01 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.02.2025 - 09:06

Güncelleme: 01.02.2025 - 09:06

İZMİR ilinde 01 Şubat Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-01 2025-02-01 09:00:00.045-2025-02-01 11:00:00.208 saatleri arasında Kuşçuburun; 514. Çk. Sk., 9425/1, , 9407/1, TAŞOCAĞI, İsimsiz2, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, 9435/1, 9425/1, 507. Sk., 509. Sk., 513. Sk., 515. Sk., 551. Çk. Sk., 552. Çk. Sk., 553. Sk., 555. Çk. Sk., TAŞOCAĞI, Seyrantepe Cd., Mimarbaşı Sinan Cd., YAZIBAŞI İZMİR, 9431. Sk., 9425. Sk., 9424. Sk., 9423. Sk., 9421, 9419. Sk., 9411. Sk., 9407. Sk., 9405 Sk., 9404. Sk., 9403. Sk., 9402. Sk., 9400/1. Sk., 9400 Sk., 564. Sk., 563/1. Sk., 563. Sk., 562, 561. Sk., 557. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 09:00:00.045-2025-02-01 11:00:00.208 saatleri arasında Çapak; 2595 Sk., 2595, 2556 Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 09:00:00.045-2025-02-01 11:00:00.208 saatleri arasında Yazıbaşı; Kuşçu Cd., YAZIBAŞI İZMİR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 09:00:01.446-2025-02-01 17:00:00.061 saatleri arasında Çapak; İsimsiz40, 2556 Sk., İsimsiz42, İsimsiz43, 2530. Sk., 2532. Sk., 2534. Sk., 2536. Sk., 2562. Sk., 2517, 2517/2, 2515. Sk., 2517. Sk., 2518. Sk., 2519. Sk., 2520. Sk., 2521. Sk., 2522. Sk., 2524. Sk., 2528. Sk., , İsimsiz39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 09:00:01.446-2025-02-01 17:00:00.061 saatleri arasında Ortaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 11:00:00.542-2025-02-01 14:00:00.768 saatleri arasında Bülbüldere; İsimsiz19, İsimsiz14, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 11:00:00.542-2025-02-01 14:00:00.768 saatleri arasında Atalan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 11:01:00.278-2025-02-01 13:00:00.461 saatleri arasında Ormanköy; 6330/1, 6338/1. Sk., 6338. Sk., 6337. Sk., 6336. Sk., 6335. Sk., 6334. Sk., 6333. Sk., 6331. Sk., 6330. Sk., İsimsiz207, İsimsiz205, İsimsiz204, İsimsiz202, İsimsiz201, İsimsiz197, İsimsiz196, İsimsiz195, İsimsiz192, İsimsiz187, İsimsiz176, İsimsiz174, İsimsiz172, İsimsiz169, İsimsiz167, İsimsiz166, İsimsiz165, İsimsiz163, İsimsiz162, İsimsiz160, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz124, 6332 Sk., İsimsiz87, İsimsiz86, 6331/1, İsimsiz71, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 11:01:00.278-2025-02-01 13:00:00.461 saatleri arasında Gazi Mustafa Kemal; Çamlık Sk., Yel Değirmeni Cd., İsimsiz36, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 11:01:00.278-2025-02-01 13:00:00.461 saatleri arasında Dirmil; ATA, GAZİ, gazi, Çeşme Sk., Zincirli Sk., Yağhaneler Sk., Soykan Çk., Songül Sk., Okul Sk., Narlık Sk., Molla Sk., Mezarlık Sk., Mevlana Sk., Kınalı Sk., Küllü Sk., Kurtlar Sk., Korucuk Köyü, Kayalık Sk., Kardelen Sk., Irmak Sk., Gündoğdu Sk., Gelincik Sk., Gazi Cd., Fetih Sk., Döşemelik Sk., Dutlu Sk., Değirmendere Sk., Depo Sk., Beste Sk., Balcı Sk., Aşağı Çeşme Sk., Aydınlık Sk., Ata Cd., Alparslan Sk., Aldaş Sk., Topraklık, Çeşmealtı, çeşmealtı , 9000/2, İsimsiz87, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz66, İsimsiz53, İsimsiz49, İsimsiz45, GAZİ CD., ÇEŞMEALTI, İsimsiz36, İsimsiz131, İsimsiz28, İsimsiz20, İsimsiz19, Aydınlık Sk., İsimsiz17, Aydınlık Sk., İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 11:01:00.278-2025-02-01 13:00:00.461 saatleri arasında Helvacı; 6285, 6293. Sk., 6292. Sk., 6291. Sk., 6290. Sk., 6289. Sk., 6288. Sk., 6287. Sk., 6286. Sk., 6284. Sk., 6283. Sk., 6282. Sk., 6281. Sk., 6280. Sk., İsimsiz74, İsimsiz208, İsimsiz125, İsimsiz124, 6332/1, İsimsiz105, İsimsiz103, İsimsiz102, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz96, İsimsiz94, İsimsiz181, İsimsiz89, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz77, İsimsiz76, düverlik küme evleri yolu, İsimsiz67, İsimsiz47, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 11:01:00.278-2025-02-01 13:00:00.461 saatleri arasında Düverlik; düverlik köyü iç yolu, düverlik