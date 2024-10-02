02 Ekim İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:53

Güncelleme: 02.10.2024 - 09:53

İZMİR ilinde 02 Ekim Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-02 2024-10-02 09:00:00.04-2024-10-02 15:00:00.999 saatleri arasında Aydınlıkevler; 6783. Sk., 6784. Sk., 6780, 6781. Sk., 6780/1. Sk., , 6782. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-02 2024-10-02 09:00:00.225-2024-10-02 15:00:00.583 saatleri arasında Balatçık; 8787/4. Sk., 8787/4. Sk., 8787. Sk., 8787. Sk., 1671. Sk., 1671. Sk., , , 8801. Sk., 8791. Sk., 8791. Sk., 8790. Sk., 8789/2. Sk., 8789/1. Sk., 8789/1. Sk., 8789. Sk., 8789. Sk., 8788. Sk., 8788. Sk., İsimsiz17, İsimsiz17, Anadolu Cd., Anadolu Cd., 8909, 8909, 8801. Sk., İsimsiz19, 8790. Sk., 8789/2. Sk., İsimsiz19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-02 2024-10-02 09:00:00.343-2024-10-02 15:00:00.844 saatleri arasında Aydınlıkevler; 6796. Sk., 6796/3. Sk., 6795. Sk., 6793. Sk., 6792/1. Sk., 6792. Sk., 6790. Sk., 6784. Sk., 6783. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-02 2024-10-02 09:00:00.407-2024-10-02 15:00:00.843 saatleri arasında Aydınlıkevler; 6795. Sk., 6794. Sk., , 6799. Sk., 6798. Sk., 6797/2. Sk., 6797/1. Sk., 6797. Sk., 6796/1. Sk., 6796. Sk., 6794/5. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-02 2024-10-02 13:00:00.222-2024-10-02 17:00:00.385 saatleri arasında Uğur Mumcu; 8790/14, 8790/15, 8790/9. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-02 2024-10-02 13:00:00.485-2024-10-02 17:00:00.675 saatleri arasında Uğur Mumcu; 8790/8. Sk., 8790/9. Sk., 8966. Sk., 8967. Sk., 8968. Sk., 8969. Sk., 8970. Sk., 8973. Sk., 8790/15, 8790/13. Sk., 8790/5. Sk., 8790/6. Sk., 8790/7. Sk., 8965, 8790/16, , 8790/1. Sk., 8790/12. Sk., 8790/14, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-02 2024-10-02 13:00:00.485-2024-10-02 17:00:00.675 saatleri arasında Balatçık; 8790/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-02 2024-10-02 09:00:00.565-2024-10-02 16:00:00.215 saatleri arasında Uzunköy; İsimsiz21, Taşlıtarla, İsimsiz107, İsimsiz107, İsimsiz106, İsimsiz106, İsimsiz80, İsimsiz80, İsimsiz22, İsimsiz22, Taşlıtarla, İsimsiz21, İsimsiz16, İsimsiz16, İsimsiz11, İsimsiz11, İsimsiz7, İsimsiz7, İsimsiz1, İsimsiz1, , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-02 2024-10-02 09:00:00.565-2024-10-02 16:00:00.215 saatleri arasında Ovacık; MERCAN YURDU, MERCAN YURDU, İsimsiz30, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz27, İsimsiz20, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-02 2024-10-02 09:00:00.894-2024-10-02 14:00:00.033 saatleri arasında M. Fevzi Çakmak; İsimsiz1, , , 4135. Sk., 4124, 4124, 4112. Sk., 4112. Sk., 4111. Sk., 4111. Sk., 4110. Sk., 4110. Sk., 4105, 4105, İsimsiz14, İsimsiz14, İsimsiz1, 4190, 4190, MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 4153, 4153, 4135. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-02 2024-10-02 09:00:00.894-2024-10-02 14:00:00.033 saatleri arasında Zeytinalanı; MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL, MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 4183. Sk., 4183. Sk., 4155. Sk., 4155. Sk., 4150, 4150, 4148. Sk., 4148. Sk., 4143. Sk., 4143. Sk., 4135. Sk., 4135. Sk., 4132. Sk., 4132. Sk., 4130. Sk., 4130. Sk., 4126/1. Sk., 4126/1. Sk., 4126, 4126, 4124, 4124, 4105, 4105, İsimsiz10, İsimsiz10, , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-02 2024-10-02 09:00:18.702-2024-10-02 13:00:23.519 saatleri arasında Boyalık; 3243. Sk., 3245. Sk., 3246. Sk., 3247. Sk., 3258. Sk., 3259. Sk., 3260. Sk., 3261. Sk., 3262. Sk., 3424. Sk., , 3242. Sk., 3244. Sk., İsimsiz2, 3187. Sk., 3200. Sk., 3240. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-02 2024-10-02 09:00:18.702-2024-10-02 13:00:23.519 saatleri arasında Altınyunus; Salman Apart Yazlık Villaları, 3424. Sk., 3423. Sk., 3421. Sk., 3420. Sk., 3419. Sk., 3418. Sk., 3415. Sk., 3412. Sk., 3411. Sk., 3402. Sk., 3401. Sk., 3400. Sk., 3215. Sk., 3415. Sk., İsimsiz11, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-02 2024-10-02 09:00:52.354-2024-10-02 13:00:57.636 saatleri arasında Boyalık; 3248. Sk., 3424. Sk., 3256. Sk., 3255. Sk., 3254. Sk., 3253. Sk., 3252. Sk., 3250. Sk., 3249. Sk., 3247. Sk., 3246. Sk., 3240. Sk., 3239. Sk., 3238. Sk., 3237/1. Sk., 3237. Sk., 3235. Sk., 3233. Sk., 3232. Sk., 3231. Sk., 3230. Sk., 3229. Sk., 3228. Sk., 3227/1. Sk., 3227. Sk., 3225. Sk., 3224. Sk., 3223. Sk., 3222. Sk., 3221. Sk., 3217. Sk., 3216. Sk., 3216 Sk., 3213. Sk., 3211. Sk., 3210. Sk., 3209. Sk., 3208. Sk., 3207. Sk., 3203. Sk., 3202. Sk., 3200. Sk., 3199. Sk., 3197. Sk., 3187. Sk., İsimsiz11, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-02 2024-10-02 09:00:52.089-2024-10-02 12:00:02.876 saatleri arasında Kuşçuburun; , İsimsiz57 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-02 2024-10-02 09:00:53.985-2024-10-02 17:00:59.477 saatleri arasında Kır; İsimsiz104 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-02 2024-10-02 09:00:53.985-2024-10-02 17:00:59.477 saatleri arasında Yamanlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-02 2024-10-02 09:00:53.985-2024-10-02 17:00:59.477 saatleri arasında Sancaklı; İsimsiz23, İsimsiz56, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-02 2024-10-02 09:00:53.985-2024-10-02 17:00:59.477 saatleri arasında Eğridere; 8750 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-02 2024-10-02 09:00:53.985-2024-10-02 17:00:59.477 saatleri arasında Çamiçi; İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz12, İsimsiz10, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-02 2024-10-02 10:00:43.974-2024-10-02 16:00:04.911 saatleri arasında Maltepe; 66. Sk., Mithatpaşa Cd., 72. Sk., 68. Sk., 35. Sk., 23. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-02 2024-10-02 12:00:06.221-2024-10-02 13:00:15.831 saatleri arasında Zafer; İsimsiz194, 2374, 2401, 2303, 2302, 2315, , 205/25. Sk., 2302. Sk., 2305. Sk., 2307. Sk., 2308. Sk., 2309. Sk., 2310. Sk., 2312. Sk., 2313. Sk., 2314. Sk., 2316. Sk., 2318. Sk., 2319. Sk., 2320. Sk., 2320/1. Sk., 2322. Sk., 2323. Sk., 2325. Sk., 2326. Sk., 2330. Sk., 2331. Sk., 2332. Sk., 2335. Sk., 2336. Sk., 2337. Sk., 2338. Sk., 2339. Sk., 2340. Sk., 2342. Sk., 2342/1 Sk., 2346. Sk., 2347. Sk., 2351. Sk., 2352. Sk., 2354. Sk., 2355. Sk., 2357. Sk., 2358. Sk., 2360, 2360/1. Sk., 2361. Sk., 2362. Sk., 2363. Sk., 2359 Sk., 2365. Sk., 2369. Sk., 2370. Sk., 2371. Sk., 2372. Sk., 2373. Sk., Atatürk Cd., Cennet Vadisi, GAFFAR OKKAN, Gaffar Okkan Sk., Turgut Özal Cd., Çiftlik Sk., 2353, 2306, 2311, 2321, 2316, 2328, 2329, 2342 Sk., 2342, 2341, 2370/1, 2333, 2334, 2401 Sk., 2403 Sk., İsimsiz15, İsimsiz132, İsimsiz177, İsimsiz223 elektrik kesintisi yaşanacaktır.