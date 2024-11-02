02 Kasım KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.11.2024 - 10:30

Güncelleme: 02.11.2024 - 10:30

KOCAELİ ilinde 02 Kasım Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR, YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 17 AĞUSTOS BULVAR, 4.MURAT SK., AHU SK., AKIN, AKSEMSETTIN, AKSOY CD., ALBAYRAK SK., ALEV, ALEV SK., ALI KUSÇU, ALI ÖZDEMIR, ALIÇAVUS, ALİ AĞA SK., ALİ KUŞÇU CD., ALİ ÖZDEMİR SK., ALİÇAVUŞ CD., ARNAVUT SK., ARZUM, ARZUM SK., ASI, ASIM ÇAVUS, ASIM ÇAVUŞ SK., ASİ SK., ASMA SK., AŞİYAN SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, ATLAS, AVCILAR SK., AVSAR, AVŞAR SK., AYAZMA, AYAZMA CD., AYDIN, BADEM, BAHAR, BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BASÖGRETMEN, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD, BAŞÖĞRETMEN CD., BEDIR, BELEN, BELEN SK., BERAT SK., BERRİN SK., BEYAZIT SK., BEYZA SK., BILGE, BIYIK, BIYIK SK., BİZİM SK., BORA SK., BOZKENT, BOZKENT SK., BURAK, BURAK SK., CAMI, CANSU, CEMAL AĞA SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL SK., CENNET SK., CEVDET, CEVDET SK., ÇAGDAS, ÇAGRI, ÇAĞDAŞ CD., ÇAĞRI SK., ÇIÇEK, ÇILEK, ÇİĞDEM SK., ÇORUH, ÇORUH CD., D-130 KARAYOLU CD., DERMAN SK., DERVISSUYU, DERVİŞSUYU CD., DIDEM, DİDEM SK., DOSTLUK, DOSTLUK CD, DOSTLUK CD., DURU, DURU SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., EFE SK., ELA, ELA SK., EMİR SK., ERBERK, ERENKAYA, ERENKAYA SK., ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., ESERTEPE SK., EYLÜL, EYLÜL SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., EYÜP SIMSEK, EYÜP ŞİMŞEK CD., EZGİ SK., FEYMAN, FIRAT CD., FULYA SK., GAFFAR OKKAN CD., GEDIKLI, GEDİKLİ SK., GELIBOLU, GELİBOLU CD., GİRNE CD., GÖNÜL, GÖREN SK., GÜLBAHAR, GÜLBAHAR SK., GÜLİŞAN SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ CD., GÜNDÜZALP, GÜNDÜZALP CD, GÜNDÜZALP CD., GÜVEN SK., GÜZEL, GÜZEL SK., GÜZELCE SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HASAN TAHSIN, HAVUZLUBAHÇE, HAVVA NENE SK., HAYDARPASA, HAYDARPAŞA CD., HENDEK SK., HISARTEPE, HİSARTEPE SK., HÜSEYİN AĞA SK., IBNISINA, IKIZ, ILICA CD., ISMET PASA, İBNİSİNA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., İKİZ CD., İSMET PAŞA CD., KABAYAKALI, KABAYAKALI SK., KABRISTAN, KABRİSTAN SK., KALYON SK., KAMELYA, KAMİL İKİZ CD., KANDİL SK., KANUNI, KANUNİ CD., KAPLAN, KAPLAN SK., KARACAOGLAN, KARACAOĞLAN CD., KARANFİL CD., KARINCADERE, KARINCADERE CD., KAVAK SK., KERİM SK., KEVSER, KEVSER CD., KINALI, KINALI SK., KORU, KOSOVA, KOSOVA CD., KUMRU SK., KUMTARLA, KUVAYİ MİLLİYE CD., KÜBRA SK., LİMAN SK., MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU CD., MASAL, MEDENIYET, MEDENİYET CD., MEHMET ÇAVUS, MELDA SK., MELEN, MELEN SK., MELTEM, MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MUAZZEZ, MUAZZEZ SK., MUKADDES SK., MURAT PIR, MURAT PİR SK., MUSA HOCA SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NURSEDA, NURSEDA SK., NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ODABASLAR, ODABAŞLAR CD., ORHANGAZI CD., ORHANGAZİ CD., ORMANGÜLÜ SK., ORTANCA, ORTANCA SK., ORUÇ REİS CD., OSMANBEY, OSMANBEY SK., OSMANLI, OSMANLI CD., PALMIYE, PELIN, PIRALLAR, PIRIREIS, PİRALLAR CD., PİRİREİS CD., RAHIM, RESUL SK., SAGLAM, SAĞLAM SK., SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SAMUR, SARAL, SARAL SK., SARAY, SARDUNYA SK., SAZLIK SK., SEÇKIN, SEDİR SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SELAMOĞLU SK., SEMIH ÜLPER, SERCAN SK., SERDAR, SERDAR SK., SERHAT, SERHAT SK., SEVİNÇ SK., SEYIT GAZI, SEYİT GAZİ CD., SEYRANTEPE, SEYRANTEPE SK., SOMUNCU SK., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., SULTAN SK., SULTAN SÜLEYMAN, SULTAN SÜLEYMAN CD., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., ŞEHİT ZAFER SK., TABYA, TABYA SK., TANTAOĞLU CD., TAŞOCAĞI SK., TAYFUN, TERMAL SK., TOSUNLAR CD., TUĞRA SK., TULUMBA, TULUMBA SK., TUNCA SK., TURGUT REİS CD., ULUBEY, ULUBEY CD., ÜÇEVLER CD., VALIDE, VALİDE SK., VEZIR, VEZİR SK., YAKAMOZ SK., YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YAZLIK CD., YENIÇERI, YENİÇERİ SK., YENİKÖY CD., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR CD, YILDIRIMLAR CD., ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ mahallelerinde SEYDI ALI REIS, ŞAFAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ mahallelerinde 2098. SK., 2099., 2099. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2110. SK., 2113., 2113. SK., İSHAKPAŞA CD., KONCA CD., MANDIRA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3056., 3056. SK., 3057., 3057. SK., 3065. SK., 3067., 3067. SK., 3076., 3076. SK., 3077. SK., 3083., 3083. SK., 3084. SK., 3085. SK., 3086. SK., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., SARAYBOSNA CD., SEZAI KARAKOÇ, SEZAİ KARAKOÇ CD., YAHYA ÇAVUŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3053., 3053. SK., 3059., 3059. SK., 3060. SK., 3064. SK., 3069. SK., 3071. SK., 3072., 3072. SK., 3073. SK., 3074., 3074. SK., 3075. SK., 3131., 3131. SK., ADNAN KAHVECİ CD, AKİF ÖĞRETMEN SK., BASAK, BAŞAK CD., ÇİMEN SK., DURUSU SK., EKIN, EKİN SK., GÖKTÜRK, GÖKTÜRK CD., HILMI ÖZKÖK, HİLMİ ÖZKÖK CD., ISMAIL DOKUZOGLU, İMAJ SK., İSMAİL DOKUZOĞLU CD., KILÇIK SK., MIMAR SINAN, SARI CD., SULTANBABA, SULTANBABA CD., TEKES, TEKEŞ SK., YESIL, YOSUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURİYE, SIYRETIYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AGA, OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARSIYAKA, KARŞIYAKA, SEYMEN mahallelerinde CUMA SK., D-130 KARAYOLU, HACIBEY, HACIBEY SK., ILKER, İLKER SK., İMECE SK., KARSIYAKA D-130 YANYOL, LATİFE HANIM CD., MAKET, YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BARBAROS CD., BERRAK SK., ERKUT, GÜNAY SK., IHSAN, KESKIN, KESKİN, ŞAHİNTÜRK SK., TÜRKKAN, YILDIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM mahallelerinde ALTIN ŞEHİR SK., AVCILAR, AYKUT, AYKUT SK., BAĞIMSIZ SK., BAHÇE SK., BARIŞIK SK., BİLİCİ SK., CENGİZ SK., ÇİNİLİ SK., EHLİDİL SK., EKREM SK., GAZILER, KADER, KADER SK., KARASU SK., KIZILAĞAÇ SK., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., KUŞAK SK., MARMARA CD., MINI, MÜCAHIT, NEFES SK., NİYAZİ SK., SAFİYE SK., SANCAKTAR, SERIM, SERİM SK., SEVDE, SEVDE SK., SEVİM SK., SÜLEYMANİYE SK., ŞÖLEN SK., TASKIN, TAT SK., UYUM, UYUM SK., YAZICIOGLU, YEKTA, YEKTA SK., YENİCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI mahallelerinde DÜZLÜK MEVKII, HASANAGA MEVKII, HASANAĞA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde KARAMÜRSEL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BARBAROS, ÇAKIR, ÇİSE SK., EMPAY SK., FURUNCU, ILIM, SAHINTÜRK, YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇASU SK., AKVİLLA KONUTLARI SİTE YOLU SK, ALAYLI SK., ALIOGULLARI, ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BAHÇELİEVLER SK., BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET, BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVIZLIK., CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELİ SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERTUG, ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., FILIZLER, FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HİZMET SK, HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, KABAKOZ SK., KADER SK, KADIMEZARI, KADIMEZARI CD., KADIR ASLAN, KADİR ASLAN SK, KANAAT SK., KARADERE CD., KARAKADILAR CD., KARALI SK., KARPUZLUK SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KIVRAK SK., KİRAZLIK EVLERİ SİTE YOLU SK, KORUCU SK., KOZLU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLİ SK., MEMISLER, MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., MEYVELIK, MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN, ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, SERT SK., SEVIL, SEVİL, SEVİL SK, SEVİL SK., SIRINTEPE, SIRINYOL, SUADİYE BAĞDAT CD., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞEHİT YILMAZ DEDEOĞLU SK., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TALIP, TALİP SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELI, TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, VAROL, VAROL SK., YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCA, SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde ASAGA MEVKII, AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KILISE MEVKII, PAMUKOVA YOLU CD, YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKİF SK., AKKONAK, AKKONAK SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ALİM, ALİM SK., ARPAÇAY SK., AŞIK SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BAGDAT CD., BALLICA, BALLICA SK., BAŞAKÇI, BAŞAKