 4, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KÖRÜK SK., KURUDERE, KUZULUK, MANAV, MANAV SK., MERKEZ, MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., ORTAKÖY/39, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, SOGUKSU, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., TEPE, Uavtede Yok, YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, ÜNLÜCE mahallelerinde 1508, ADA, AYDIN GÜL SİTESİ İÇİ YOLU, AYDINLAR YOKUŞU CD., BEGONYA SK., BEGONYA/1, CEMRE EVLERİ İÇİ YOLU, ÇAVDAR, ÇAVDAR SK., FİLİZ SK., GÖKKUŞAĞI KONAKLARI İÇİ YOLU, HARMANLIK CD., IŞIKLAR CD., İLMİYE CD., KASIMPATI SK., PELIT, PELİT SK., SELANAY VİLLALARI İÇİ YOLU, SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, SÖGÜT, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, ÜNİVERSİTE SK., ÜNLÜCE, ÜNLÜCE YOLU CD., ZAMBAK SK., ZENCEFIL, ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1124. SK., 2040, 2100, 2100 SK., 2101, 2101 SK., 2102 SK., 2103 SK., 2165, 2165 SK., 2166 SK., 2167, 2169, 2169 SK., 2170 SK., 2174 SK., 2175 SK., 2176, 2176 SK., 2177 SK., 2178 SK., 2179, 2179 SK., 2180 SK., 2181, 2181 SK., 2182, 2182 SK., 2183, 2183 SK., 2184 SK., 2222 SK., 2240, 2240 SK., 2246, 2246 SK., 2247, 2247 SK., 2248 SK., 2249 SK., 2250, 2250 SK., FATİH SULTAN MEHMED CD., ORHAN GAZI, ORHAN GAZI CD., ÖMER BAYRAKLI PAŞA CD., SERVETİYE CD., SULTAN ABDULHAMIT HAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2030, 2157 SK., 2158 SK., 2159 SK., 2160 SK., 2162 SK., 2187, 2187 SK., 2188 SK., 2189, 2230 SK., 2231, 2279, 3504 SK., SULTAN ABDULHAMİT HAN CD., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDIYE, AHMEDİYE, KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1005 SK., 1012, 1029, 1030, 1032, 1403 NOLU, 1404 NOLU, 1406 NOLU, 1406. SK., 1407. SK., 1507. SK., 1509. SK., 1510., 1510. SK., 1511. SK., 1513., 1523. SK., 1525, 1525 SK., 1525. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 1530. SK., 201 SK., 206, 206 SK., 207 SK., 208 SK., 212, 212 SK., 215, 215 SK., 216, 216. SK., 219, 222 SK., 239, ADLIYE-, AHMEDIYE MERKEZ/1, ÇİÇEKÇİ SK., ESKISEHIR CD., ESKISEHIR/8, ESKİŞEHİR CD., İLİM SK., İsimsiz145, KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU, ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., TÜRKMEN SK., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde OSMANGAZİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ARİFİYE - SAPANCA YOLU, ARİFİYE FİDANCILIK, DURU, EMEK, GÖLBAŞI, MIDYAT, MİDYAT, MİDYAT SK., SEHER SK., TAS, TAŞ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, ARİFBEY, BEDIL KAZANCI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, NEVIYE, NEVİYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1006 KÜME EVLER, 1010 KÜME EVLER, 1012 SK., 1013, 1016 SK., 1018, 1020, 1020 SK., 1024 SK., 1027, 130 