01 Şubat BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.02.2025 - 09:06

Güncelleme: 01.02.2025 - 09:06

BOLU ilinde 01 Şubat Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇCILAR, ALPAGUTBEY, ALPAĞUT, ALPAĞUTBEY, ÇAKMAKLAR, KILIÇARSLAN, MERKEZ, YASAMKENT mahallelerinde 102, 102 SK., 103 SK., 104, 104 SK., 105, 106, 107, 107 SK., 108 SK., 109, 111, 111 SK., 112 SK., 113, 113 SK., 114, 114 SK., 136, 137, 137. SK., 137. sok, 173 SK., 174 SK., 175, 2, 2 CD., 200, 200 SK., 201, 202, 202 SK., 203 SK., 204 SK., 205, 205 SK., 206, 206 SK., 207, 207 SK., 208, 210, 210. SK., 211, 211 SK., 214, 215, 215 SK., 215., 216 SK., 217 SK., 218 SK., 220, 222 SK., 223, 223 SK., 224, 224 sok, 225, 225 SK., 226, 228 SK., 229, 229 SK., 231, 231 SK., 232, 232 SK., 233, 239, 239 sok., 240 SK., 241 SK., 242, 242 SK., 245. SK., 249 SK., 254, 254 SK., 255, 256, 260 SK., 261 SK., 265, 265 SK., 266 SK., 267 SK., 269 SK., 269. SK., 273 SK., 274, 274 SK., 275. SK., 280, 280 SK., 284 SK., 296 SK., 3, 3 CD., 4, 4 CD., 4011. SK., 4013 Sok., 4016. SK., 4017 SK., 4018, 4020. SK., 4024, 4025, 4025. SK., 4028, 4028. SK., 4031., 4032. SK., 4034. SK., 4049, 8., 8. CD., 901 sok, 902. SK., 903, 903 SK., 904, 904. SK., 913, 914, 914 SK., 916, 917 SK., 918, 918 SK., AĞAÇÇILAR KÖYÜ, ALPAGUT, ALPAGUT CD., ALPAĞUT, ALPAĞUT CD., ALPTUĞ SK., BEGONYA SK., BULATLAR SK., ÇAKMAKLAR CD., DR. AKIN ÇAKMAKÇI BULVAR, DR. AYKUT BARKA BULVARI SK., DR.AKIN ÇAKMAKÇI, DR.AKIN ÇAKMAKÇI BULVAR, DR.AYKUT BARKA, ERTUĞRUL GAZİ, HILAL, HIZIR REIS, HIZIR REİS SK., ISMAIL ÖZER, IZZET BAYSAL DEVLET HASTANESI, İKİZEVLER SİTESİ İÇİ YOLU, İSMAİL ÖZER CD., İZZET BAYSAL AKIL VE RUH SAĞLI, İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVAR, İZZETBAYSAL DEVLET HASTANESİ SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ, ORHAN GAZİ CD., OSMAN GAZİ CD., OSMANLI SK., OTAG, OTAĞ SK., RESSAM ORHAN ERSOY, SAFİR SK., ÜÇTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, VERA KONUTLARI İÇİ YOLU, YENİÇERİ SK., ZERDALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAGKENT, DAĞKENT, KARAKÖY, KASAPLAR mahallelerinde 1.SK., 15 TEMMUZ DEMOKRASİ BULVAR, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ., 2. SK., 6. ADA, AHMET BAYSAL BLV., AHMET BAYSAL_1, ASAGI MAHALLE 1., ASAGI MAHALLE 3., ASAGI MAHALLE 5., AŞAĞI MAHALLE SK., AŞAĞI. SK., AYDINLIK SK., CİVEKLER MEVKİ TOKİ KONUTLARI SK., CİVELEKLER MEVKİ TOKİ KONUTLAR, E.5 CD., E.5 -6, E-5, GÜCÜKDERE, GÜÇÜKDERE SK., KARAKÖY-1., KARAKÖY-2 CD., KARAKÖY-3., KARAKÖY-HASTANE CD., POLİKÖY EVLERİ SK., YAŞAR ÇELİK SK., YUKARI KARAKÖY 2., YUKARI MAH, YUKARI MAH SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MÜSTAKİMLER mahallelerinde MENGEN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAĞUT, MERKEZ, UMUTKENT mahallelerinde 171 Sok., 4603, MUHSIN YAZICIOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇCILAR, MERKEZ mahallelerinde 171, 4614, 4614 Sk., 4615, BEYAZ İNCİ SİTESİ İÇİ YOLU, MUHSİN YAZICIOĞLU BLV., YUNUS EMRE BLV. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIVRIL, ÇİVRİL, PASAKÖY, PAŞAKÖY mahallelerinde 1301, 1301 SK., 1302 SK., 1303 SK., 1304 SK., 1305 SK., 1305. SK., 1314 SK., 2247, 2259 SK., 2266, MICINLAR SK., ORTA YOL 1. SK., ORTAYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BORAZANLAR, SÜMER mahallelerinde 2823, AHMET BAYSAL, AKIK, ALACA, ALACA SK., GELIBOLU, GELİBOLU SK., HASAN TOKER SK., HATTAT EMIN BARIN, KABAK, NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECİP FAZIL KISA KÜREK BULVAR, NURI SERT, NURİ SERT SK., SAKA, SAROZ SK., SEHIT MURAT MENTES, ŞEHİT KADİR MEMİŞ SK., ŞEHİT MURAT MENTEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜMER, TEPECİK mahallelerinde 27. CD., 2702 SOK, 2703. SK., 2704 sok, 2838. SK., BEŞEVLER SK., ÇAĞLAYAN SK., EBRU, EBRU SK., HAT SK., MANOLYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜMER mahallelerinde 2819. SK., 2825, 2825. SK., AHMET BAYSAL BULVAR, KABAK SK., KARACA, LİFE IN 374 HOUSE SUITES İÇİ Y, MISRA SK., NAZAR SK., SONGÜLLER, SONGÜLLER SK., TAYFUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER, BORAZANLAR, TABAKLAR mahallelerinde AKDEMİR SK., ANITPARK İÇİ YOLU, BOLU İZZET BAYSAL MESLEKİ VE T, ÖSENEK