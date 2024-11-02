02 Kasım DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.11.2024 - 10:30

Güncelleme: 02.11.2024 - 10:30

DÜZCE ilinde 02 Kasım Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK, FATIH, FATİH, MEHMET AKİF, ORTA, YENI, YENİ mahallelerinde 102. SK., 121., 121. SK., 122. SK., 123, 123. SK., 125, 125. SK., 126, 127, 127. SK., 128, 128. SK., 129. SK., 130, 130. SK., 131, 132, 133. SK., 134. SK., 135, 138., 140., 146. SK., 149. SK., 150., 151., 151. SK., 166., 168., 17 AGUSTOS, 172., 172. SK., 173. SK., 174. SK., 175., 175. SK., 178., 178. SK., 179. SK., 180. SK., 182. SK., 185., 185. SK., 187, 20., 20. SK., 222., 230. SK., 353., 4. SK., 70., 75. SK., 80., ACAR, AKÇAY, CİHANGİR SK., DR.SADIK AHMET SK., ERDOGAN, ERDOĞAN SK., EROL SK., ERTUĞRUL SK., GÜNEY SK., HAFIZ AHMET, HAFIZ AHMET CD., HÜRRIYET, IŞIK SK., İSTİKLAL, KARANFIL, KAYA, KÖKSAL SK., KUZEY SK., KÜLTÜR SK., MÜDERRIS, NALBANT SK., ÖZ, ÖZBEK, ÖZSOY, ÖZSOY SK., PARLAK, PARLAK SK., POYRAZ SK., SAGLIK, SAĞLIK CD., SEÇKİN SK., SEHIR, SEHIT MESUT KIROGLU, SEHIT NUSRET AKAR, SEHIT SEHABETTIN ARSLAN, SIFA, SPOR SK., ŞEHİR, ŞEHİR MEYDAN, ŞEHİT MESUT KIROĞLU CD., ŞEHİT ŞEHABETTİN ARSLAN CD., ŞEN SK., ŞİFA SK., YAĞMUR SK., YILMAZ, YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MARESAL, MAREŞAL mahallelerinde AHMET YESEVI, AHMETÇİLER CD., GÖKÇE AĞAÇ CD., INCIRLER, İNCİRLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, GÜNEY, GÜNEYALTI, N KENDISI, SABAN mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, GÜNEY, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNEY KÖYÜ YOLU, SANAYİ SK., YIGILCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİFTLİK mahallelerinde ÇİFTLİKKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DELIHÜSEYIN, DELİHÜSEYİN, KIRAN mahallelerinde DELIHÜSEYIN, İsimsiz159, İsimsiz161, saçmalıpınar yanık yolu sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTUNÇAY, DERE, KURTSUYU, N KENDISI, OTLAKLAR, PETEKLI, TANTAN KUYU, TONYALI mahallelerinde ALTUNÇAY, DÜZCE/AKÇAKOCA YOLU, KÖY SOKAĞI, KURTSUYU KÖYÜ İÇ YOLU, KURTSUYU MERKEZ, MUSABABA KÖYÜ, OTLAKLAR, PETEKLI, PETEKLI KÜME EVLER, SUBASI, TANTAN KUYU, TONYALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTEPINARLAR, ÇİFTEPINARLAR, SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde ALİ HAMZA PARKI İÇİ YOLU, HUZUREVLER SİTESİ İÇ YOL, HUZUREVLER SİTESİ İÇİ YOLU, KONURALP CUMHURIYET, KONURALP HAN AĞASI SK., KONURALP HILMI SÖNMEZ, KONURALP HİLMİ SÖNMEZ CD., KONURALP TOPÇU SK., KONURALP TÜRBE, KONURALP ÜSKÜBÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALICUMA, N KENDISI mahallelerinde 1 SK., 1., 1_2, 4., 4_1, ÇALICUMA KÖYÜ YOLU, KARAÇALI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANLI MÜCAVIR, DOĞANLI, N KENDISI mahallelerinde 120. SK., 9126., 9128., 9139., 9210., 9225., ADAPAZARI BOLU YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BURHANIYE, BURHANİYE mahallelerinde 280., 283. BULVAR, AFYON SK., BAKLA SK., DUMLUPINAR SK., GENERAL KAZIM SK., KİRAZ SK., NECMETTIN TAYHAN, NECMETTİN TAYHAN SK., SIHHİYE SK., ŞEHİT RUHSAR CD., T. TAYHAN SK., TAVUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTEPINARLAR, ÇİFTEPINARLAR, ŞEHİT, TERZIALILER, TERZİALİLER mahallelerinde ALİ HAMZA