SK., 21008, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/2, ADA MERKEZ/4, ADALET, ADALET SK., ADIVAR SK., AK, AK SK., AKGÜL SK., AKIN SK., AKSU, ALEMDAR SK., ALTAY SK., ARAS, ARAS SK., ARZU, ASLI SK., ATA SK., AYBALA SK., AYVAZ SK., BARBAROS, BARBAROS CD., BILGIN, BİLECİK, BİLECİK CD., BÖLGE SK., BULUT SK., CAMI, CANAN SK., CEVHER SK., CÖMERT SK., ÇAGLAYAN, ÇAM SK., ÇAMLIK SK., ÇARKÇI, ÇETİN CD., ÇIMEN, ÇIMEN SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DEMİRYOLU CD., DENİZ, DERVIS, DİCLE SK., DİYAR SK., DOĞA SK., DUMAN SK., EKEN, EKİM, EKREM SK., ELMAS SK., ELVAN, EMİN SK., ERMIS, EŞREF SK., FAHRI, GAZI, GEÇIT, GEÇİT SK., GEDİZ SK., GIDER, GÖKSU SK., GÖZDE, GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GÜR SK., HABIL, HABİL SK., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HAKAN, HAKAN CD., HIDAYET, HİDAYET SK., İL ORMAN MESİRE YERİ, KADİR SK., KALE, KASIRGA SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KEHRIBAR SK., KEHRİBAR SK., KISA SK., KÖYDISI/1, KÖYİÇİ SK., KUDÜS CD., LODOS, MADEN SK., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, MEHMET EFENDİ SK., MELTEM SK., MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, MERHUM HASAN ÖZCAN, MERHUM HASAN ÖZCAN SK., MERIÇ, MERIÇ SK., MESALE, MESALE SK., MIMARSINAN, MİMARSİNAN CD., MUTLU SK., NADIDE, NADIR, NUMAN SK., OK SK., OLGUN, ORTA CD., ORTA SK., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/2, OSMANGAZI, ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., ÖZLEM SK., PARK İÇİ YOLU, PARKE SK., PAŞA SK., PELIN, PELİN SK., PİRİ REİS SK., POYRAZ, S.H.T.MUHAMMET FATIH SAFITÜRK, SADIYE, SAGLIK, SAKARYA CD., SAKARYA CD.Sİ SK., SANCAK, SANCAK SK., SARAY SK., SEHIT MUTLU SAYDAM, SEHIT MUTLU SAYDAM CD., SERDAR SK., SEVIM, SEYHAN SK., SEYRAN SK., SEZEN SK., SHT.BARIS KAPLAN, SHT.BARIS KAPLAN CD., SHT.ERDOGAN YENI, SULTAN SK., SUSAM SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., ŞEHİT HAMZA BUDAK SK., ŞEHİT MUTLU SAYDAM CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TAMER, TANK, TANK SK., TASLIÇAY, TEKIN SK., TEKİN SK., TUFAN SK., TÜRKAN, ULUS, ULUS CD., USLU SK., UYGUN SK., UZAY SK., UZUN SK., VOLKAN SK., YADİGAR SK., YAKUT, YASAM SK., YAŞAM SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YİĞİT SK., YUKARI, YUKARI 2/2, YUKARI/1, YUVAM SK., YÜCEL, YÜCEL SK., ZERRIN, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, ARIFBEY, ARİFBEY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, HANLIKÖY, NEVIYE, NEVİYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1013 SK., 1014 SK., 1018 SK., 1024, 286, SK., 3. SK., 387 SK., 6. SK., 9001, ADA MERKEZ, ADA MERKEZ/6, ADİL, ADNAN MENDERES CD., AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AKIN, AKSU SK., ALİM SK., ANADOLU OTOYOLU, ASLI, ASYA SK., AY SK., AYDINLAR