SK., SEYMEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE, MERKEZ mahallelerinde AİBÜ, GÖLKÖY-3., GÖLKÖY-AŞAĞI-HAMİDİYE-YUMRUKAY, HAMIDIYE-1., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE-1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIAKÇAKAVAK MERKEZ, YENİAKÇAKAVAK mahallelerinde BOYACILAR SK., YENİAKÇAKAVAK KÖY SOKAĞI, YENİAKÇAKAVAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIAKÇAKAVAK MERKEZ, YENİAKÇAKAVAK mahallelerinde ORGANİZE SANAYİ SİTESİ, SARIALAN YAYLASI, VAKIF, VAKIF KÖY SOKAĞI, YENI AKÇAKAVAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PASAKÖY, PAŞAKÖY mahallelerinde 2261, 2280, 35, ORTAYOL 2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMİRHANLAR mahallelerinde DEMİRHANLAR KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMİRHANLAR mahallelerinde DEMİRHANLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANLAR, N KENDISI mahallelerinde HASANLAR KÖY YOLU, HASANLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FAKILAR, GÜRPINAR, GÜRPINAR MERKEZ, SOĞUKÇAM mahallelerinde FAKILAR MAHALLESI YOLU, GÜRPINAR FAKILAR, GÜRPINAR KÖY YOLU, GÜRPINAR KÖYÜ YOLU, SOĞUKÇAM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAARDIÇ mahallelerinde KARAARDIÇ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAARDIÇ, KARAARDIÇ MERKEZ mahallelerinde BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, KARAARDIÇ MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HEBILLER, HEBİLLER mahallelerinde HABILLER MAHALLE YOLU, KARAARDIÇ KÖYÜ HEBİLLER MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA mahallelerinde CUMA KÖY YOLU, CUMA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAÇIK, N KENDISI mahallelerinde KACIK KÖY YOLU, KAÇIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRFAKI mahallelerinde AKCALARKASI, AKCALARKAŞI SK., ÇAYKENARI SK., RAHMETLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 12:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HARMANSEKI, SUAYIPLER, ŞUAYİPLER mahallelerinde GÖLCÜK HARMANSEKİ MAH, HARMANSEKI MAHALLE YOLU, SUAYIPLER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLCÜK, MERKEZ mahallelerinde ABANT YOLU, GÖLCÜK MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEDELER mahallelerinde DEDELER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEMBERUZ, HACIMUSALAR, YEŞİLYAZI mahallelerinde BOLU BİLECİK YOLU, GEMBERUZ MAHALLE YOLU, GÜVEYTEPE KÖYÜ YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 11:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KADILAR, MERKEZ, TAŞKESTİ mahallelerinde ADA, ADA 1, ADA 4 SK., ADA CD., AHMET YESEVİ CD., BINBASI SABRI ACAR, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., TOSUNOGLU, VEYSEL TİRYAKİ CD., YAZI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇOMAK, MERKEZ, TAŞKESTİ mahallelerinde ABANT YOLU CD., ABANT YOLU/1, ABANTYOLU CAMI, ABANTYOLU CAMİ SK., CUMHURIYET/1, CUMHURİYET 1 SK., FABRİKA YOLU SK., KARAÇOMAK, KARAÇOMAK KÜME EVLER, MADAM PAŞA KÜME EVLER, ORTAKÖY/1, ORTAKÖY/3, YEŞİL SK., YEŞİM SOK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERE mahallelerinde DERE MAHALLESI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, ASAGI KARSI, ASIKOGLU, AŞAĞI, AŞIKOĞLU, ÇIRAKLAR, GEBESOGLU, GEBEŞOĞLU, KAHYAOGLU, KAHYAOĞLU, KARSI, KOCAOĞLU, MARAZLAR, MERKEZ, ORTA, OSMANOGLU, YÖRÜKLER, YUKARI mahallelerinde AKÖREN KÖYÜ, AKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, AKÖREN KÖYÜ KAHYAOĞLU MAHALLES, ASAGI KARSI MAHALLE YOLU, ASIKOGLU MAHALLE YOLU, bölükören, BÖLÜKÖREN KÖYÜ YOLU, BÖLÜKÖREN ORTA MAHALLE YOLU, ÇIRAKLAR MAH. YOLU, ÇIRAKLAR MAHALLE YOLU, ÇUBUK ASAGI MAHALLE YOLU, ÇUBUK KÖY YOLU, ÇUBUK KÖYÜ AŞAĞI MAH, ÇUBUK KÖYÜ YOLU, GEBESOGLU MAHALLE YOLU, HACI AHMETLER CD., KARSI MAHALLE YOLU, KIYASLAR KÖY YOLU, KIYASLAR KÖYÜ GEBEŞOĞLU MAH, KIYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KIYASLAR KÖYÜ YOLU, KIYASLAR MERKEZ KÖY YOLU, OSMANOGLU MAHALLE YOLU, YÖRÜKLER, YÖRÜKLER KÖY YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 01 Şubat Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, GÜCÜKLER, MUHARREMOGLU, MUSLUOĞLU mahallelerinde DEMIRCILER MAHALLE YOLU, GÜCÜKLER MAHALLE YOLU, KARAKAYA KÖYÜ YOLU, MUHARREMOGLU MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.