yolu, Düverlik Köyü İç Yolu, İBİLİ TEPESİ, İsimsiz50, İsimsiz48, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz49, İsimsiz43, İsimsiz40, düverlik yolu küme evleri, İsimsiz9, İsimsiz37, DÜVERLİK YOLU, İsimsiz22, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz5, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 11:01:00.278-2025-02-01 13:00:00.461 saatleri arasında Dağteke; Dağtekke Köyü, 6234. Sk., 6233. Sk., 6231. Sk., 6230. Sk., İsimsiz52, İsimsiz10, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 11:01:00.278-2025-02-01 13:00:00.461 saatleri arasında Çamlıca; çamlıca küme evleri yolu, Çamlıca Köyü İç Yolu, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz48, İsimsiz46, İsimsiz43, İsimsiz34, Çamlıca Köyü İç Yolu, İsimsiz17, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz4, ÇAMLICA YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-01 2025-02-01 09:00:00.084-2025-02-01 12:00:00.879 saatleri arasında Bostanlı; 1771. Sk., 1783. Sk., Hüseyin Yurttaş Sk., Nebil Susup Sk., , 1738/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-01 2025-02-01 09:00:00.312-2025-02-01 17:00:00.443 saatleri arasında Ertuğrul; Kanbur Sk., DAR, Börekçi Bağı Sk., Aslan Sk., İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz1, , Öncü Sk., Yayla Sk., Yamaçlı Sk., Yalın Ayak Sk., UZUNİRİM, Kuyumcu Ali Sk., Kaziroğlu Sk., KAPLAN YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 09:00:00.312-2025-02-01 17:00:00.443 saatleri arasında Bahariye; İnci Yokuşu, Ünlü Sk., Ünlü Gç., Çeşme Sk., UZUNİRİM, Topal Sk., Sofuyokusu Cd., Sofu Yokuşu Sk., Sirehatun Sk., Sire Hatun Sk., Neşe Sk., Neşe, Narin Gç., Kup Sk., Katırcılar Sk., Kakaçlar Sk., Havuzlu Sk., ERTUĞRUL, Eflatun Sk., Depo Sk., BÜYÜKKÜP, 2. Havuzlu Sk., 2. Küp Sk., 3. Havuzlu Sk., Arabacı Halil Ağa Sk., Atlanbac Sk., Buğday Dede Cd., BÖREKÇİBAĞI, Buğdaydede Türbesi Sk., Buğdaydede Cd., İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 11:00:00.542-2025-02-01 14:00:00.768 saatleri arasında Yeniçiftlik; İsimsiz11, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz20, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-01 2025-02-01 09:00:00.415-2025-02-01 15:00:00.088 saatleri arasında Yıldırım; İsimsiz17, 35/6, 35/5, Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd., İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 09:00:00.415-2025-02-01 15:00:00.088 saatleri arasında Buruncuk; , 400. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 412. Sk., 412/1. Sk., 413. Sk., Buruncuk Cd., Buruncuk Kalesi Mevki, Çanakkale Asfaltı, Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 09:00:00.415-2025-02-01 15:00:00.088 saatleri arasında Musabey; , İsimsiz5, İsimsiz96, 218 Sk., 203. Sk., ÇAVUŞ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 09:00:00.415-2025-02-01 15:00:00.088 saatleri arasında Çavuş; , İsimsiz48, İsimsiz97, 218 Sk., 200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 203. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 209. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 214. Sk., 216. Sk., Çanakkale Asfaltı, Çavuş Cd., ÇAVUŞ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 09:00:00.415-2025-02-01 15:00:00.088 saatleri arasında Kesik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-01 2025-02-01 09:00:00.574-2025-02-01 17:00:00.642 saatleri arasında Çınarköy; , Çınarköy Kırovası, 5010 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 09:00:00.574-2025-02-01 17:00:00.642 saatleri arasında Kızılüzüm; , Kemalpaşa Kızılüzüm, Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası, 5010 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 10:00:00.371-2025-02-01 13:00:00.017 saatleri arasında Ansızca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 10:00:00.371-2025-02-01 13:00:00.017 saatleri arasında Kemalpaşa OSB; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 10:00:00.371-2025-02-01 13:00:00.017 saatleri arasında Yenmiş; , İsimsiz25, HACI ALİ, Yenmiş Fabrika Yolu Cd., Yukarı, Yukarı