SK., AZIZE, BALKAN SK., BALKAYA, BALKAYA SK., BATUM, BAYRAKTAR SK., BINNAZ, BİLGİN SK., BİSMİL SK., BULAN SK., BURÇAK, CAMİ, CAMİLİ SK., CANAN, CEVHER, CİHANGİR, CUMHURİYET CD., ÇAĞLAYAN CD., ÇAVUŞOĞLU SK., DAĞDİBİ SK., DAMLA, DEMIRYOLU, DEMIRYOLU CD., DERE SK., DERVİŞ, DERVİŞ SK., DEVRAN, DEVRAN SK., DICLE SK., DISLI, DİLEK SK., DOGA SK., DOLUNAY SK., DURMAZ, EMIN, ESEN SK., ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., EŞREF, FUAT SK., GAZİ CD., GEDIZ, GEDIZ SK., GÖKDELEN SK., GUSER SK., GÜLBAHAR, GÜLDESTE, GÜLEN SK., GÜLERYÜZ, GÜMÜS, GÜNGÖREN, GÜVEN, GÜVEN CD., HARMANLIK 1 SK., HASAT, HİLMİ SK., HİSAR SK., HUZUR, IRMAK, IRMAK SK., KABİL SK., KADER/1, KALE SK., KAMELYA SK., KAMER SK., KAPI, KARAYEMİŞ SK., KEHRIBAR, KILIÇ SK., KIRLANGIÇ SK., KISA, KISMET, KISMET SK., KIVILCIM SK., KONAK SK., KOSAVA SK., KÖKLÜ SK., KÖYDISI, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KRİSTAL SK., KUBİLAY, KUTUP SK., LEYLA, LODOS SK., MADEN, MELEK, MELEN SK., MERİÇ SK., MERVE, MESTAN SK., METİN, MEVLANA CD., MILLET, MIRAÇ, MIZRAK SK., MİLLET SK., MİRAÇ CD., NASİP SK., NESİL, NUMAN, OLGUN EVLER KONUT YAPI KOOPERA, ORMAN YOLU, ORTA, ORTA/3, ORTA/4, ORTA/5, ORTA/6, OSMANGAZİ, ÖZER, ÖZER SK., PARKE, PINAR, PINAR SK., PIRLANTA SK., POYRAZ SK., SADİYE, SAFAK, SAKARYA CD.Sİ, SAKARYACD.SI, SELİMİYE CD., SELVI SK., SEMA SK., SERHAT, SERKAN SK., SEVEN SK., SEVİNÇ SK., SEZEN, SUSAM, ŞAHLAN SK., ŞEHİT FATİH KARA CD., ŞEHİT GAFFAR OKKAN, TOPRAK, TUĞBA, TUNA CD., TÜRKER SK., ULUBEY, UMUT SK., UZUNAHMET, YADIGAR, YAN YOL, YAN YOL SK., YAVUZ SULTAN SELIM CD., YAY SK., YENER, YIGIT, YUDUM, YUDUM SK., YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI KIRAZCA, YUKARI SK., ZAFER, ZAFER CD., ZOR SK., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASI FUADIYE, HACIKÖY, TÜRKÇAYBASI, TÜRKÇAYBAŞI mahallelerinde 604. SK., 704, 704 SK., 801. SK., ÇAYBASI, ÇAYBAŞI CD., HACILAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASI FUADIYE mahallelerinde 803 SK., ÇAYBASI CD., FUADIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLİYE mahallelerinde 1520. SK., ESKİŞEHİR YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASI FUADIYE, ÇAYBAŞI FUADİYE mahallelerinde 702 SK., 801, 801 SK., 801/1, 802, 802. SK., 804, 804 SK., 804. SK., FUADİYE CD, FUADİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1512., 1512. SK., 1513./1, 1514., 1514. SK., 1516., 1517. SK., 1518., 1518. SK., 1531 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1504. SK., 1505., 1505. SK., 1506. SK., 1508. SK., 1509., 1513. SK., 1528., ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, AHMEDİYE mahallelerinde 1401 NOLU SK., 1402 NOLU SK., 1409. SOK, 1523., AHMEDİYE MERKEZ SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ, ESKISEHIR, İLİM, TÜRKMEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE mahallelerinde 1403 NOLU SK., AHMEDIYE MERKEZ, AHMEDİYE MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, YALI mahallelerinde 131 SK., 14/1, 15., 153 SK., 153/1, 154 SK., 155, 155 SK., 155/1 SK., 155/2, 155/2 SK., 156 SK., 156/1 SK., 158 SK., 159, 159 SK., 160 SK., 161 SK., 163 SK., 164 SK., 180 SK., 226 SK., 232 SK., 234, 234 SK., 274, 274 SK., 275 SK., 276 SK., 277, 278, 279, 300, 300 SK., 301 SK., 301/1, 301/1 SK., 328/1 SK., 329, 329 SK., 330, 330 SK., 372 SK., 372/1 SK., 374, 376, 376 SK., 376. SK., 377. SK., 378, 378. SK., 379, 379. SK., 380, 380 SK., 381, 381. SK., 382, 382 SK., 382. SK., 382/1 SK., 383, 383 SK., 384, 386, 386 SK., 386. SK., 388, 389 SK., 390, 390 SK., 391. SK., 392. SK., 393 SK., 394, 542, 543, 543 SK., 554 SK., 555, 555 SK., 556, 558, 560, 561, 562, 562 SK., 564, 569, 569/1, 570, 573, 580, 627/1 SK., ANKARA CD., AZİZİYE MAHALLESİ TOKİ KONUTLA, ERGUVAN, ERGUVAN CD., FEVZI PASA, FEVZİ PAŞA CD., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN CD., NİSAN 17. SK., PLAJ CD., SEHIT ATIF ÖDÜL, ŞEHİT ATIF ÖDÜL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, HARMANTEPE mahallelerinde 15.01.2021, 15/1, 342 SK., 343 SK., 344 SK., 345, 346-, 346 SK., 346/1, 348 SK., 350, 350 SK., 352 SK., 401 SK., 402 SK., 414, 414 SK., 415, 415 SK., 419 SK., 420, BANDIRMA CD., DOGU KARADENIZ, SONBAHAR, SONBAHAR CD., YUKARI/15999 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde BAĞ SK., CANER SK., DAG, HACI SK., KEMER SK., KURUDERE (TAŞLIK) CD., KURUDERE CD., SEHIT VEYSEL SAYGILI, SHT.ERSIN SENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK CD., TASLIK_2, TAŞLIK SK., VATAN 1 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde BATAKLI, ORTA-, SEN, UZUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde GAZİ SK., GÖK SK., ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde BAYIR SK., BURNAZ SK., DURAK SK., FATİH, HACI, HARMAN, HARMANCIK, HATİPLER SK., KÜÇÜK SK., MEZARLIK, YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, BACIKÖY, EGRIÇAY, EĞRİÇAY, HAYRETTIN, ISABALI, MEKECE, PINARLI, SEYHVARMAZ, ŞEYHVARMAZ mahallelerinde ADAPAZARI BILECIK YOLU, ADAPAZARI İZNİK YOLU, AHILER, AHILER/2, BACIKÖY, BACIKÖY SK., BACIKÖY YOLU, BACIKÖY/1, BACIKÖY/19, BACIKÖY/4, BACIKÖY/6, BACIKÖY/9, BAKACAK, EGRIÇAY, EGRIÇAY SK., EĞRİÇAY SK., HAYRETTIN/10, HAYRETTİN KÖYÜ İÇ YOLU, ISABALI, ISABALI-, ISABALI/2, ISABALI/5, İSABALI SK., MEKECE, MEKECE SK., MEKECE/12, MEKECE/5, PINARLI, PINARLI KÖYÜ YOLU, PINARLI SK., PINARLI/7, PINARLI/8, SEYHVARMAZ, SEYHVARMAZ/1, SEYHVARMAZ/28, SEYHVARMAZ/4, SEYHVARMAZ/8, ŞEYHVARMAZ KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEYHVARMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇÇILAR, CUMHURİYET, HAYRETTIN, HAYRETTİN, KARAPINAR, ORUÇLU, PASALAR, PAŞALAR mahallelerinde 