02 Kasım İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.11.2024 - 10:30

Güncelleme: 02.11.2024 - 10:30

İZMİR ilinde 02 Kasım Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-02 2024-11-02 09:00:00.038-2024-11-02 17:00:00.214 saatleri arasında Küçükören; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ, Köşk Ödemiş Yolu, KÜÇÜKÖREN, başören elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 09:00:00.038-2024-11-02 17:00:00.214 saatleri arasında Küre; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, KÜRE KÜME EVLERİ, Köşk Ödemiş Yolu, Küre Köyü, KÜRE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 09:00:00.038-2024-11-02 17:00:00.214 saatleri arasında Çamlıca; , İsimsiz1, Köşk Ödemiş Yolu, Çamlıca Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 09:00:00.038-2024-11-02 17:00:00.214 saatleri arasında Çayır; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, Ataman, Köşk Ödemiş Yolu, Çayırköy, İsimsiz176 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 09:00:00.038-2024-11-02 17:00:00.214 saatleri arasında Demirdere; , İsimsiz242, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Demirdere Köyü İç Yolu, Köy İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 09:00:00.038-2024-11-02 17:00:00.214 saatleri arasında Güney; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Güney Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 09:00:00.038-2024-11-02 17:00:00.214 saatleri arasında Hamam; , mendegüme küme evler, melcek, çukur, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Demirdere Köyü İç Yolu, Hamamköy Köyü İç Yolu, Köşk Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-02 2024-11-02 09:00:00.038-2024-11-02 17:00:00.214 saatleri arasında Sarılar; İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , Sarılar Köyü, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 09:00:00.038-2024-11-02 17:00:00.214 saatleri arasında Kocaaliler; Kocaaliler Yolu, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz30, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 09:00:00.038-2024-11-02 17:00:00.214 saatleri arasında Çobanköy; ÇİMENLİK KÜMEEVLER, SARILAR KÖY YOLU, çobanköy merkez, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-02 2024-11-02 09:00:00.112-2024-11-02 15:00:00.282 saatleri arasında Çağdaş; 8824. Sk., , 8050. Sk., 8819. Sk., 8825. Sk., 8826. Sk., 8828. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-02 2024-11-02 09:00:00.457-2024-11-02 15:00:00.643 saatleri arasında Özbek; 6109, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-02 2024-11-02 09:00:00.666-2024-11-02 17:00:00.966 saatleri arasında Tulum; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 09:00:00.956-2024-11-02 17:00:00.607 saatleri arasında Arslanlar; , İsimsiz197 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 09:00:00.956-2024-11-02 17:00:00.607 saatleri arasında Kırbaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-02 2024-11-02 09:00:00.956-2024-11-02 17:00:00.607 saatleri arasında Havuzbaşı; İsimsiz52, İsimsiz11, İsimsiz35, İsimsiz39, İsimsiz47, , İsimsiz6, İsimsiz27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 09:00:00.956-2024-11-02 17:00:00.607 saatleri arasında Mektep; İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 09:00:00.956-2024-11-02 17:00:00.607 saatleri arasında İbrahimçavuş; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 09:00:00.956-2024-11-02 17:00:00.607 saatleri arasında Çırpı Cami; İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 10:00:00.025-2024-11-02 16:00:00.208 saatleri arasında Ergenli; İsimsiz2, Ergenli Köyü İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz1, Dereköy Yolu, Ergenli Köyü, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 15:00:00.534-2024-11-02 17:00:00.007 saatleri arasında Turan; Cumhuriyet Sk, Cumhuriyet Sk., Dere Küme Altı Evleri Mevki, Dere Küme Altı Evleri Mevkii, Dere Küme Altı Mevki Evleri, Erdoğan Bitek Sk., Fatih Sk., Gül Sk., Karanfil Sok, Okul Geçidi Sk., Turan Köy İç Yolu, Turan Köyü İç Yolu, Çoban Sk., Yeni Sk., Turan Köyü İç Yolu, Turan Köyü İç Yolu, Turan Köyü İç Yolu, , İsimsiz1, 30 Agustos Sk., 9 Eylül Sk., Atatürk Sk, Atatürk Sk., Atatürk Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 15:00:00.534-2024-11-02 17:00:00.007 saatleri arasında Yusuflu; İsimsiz8, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 15:00:00.534-2024-11-02 17:00:00.007 saatleri arasında Demircilik; , İsimsiz33, KABAKÇI BAHÇE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-02 