Küme Evleri, TAN, YENMİŞ FABRİKA YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 10:00:00.371-2025-02-01 13:00:00.017 saatleri arasında Aşağı Yenmiş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 11:01:00.278-2025-02-01 13:00:00.461 saatleri arasında Yenikurudere; Yenikurudere Köyü İç Yolu, Yenikurudere Köyü, YENİ KURUDERE YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 11:01:00.278-2025-02-01 13:00:00.461 saatleri arasında Kamberler; KAMBERLER YOLU KÜMEEVLER, KAMBERLER YOLU, İsimsiz91, kamberleryolu kümeevler, Kamberler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 11:01:00.278-2025-02-01 13:00:00.461 saatleri arasında Bayramlı; Bayramlı Yolu Kümeevleri, Bayramlı Köyü İç Yolu, Bayramlı Köyü, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-01 2025-02-01 09:00:00.802-2025-02-01 15:00:00.209 saatleri arasında İçmeler; 1163. Sk., Göçmen Cd., Gül Bahçe Cd., Nuri Özbek Cd., ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI, İÇMELER, 1180, 1189, 1130, 1122/1, 1087/3, 1047, İsimsiz257, TEKKE, 1106, 1044, 1032, 1001, 1007, 1153, 1157, 1158, 1155, 1159, 1160, 1009, 1036, 1038, 1040, 1027, 1060, 1042, 1019/1, 1057, 1041, 1090, 1000. Sk., 1001 Sk., 1002/1. Sk., 1005, 1008. Sk., 1012. Sk., 1014. Sk., 1019 Sk., 1019. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1026. Sk., 1029. Sk., 1029/1. Sk., 1029/2. Sk., 1029/3. Sk., 1029/4. Sk., 1029/5, 1033. Sk., 1034. Sk., 1035, 1037. Sk., 1045, 1046. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1051. Sk., 1055. Sk., 1056/1. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1062. Sk., 1063. Sk., 1064 Sk., 1065. Sk., 1068. Sk., 1069. Sk., 1070. Sk., 1071. Sk., 1072. Sk., 1074. Sk., 1075. Sk., 1076, 1077. Sk., 1078. Sk., 1079. Sk., 1080, 1080. Sk., 1084 Sk., 1085, 1086. Sk., 1087, 1087/1. Sk., 1087/2. Sk., 1088. Sk., 1092, 1098, 1107. Sk., 1122. Sk., 1132. Sk., 1134, 1136. Sk., 1138. Sk., 1142. Sk., 1144. Sk., 1151. Sk., 1151/1. Sk., 1154. Sk., Eski Urla İzmir Yolu Cd., , 1055/1, 1061, 1025, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz74, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz87, 1181, 1163/2, İsimsiz138, İsimsiz155, İsimsiz165, İsimsiz166, İsimsiz168, İsimsiz169, İsimsiz170, İsimsiz171, İsimsiz179, İsimsiz182, İsimsiz184, İsimsiz187, İsimsiz190, İsimsiz207, 1045/1, İsimsiz216, İsimsiz242, İsimsiz256 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 09:00:00.802-2025-02-01 15:00:00.209 saatleri arasında Torasan; , 508, KEMAL ERTAN, 594, 560, 624, 501, 576, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, 516, 588, 622, 566, 593, 505, 599, 596, 559, 500. Sk., 502, 506, 507. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 512. Sk., 519. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 523. Sk., 524. Sk., 525. Sk., 526. Sk., 527 Sk., 528. Sk., 529. Sk., 531. Sk., 534. Sk., 536. Sk., 538. Sk., 540. Sk., 542. Sk., 543. Sk., 544, 545. Sk., 548. Sk., 551, 554. Sk., 555. Sk., 558. Sk., 561. Sk., 563. Sk., 564. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 575. Sk., 577. Sk., 582 Sk., 583 Sk. Sk., 585. Sk., 587. Sk., 589. Sk., 591. Sk., 595, 595. Sk., 597. Sk., 600. Sk., 601 Sk., 601. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., Dostlar Sitesi, Dostlar Sitesi İç Yol, Kemal Ertan Cd., PINARDERE, Sakarya Sk., ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI, 592, 598, 572, 569, 586, 514, 571/1, 607 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 09:00:00.802-2025-02-01 15:00:00.209 saatleri arasında Özbek; , İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz213, İsimsiz221, İsimsiz222, İsimsiz225, İsimsiz226, İsimsiz229, İsimsiz230, İsimsiz241, İsimsiz248, İsimsiz250, İsimsiz262, 6111 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 09:00:00.802-2025-02-01 15:00:00.209 saatleri arasında Altıntaş; , İsimsiz35, ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI, İç Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 11:00:00.793-2025-02-01 17:00:00.836 saatleri arasında