30. SK., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ADAPAZARIBILECIK YOLU, AĞAÇÇILAR SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., HAYRETTIN, HAYRETTIN/1, HAYRETTIN/12, HAYRETTIN/2, HAYRETTIN/4, HAYRETTİN KÖYÜ YOLU, HAYRETTİN SK., KARAPINAR, KARAPINAR SK., KARAPINAR/6, MERKEZ/11, ORUÇLU SK., ORUÇLU/1, PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ İÇ YOLU, PINARLI/4, ÜÇEVLER, ÜÇEVLER/4, ZIYA PASA, ZİYA PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde MEKECE/25, MEKECE/28 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, MEKECE mahallelerinde AHİLER KÖYÜ YOLU, AHİLER SK., MEKECE/13, MEKECE/21, MEKECE/3 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, KARAOSMAN, ORHAN, TEPEKUM, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 111 NOLU, 1223 NOLU SK., 1225 NOLU SK., 1225 NOLU SK., 1230 NOLU, 1230 NOLU SK., 1231 NOLU, 1232 NOLU, 1232 NOLU SK., 1234 NOLU, 1234 NOLU SK., 1235 NOLU, 1237 NOLU SK., 1238 NOLU SK., 1239 NOLU, 1239 NOLU SK., 1240 NOLU SK., 1241 NOLU SK., 1243 NOLU SK., 1244 NOLU SK., 1245 NOLU SK., 1246 NOLU SK., 1247 NOLU SK., 1248 NOLU SK., 1249 NOLU, 1250 NOLU, 1251 NOLU, 1253 NOLU, 1253 NOLU SK., 1255 NOLU SK., 1257 NOLU SK., 1260 NOLU, 1276 NOLU SK., 1278 NOLU, 1279 NOLU, 1279 NOLU SK., 1280 NOLU, 1280 NOLU SK., 1301 NOLU, 1303 NOLU SK., 1304 NOLU, 1304 NOLU SK., 1305 NOLU SK., 1306 NOLU SK., 1308 NOLU, 1311 NOLU SK., 1312 NOLU SK., 1313 NOLU SK., 1314 NOLU, 1318 NOLU SK., 1324 NOLU SK., 1345 NOLU, 1359 NOLU SK., 1362 NOLU, 1365 NOLU SK., 1366 NOLU SK., 1367 NOLU, 1367 NOLU SK., 1368 NOLU SK., 1369 NOLU, 1369 NOLU SK., 1370 NOLU SK., 1371 NOLU SK., 1372 NOLU SK., 1373 NOLU, 1373 NOLU SK., 1374 NOLU SK., 1375 NOLU, 1375 NOLU SK., 1376 NOLU SK., 1377 NOLU SK., 1378 NOLU SK., 1379 NOLU SK., 1381 NOLU SK., 1382 NOLU, 1383 NOLU, 1384 NOLU SK., 1385 NOLU SK., 1386 NOLU, 1386 NOLU SK., 1387 NOLU SK., 1388 NOLU, 1388 NOLU SK., 1389 NOLU, 1390 NOLU SK., 1392 NOLU SK., 1393 NOLU SK., 1394 NOLU SK., 1395 NOLU SK., 1396 NOLU SK., 1397 NOLU SK., 1398 NOLU SK., 1399 NOLU SK., 1404 NOLU SK., 1405 NOLU, 1405 NOLU SK., 1406 NOLU SK., 1409 NOLU SK., 1410 NOLU SK., 1411 NOLU, 1411 NOLU SK., 1414 NOLU SK., 1415 NOLU SK., 1416 NOLU, 1416 NOLU SK., 1417 NOLU SK., 1421 NOLU, 1421 NOLU SK., 1425 NOLU, 1425 NOLU SK., 1426 NOLU, 1426 NOLU SK., 1427 NOLU SK., 465 NOLU SK., 466 NOLU SK., 467 NOLU SK., 469 NOLU SK., 470 NOLU, 470 NOLU SK., 471 NOLU SK., 472 NOLU SK., 473 NOLU SK., 474 NOLU SK., 475 NOLU SK., 479 NOLU SK., 480 NOLU SK., 481 NOLU SK., 5003 NOLU, 5003 NOLU SK., 5004 NOLU SK., 5005 NOLU SK., 5006 NOLU, 5006 NOLU SK., 5007 NOLU SK., 5008 NOLU SK., 5009 NOLU SK., 5010 NOLU SK., 5018 NOLU, 5018 NOLU SK., 5019 NOLU, 5019 NOLU SK., 5020 NOLU, 5020 NOLU SK., 5023 NOLU SK., 5024 NOLU SK., 5025 NOLU SK., 5030 NOLU