SK., BOLU CD., ÇARŞIİÇİ CD., HACI SALİH SK., HAMAM SK., KONURALP 56., KONURALP 57., KONURALP ALI HAMZA, KONURALP ALİ HAMZA SK., KONURALP BAGLIK YOKUSU, KONURALP BAŞOL SK., KONURALP CD., KONURALP CUMHURİYET CD., KONURALP ÇARŞI İÇİ, KONURALP ÇİLİMLİ, KONURALP HAMAM SK., KONURALP HÜRRİYET CD., KONURALP KALELER SK., KONURALP KARAKOL, SEVİNDİK SK., ÜSTÜNDAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 08:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERGİÇ mahallelerinde 2177. CD., 2180., 2180. CD., 877. SK., SAKAOGLU, SAKAOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, MUNCURLU, MUNCURLU MÜCAVIR mahallelerinde 10975., ALTINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, MUNCURLU BESNİ KÖY SOKAĞI, MUNCURLU KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 05:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, DERELITÜTÜNCÜ, DOĞANLI, GÖKÇE, GÜMÜŞPINAR, HACI ALİLER, KAHVECI, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI, YENI mahallelerinde 1900., 5392. SK., 5393. SK., 5394. SK., 5397., 5400., 5400. SK., 5402., 5402. SK., 7350., 7400. CD., 7565., 7700., 8010., 8036., 8092., 9100., 9110., 9121., 9125., 9132., 9659., 9663., 9670., 9805., CAMİ SK., D 100 KARAYOLU, D 100 KARAYOLU CD., D100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, GONCA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FABR, GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY SK., MERKEZ GÜMÜŞPINAR KÖY SOKAĞI, MERKEZ HACIALILER, PAŞAORMANI KÖYÜ YOLU, TÜTÜNCÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 05:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ALTINPINAR, ÇAM, DOĞANLI, ESKİ MENGENCİK, GÜMÜŞPINAR, HACI ALİLER, KAHVECI, MERKEZ, MURADİYE MENGENCİK, N KENDISI, YENI mahallelerinde 107., 1900. SK., 5397. SK., 5600., 7330., 7505., 7550., 8009., 8017, 8095., 9124., 9130., 9130. 1, 9133., 9500., 9530., 9590., 9595., 9840., ÇAM, DOĞANLI KÖYÜ YOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, GÜMÜŞPINAR KÖYÜ YOLU, GÜMÜŞPINAR YOLU, HACIALİLER KÖYÜ YOLU, KAHVECI, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ YOLU, KÖY, MERKEZ HACIALİLER SK., MURADİYE KÖYÜ YOLU, MURADİYE MENGENCİK KÖYÜ İÇ YOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, SEHIT mahallelerinde KONURALP 330., KONURALP 330. CD., KONURALP 353., KONURALP 399., KONURALP 432., KONURALP 495., KONURALP 507., KONURALP 514., KONURALP 514. SK., KONURALP 519., KONURALP 521., KONURALP 549., KONURALP 553., KONURALP 554., KONURALP 556., KONURALP DÜZCE, MERKEZ YÖRÜK, NECMI HOSVER, NECMİ HOŞVER, PROFESÖR DR. NECMETTİN ERBAKAN, ÜNİVERSİTE CD., YURTKUR DÜZCE KONURALP YURT MÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde 233. SK., 235. SK., 236. SK., BAYRAK SK., DÜZCE CD., KONURALP 230., KONURALP 234., KONURALP 236. SK., KONURALP 237., KONURALP 261., KONURALP 261. SK., KONURALP 435., KONURALP 521. SK., KONURALP 532. SK., KONURALP 533., KONURALP 536., KONURALP 536. SK., KONURALP DÜZCE CD., KONURALP TASLIK, KONURALP TAŞLIK, MELEN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde 234. SK., 261. SK., KONURALP 235. SK., KONURALP 236., KONURALP 247., KONURALP 252., KONURALP 500., KONURALP 500. CD., KONURALP 504., KONURALP 534., KONURALP 535. SK., KONURALP 546., KONURALP 550., KONURALP 550. SK., KONURALP 560., KONURALP BAYRAK SK., KONURALP TAŞLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YUKARI mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, KONURALP 408., KONURALP 435. SK., KONURALP 442., KONURALP 446., KONURALP 502., KONURALP 511., KONURALP 512., KONURALP 547., KONURALP 548., KONURALP 555., TEKNOPARK, YÖRÜK KÖYÜ YOLU, YÖRÜKLER KÖYÜ YOLU, YUKARI YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKLI ÇİFTLİK, DEVELİ, DURAKLAR, KÜÇÜKAHMET, KÜÇÜKMEHMET, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde 20100., 20110., 20150., 20161., 20511., 20530., 20550., 20580., 20600., 20710., 21000., 21050., 21100. SK., ANADOLU OTOYOLU, AYDINPINAR, AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, BATAKLI ÇIFTLIK, BATAKLIÇİFTLİK KÖYÜ YOLU, DEVELI, KÜÇÜKAHMET KÖYÜ YOLU, KÜÇÜKMEHMET KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YEŞİLKÖY mahallelerinde YESILKÖY, YEŞİLKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde AKAY, GÖRAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİÇEKPINAR, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, ÇIÇEKPINAR, ÇİÇEKPINAR KÖYÜ YOLU, HACI YAKUP KALAYCI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACI YUSUFLAR, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YALI, YUKARI mahallelerinde AKÇAM SK., ALPEREN SK., BADEM 1 SK., BAKİ ÇELEBİ SK., BALA ÇEBİ SK., BAŞAK SK., BAYRAKTAR SK., DERVİŞ AHMET SK., EDİLLİ CD., FEVZİ PAŞA SK., FEYZULLAH SK., GÖREN, GÖREN CD., HACI ALİ OSMAN SK., HACI HAFIZ 2 SK., HACI MEHMET SK., HACI MOLLA SK., HACI OSMANLAR SK., HACI ŞAKİR SK., HACIHAFIZ1 SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., INCI, İLLA CD., İNCİ SK., İSTANBUL CD., KAPAÇLAR SK., KARA AHMET SK., KARADUT, KESME, KIZILAY SK., KIZLAR AGASI, KIZLAR AGASI SK., KIZLAR AĞASI SK., KOÇBABA SK., LERZAN, MENEKŞE SK., MEYDAN SK., MUALİM AZİZ SK., MUALLİM SK., OSMAN NABİ SK., RACİL SK., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SARICA SK., SARIGÜL SK., TALAT UĞUR CD., TERZİ EMİNLER SK., YANMAZ, YARENLER SK., YONCA SK., YOSUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAŞYAZICIOĞLU, KEMER, KOZLUK mahallelerinde DARIYERİBAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, KEMERKASIM KÖYÜ İÇ YOLU, KOZLUK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASYAZICIOGLU, BAŞYAZICIOĞLU, DARIYERİBAKACAK, MERKEZ mahallelerinde BAŞYAZICIOĞLU BOLU DAĞI EVLERİ, ÇINAR CD., D-100 BOLU DAĞIKARAYOLU KÜME EVLER, DARIYERİBAKACAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 05:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIYERİ YÖRÜKLER, FATIH, FATİH, HACIMEHMET, SAFAK, ŞAFAK, UFUK, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 106 SK., 107 SK., 108 SK., 111 SK., 112 SK., 112. SK., 115 SK., 118., 130., 132., 137. SK., 141 SK., 141. SK., DARIYERİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE ÇEVRE YOLU, KAYNAŞLI GİRİŞİ-K20, YEŞİLÇAM KÖYÜ YOLU, ZİRAATCI MEHMET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 05:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, HACIMEHMET, SAFAK, SIMSIR, ŞAFAK, ŞİMŞİR, UFUK, YENİDOĞAN mahallelerinde 101 SK., 103 SK., 104., 105., 106. SK., 110 SK., 110., 113 SK., 113. SK., 124. SK., 139 SK., 139., 148., ANADOLU OTOYOLU KAYNAŞLI BAĞLA, GÜRSEL SK., HACIMEHMET, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, YÖRÜKLERKÖYÜYOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.