Torasan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-01 2025-02-01 09:00:14.907-2025-02-01 17:00:23.868 saatleri arasında Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 9510/10, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 10:00:00.969-2025-02-01 12:00:00.264 saatleri arasında Uğur Mumcu; 8790/5. Sk., 8968/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-01 2025-02-01 09:00:42.935-2025-02-01 10:00:52.448 saatleri arasında Karadere; Koru, Karadere Köyü İç Yolu, Karadere Köyü, Dereboyu, Camiönü, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 16:00:38.285-2025-02-01 17:00:00.068 saatleri arasında Karadere; Koru, Karadere Köyü İç Yolu, Karadere Köyü, Dereboyu, Camiönü, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-01 2025-02-01 09:00:44.428-2025-02-01 13:00:53.887 saatleri arasında Erzene; İatanbul, Ege Üniversitesi Lojmanları, İstanbul, 116/19. Sk., CENGİZ HAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 10:00:31.415-2025-02-01 16:00:38.117 saatleri arasında Naldöken; 1267/1. Sk., 1267/2. Sk., 1268. Sk., 1264. Sk., 1267. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 10:00:54.227-2025-02-01 16:00:09.458 saatleri arasında Naldöken; 1268/5. Sk., 1268/6, 1268. Sk., 1268/1. Sk., 1268/2. Sk., 1268/3. Sk., 1268/4. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-01 2025-02-01 09:30:00.108-2025-02-01 17:00:00.488 saatleri arasında Çatak; AKÇAY, İsimsiz84, İsimsiz90, İsimsiz14, , İsimsiz91, İsimsiz96, AKÇAY, AKÇAY, İsimsiz82 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 09:30:00.312-2025-02-01 17:00:00.457 saatleri arasında Çatak; AKÇAY, AKÇAY, AKÇAY, İsimsiz106, İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz111, , İsimsiz16, İsimsiz21, AKÇAY, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz92, İsimsiz95 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-01 2025-02-01 10:00:00.135-2025-02-01 15:00:00.049 saatleri arasında Salihler; 820, İsimsiz21, , 822, Özgür Sk., BAHAR, 821 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 15:00:00.127-2025-02-01 17:00:00.352 saatleri arasında Salihler; Cumhuriyet Cd., Çağla, Petekkent 9. Sk., Petekkent 9, Petekkent 7. Sk., Petekkent 6. Sk., Petekkent 5. Sk., Petekkent 4. Sk., Petekkent 3. Sk., Petekkent 2. Sk., Petekkent 10. Sk., Petekkent 1. Sk., İsimsiz278, İsimsiz234, Petekkent 7 Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-01 2025-02-01 11:00:00.241-2025-02-01 17:00:00.642 saatleri arasında Hisarköy; , Hisarköy Köyü İç Yolu, Hisarköy İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-01 2025-02-01 11:00:00.542-2025-02-01 14:00:00.768 saatleri arasında Hasköy; İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 11:01:00.278-2025-02-01 13:00:00.461 saatleri arasında Çınardibi; İsimsiz111, Çınardibi Köyü İç Yolu, Çınardibi Köyü, Osmaniye Köyüçınardibi Köyü, Osmaniye Köyü, Köy İç Yolu, Armutlu Yolu, İsimsiz133, İsimsiz132, İsimsiz131, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz128, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz124, İsimsiz122, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz117, İsimsiz116, İsimsiz115, İsimsiz114, İsimsiz113, İsimsiz112, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz107, İsimsiz106, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz103, İsimsiz99, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz75, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz37, İsimsiz28, İsimsiz23, İsimsiz17, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 11:01:00.278-2025-02-01 13:00:00.461 saatleri arasında Osmanlar; Osmanlar Köyü İç Yolu, Osmanlar Köyü, İsimsiz22, İsimsiz19, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 11:01:00.278-2025-02-01 13:00:00.461 saatleri arasında Dernekli; Mersinli, Dernekli Yolu, Dernekli Köyü İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-01 2025-02-01 11:01:00.278-2025-02-01 13:00:00.461 saatleri arasında Balcılar; Kenger, Balcılar Köyü İç Yolu, Balcılar Köyü, elektrik kesintisi yaşanacaktır.