SK., 5034 NOLU SK., 5036 NOLU, 5038 NOLU, 5038 NOLU SK., 5039 NOLU, 5040 NOLU SK., 5042 NOLU SK., 5043 NOLU SK., 5044 NOLU, 5044 NOLU SK., 5048 NOLU, 5048 NOLU SK., 5052 NOLU, 5053 NOLU SK., 5054 NOLU SK., 5057 NOLU SK., 5057. SK., 5058 NOLU SK., 5059 NOLU SK., 5060 NOLU, 5060 NOLU SK., 5062 NOLU SK., 5063 NOLU SK., 5064 NOLU SK., 5066 NOLU SK., 5067 NOLU SK., 5068 NOLU SK., 5069 NOLU, 5069 NOLU SK., 5070 NOLU, 5071 NOLU, 5071 NOLU SK., 5072 NOLU SK., 5073 NOLU, 5073 NOLU SK., 5074 NOLU SK., 5075 NOLU, 5076 NOLU SK., 5077 NOLU, 5077 NOLU SK., 5078 NOLU, 5078 NOLU SK., 51 NOLU, 5201 NOLU SK., 5202 NOLU SK., 5203 NOLU SK., 5205 NOLU, 5205 NOLU SK., 5210 NOLU SK., 5213 NOLU, 5240 NOLU SK., 5241 NOLU SK., 5242 NOLU SK., 5243 NOLU SK., 5244 NOLU, ADASLAR, ADAŞLAR SK., ALPARSLAN TÜRKES, ANKARA, ARAR SK., ATAR, ATAR SK., BANKALAR CD., BESIK SK., BESLER SK., BEŞİK SK., BEZİRCİ SK., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ SK., ÇIKRIKÇI SK., ÇOBAN, ÇÖREK SK., ÇÖVENCİ SK., DEVOGLU, DEVOGLU CD., DEVOĞLU CD., DUTLU, DUTLU SK., DÜZGÜN SK., ENDAMLI SK., ERKAYA, ERKAYA CD., GAYE, GAZELLER, GAZELLER CD., GONCA_1, GÖL SK., GÖNÜL SK., GÜL SK., GÜLER, GÜNES, GÜZELLER, GÜZELLER SK., HAL, HAL CD., HAL IÇI, HAL İÇİ SK., HAL. CD., HAYAT SK., IŞIL SK., İNCİ SK., İsimsiz141, İSMET İNÖNÜ CD., KABASAKAL SK., KANAL SK., KARASU YOLU, KARASU YOLU CD., KARTALLAR SK., KEBIR, KEBİR SK., KIBRIS, KIBRIS SK., KINALI SK., KOŞAR SK., KOVAN SK., KÖYIÇI, KÖYİÇİ CD., KUM, KUMKÖY SK., KÜÇÜK HAFIZ SK., MESUDIYE, MESUDİYE SK., MIMOZA SK., MİMOZA SK., OTLAK SK., PEKTAS, PEKTAŞ SK., PUL SK., REİS SK., SAADET, SAKA SK., SANAYI, SANAYİ CD., SANTIYE, SAVAS, SAVAS CD., SAVAŞ CD., SET ARKASI, SET ARKASI SK., SÜLÜN SK., SÜMBÜL SK., ŞEHİT İSMAİL ŞEREMET SK., T.AHMET EFENDI, T.AHMET EFENDİ SK., TARIM SK., TAŞLI SK., TEK, TEK SK., TOPAÇ, TOPAÇ SK., TUNA, UHUD SK., YARDIMCI SK., YAREN, YAREN SK., YENİ ÇARŞI SK., YILDIRIM-1 SK., YILDIRIM2, YILDIRIM-2 SK., YILDIRIM-3 SK., YONCA SK., ZEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3143., ÇIRÇIR SK., FIRTINA, KUDÜS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY, KAMISLI, KAMIŞLI, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY mahallelerinde 11 NOLU, 4 NOLU, 5 NOLU, 57 NOLU, 9 NOLU SK., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, GÜLİSTAN, KAMIŞLI, KAMIŞLI CD., KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KOZLUK, KOZLUK CD., MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY mahallelerinde 15, 3 NOLU, 33 NOLU, 35 NOLU, 36 NOLU, 36 NOLU SK., 37 NOLU SK., 42 NOLU, KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KOCA SINAN, KOCA SINAN CD., KOCA SİNAN CD., LEYLAK SK., MENDERES, MENDERES CD., ŞEHİT GAFFAR OKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 10:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUAPSALAR mahallelerinde 3 NOLU SK., 303 NOLU, 305 NOLU, 307 NOLU, ADİL SK., ÇİÇEK SK., IHLAMUR, IHLAMUR SK., MENEKŞE SK., MOR MENEKSE, MOR MENEKŞE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 11:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKIRPASA, KOZLUK mahallelerinde 75 NOLU, PEŞKENLER MEVKİ, SÖĞÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEYHKÖY, ŞEYHKÖY mahallelerinde 15 NOLU CD., SEYHKÖY, ŞEYHKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUGDAYLI mahallelerinde BUGDAYLI, BUĞDAYLI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUĞDAYLI mahallelerinde BUĞDAYLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETLER, AKBALIK, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, ÇILDIRLAR, HARMANLI, KEPEKLI, KIZILBAYIR, MEŞEPINARI, TEKETABAN, YAZILIGÜRGEN, YÜKSEL mahallelerinde 15001, 15003, 15004, 15005, 15006, 15007, 15008, 15009, 15012, 15013, 15015, 22001, 22001 SK., 22002. SK., 22003, 22003 SK., 22005 SK., 22008 SK., 22010 SK., 22011 SK., 4001, 9003, ADAPAZARI AKYAZI YOLU, AKYAZI, AKYAZI CD., ÇEŞMEBAŞI, FABRİKALAR, FABRİKALAR CD., GÖÇMEN, HASAN ÇAVUS, KARABEYLER, KARABEYLER SK., KARADAĞ SK., KARAPÜRÇEK CD., KARDELEN, KAVALCILAR, KAVALCILAR SK., KEPEKLİ SK., KILIÇLAR, KIZILBAYIR SK, MESEPINARI, MUDURNU, ÖZTÜRK SK., RAUF ORBAY CD., ŞEHİT MUSTAFA GEYVE CD., TEKETABAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, YESIL/1, YESIL/2, YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBALIK, BUĞDAYLI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, ÇILDIRLAR, HOCAKÖY, KEPEKLI, KEPEKLİ, KIZILBAYIR, MESEPINARI, TEKETABAN, YAZILIGÜRGEN, YÜKSEL mahallelerinde 15010, 15011, 15016, 15018, 22002, 22002 SK., 22004, 22004 SK., 22005, 22007 SK., 22008, 22009, 22009 SK., 22009., 22009. SK., 22013, 22013 SK., 9002, 9004, 9006, 9008, ADAPAZARI CD., AKSOY, BOYALAR SK., BUĞDAYLI SK., CENNET, CENNET SK., ÇESMEBASI, ÇINAR, ÇINAR SK., DALGIÇ SK., DEFNE, DÜGLEN, FABRIKALAR, GÖÇMEN SK., HANIMELI, HARMANLI KÖYÜ İÇ YOLU, HARMANLI SK., HASAN ÇAVUŞ SK., KARAPÜRÇEK, KEPEKLI, KEPEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, KILIÇLAR SK., KIZIL BAYIR, KIZILBAYIR, KÖYÜNKENDİSİ SK., MESEPINARI/2, MESEPINARI/4, MEŞEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, ÖZTÜRK, RAUF ORBAY, SEHIT MUSTAFA GEYVE, SEHIT MUSTAFA GEYVE CD., TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, TEKETABAN MERKEZ CAMİ İÇİ YOLU, TEKETABAN SK., TEPE_1, YILMAZ, YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 10:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANCI, DOĞANCI, SEYİFLER mahallelerinde SEBILLER/4, SEBİLLER SK., SEYİFLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SETÇE mahallelerinde 4404., CELALLER, SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, HIRKA, IHSANIYE, TEPECIKLER, YÖRÜKLER