2024-11-02 09:00:00.975-2024-11-02 17:00:00.113 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk; Şehit Mustafa Akmansoy Cd., , 9255. Sk., 9267. Sk., 9267/1 Sk., Kocatepe Caddesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 09:00:00.975-2024-11-02 17:00:00.113 saatleri arasında Damlacık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-02 2024-11-02 09:00:00.984-2024-11-02 16:00:00.133 saatleri arasında Veliler; İsimsiz25, İsimsiz61, İsimsiz62, ULU VELİLER, İsimsiz64, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, ULU VELİLER, Uluveliler, Veliler Köy Yolu, Kocaceritler, İsimsiz68, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz69, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz15, ULU VELİLER, , İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-02 2024-11-02 09:00:11.799-2024-11-02 15:00:22.808 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa; 2204/1, 2201, Sanayi Bölgesi Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., 2204. Sk., 2203. Sk., 2200/1. Sk., 2200. Sk., 2202, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 09:00:11.799-2024-11-02 15:00:22.808 saatleri arasında Fatih; Mustafa Kemal Atatürk Cd., 2452. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-02 2024-11-02 10:00:46.343-2024-11-02 14:00:52.819 saatleri arasında Mustafa Kemal Paşa; 2129. Sk., , 2101. Sk., 2103. Sk., 2106. Sk., 2107. Sk., 2108. Sk., 2110. Sk., 2112. Sk., 2115. Sk., 2117. Sk., 2121. Sk., 2122. Sk., 2124. Sk., 2128. Sk., 2129/1. Sk., 2131. Sk., 2133. Sk., 2137. Sk., 2140. Sk., 2142. Sk., 2144. Sk., 2145. Sk., 2146. Sk., 2148. Sk., 2156. Sk., 2158. Sk., 2160. Sk., 2162. Sk., 2168. Sk., 2170. Sk., 2206. Sk., 2349. Sk., 2353. Sk., 2730. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak, Mithat Ünal, 2131/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 10:00:46.343-2024-11-02 14:00:52.819 saatleri arasında Çamlı; , Barış, Kültür Sk., Okyanus, Saray, Saray Sk., Sevgi Sk., Ulus, Yaren, Yasemin, Yasemin Sk., YENİ, Zeytin, Çamlıca, Çamlıca Cd., Çicek Sk., İzmir-Seferihisar Yolu, Şahin Sk., ŞAHİN, KAPTAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, SAĞLIK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 10:00:46.343-2024-11-02 14:00:52.819 saatleri arasında Küçükkaya; , Anadolu, Eski Küçükkaya, Eski Küçükkaya Sk., Eşme, Mersinli, SEVGİ, UMUT, Vatan, Çamlı, DAMLACA, İsimsiz15, küçükkaya sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 10:00:46.343-2024-11-02 14:00:52.819 saatleri arasında Kahramandere; , 800. Sk., 802. Sk., 804. Sk., 808. Sk., Mithat Ünal, Mithat Ünal Cd., İzmir-Seferihisar Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 10:00:46.343-2024-11-02 14:00:52.819 saatleri arasında Yelki; , 2137. Sk., 2143. Sk., 2153. Sk., 2196. Sk., 2204. Sk., 2380. Sk., 2407. Sk., 2411. Sk., 2415. Sk., 2423. Sk., 2435. Sk., 2478. Sk., 2540. Sk., 2544. Sk., 2546. Sk., 2559. Sk., 2561. Sk., 2567. Sk., 2730. Sk., 2732. Sk., Adnan Menderes Cd., Namık Elal Cd., 2464, 2198, 2468 sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 10:00:46.343-2024-11-02 14:00:52.819 saatleri arasında Payamlı; , Küçükkaya elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-02 2024-11-02 10:00:51.822-2024-11-02 15:00:00.319 saatleri arasında Çavuş; Çanakkale Asfaltı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 14:00:00.116-2024-11-02 15:00:00.218 saatleri arasında Çavuş; 218 Sk., İsimsiz97, İsimsiz48, , ÇAVUŞ YOLU, Çavuş Cd., Çanakkale Asfaltı, 216. Sk., 214. Sk., 212. Sk., 210. Sk., 209. Sk., 208. Sk., 207. Sk., 206. Sk., 205. Sk., 204. Sk., 203. Sk., 202. Sk., 201. Sk., 200. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 14:00:00.116-2024-11-02 15:00:00.218 saatleri arasında Buruncuk; Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd., Çanakkale Asfaltı, Buruncuk Kalesi Mevki, Buruncuk Cd., 413. Sk., 412/1. Sk., 412. Sk., 407. Sk., 406. Sk., 405. Sk., 404. Sk., 402. Sk., 400. Sk., , 403. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 14:00:00.116-2024-11-02 15:00:00.218 saatleri arasında Yıldırım; Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd., 35/5, 35/6, İsimsiz18, İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 14:00:00.116-2024-11-02 15:00:00.218 saatleri arasında Musabey; ÇAVUŞ YOLU, 203. Sk., 218 Sk., İsimsiz96, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-02 2024-11-02 14:00:00.116-2024-11-02 15:00:00.218 saatleri arasında Kesik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.