mahallelerinde 1301., 1502., 1504., 1506., 1507., 1508., 3352., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., ESME_1, EŞME, GEYVE TARAKLI, HIRKA, ISTANBUL, KAYAALTI, KURUÇAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde 2863., 2867., 2883., 2887., ESME-, EŞME KÖYÜ YOLU, EŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ, SALIHIYE, SALİHİYE mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, D-140, KÜÇÜCEK, KÜÇÜCEK CD., SALIHIYE, SALIHIYE SK., SALİHİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, KUZULUK ORTA, KUZULUK TOPÇUSIRTI, TAŞBURUN, YONGALIK mahallelerinde 26045, 26049, 26063, 26103, 26136, AKASYA, AKASYA SK., AKYAZI / TOPÇUSIRTI, BALLIKAYA SK., BOGAZ (TOPÇUSIRTI), BOĞAZ (TOPÇUSIRTI), BOĞAZ SK., ÇAVUŞ SK., ÇIÇEK (KUZULUK), ÇINAR (TOPÇUSIRTI), FIDAN, FİDAN SK., GAZI (KUZULUK), GAZİ (KUZULUK), GÖL, GÜL (KUZULUK), HANEDAR SK., HUZUR SK., İPEK, KANSU, KANSU SK., KARANFİL SK., KARANFİL_1, KEKEÇ, KEKEÇ SK., KIRAÇ, KUZULUK KÖY İÇİ, KUZULUK KÖYÜ YOLU, MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU, MAHMUTOĞLU SK., MAVİ SK., MEVLANA, MEVLANA SK., NİLÜFER SK., OFLU, OFLU SK., PAPATYA SK., SARMAŞIK SK., TASBURUN_1, TAŞBURUN SK., TAŞBURUN_1, TOPÇU SIRTI (KUZULUK), TOPÇU SIRTI CD., TOPÇUSIRTI, TOPÇUSIRTI (KUZULUK), YANIK, YANIK SK., YASEMIN, YENI, YENİ, YENİ SK., YONGALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 01 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, CAFERIYE, CAFERİYE, KADIKÖY, MELENAĞZI mahallelerinde 338 SK., 505., 531. SK., 532., 538., 545., 549., 550., 551., 552., 553. SK., 555., 557., 557. SK., 558., 559. SK., 560., 561., 563., 564., 565., 566., 567., 568., 569., 569. SK., 571. SK., 572. SK., 575., 576., 577., 579., 579. SK., 580., 581., 583., 583. SK., 584. SK., 585., 585. SK., 586. SK., 587., 588., 589., 590., 590. SK., 592., 592. SK., 593. SK., 595., 595. SK., 596. SK., 597. SK., 599 SK., 600. SK., 601., 602. SK., 603., 604 SK., 606., 608. SK., 609. SK., 612., 614, 615 SK., 617, 618, 619, 620, 621, 622, 622 SK., 623, 624 SK., 625, 626, 627, 628, 628 SK., 629, 629 SK., 693./1, 699., 707, 707-, 708, 708 SK., AKÇAKOCA KARASU YOLU, ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, BEKTAŞI SK., BEYOGLU_1, BEYOĞLU, BEYOĞLU SK., CUMAYERİ YOLU, ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESENTEPE_1, FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), KARASU ŞİLE YOLU, KENAN TURAL, KENAN TURAL CD., MERKEZ SK., MERKEZ SK., MERKEZ/36, MERKEZ/37, MERKEZ/4, MERKEZ/4_9, MERKEZ/60, MERKEZ/68, MERKEZ_3, MERKEZ_96, SAHIL YOLU/1, SAHIL YOLU/2, SAHIL YOLU/3, SAHILYOLU, SAHILYOLU/1, SAHİL YOLU, SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU, TATLICAK, TATLICAK SK., TATLICAK/1, TOKI ORTAKÖY, TOKİ ORTAKÖY, YALI, YALI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.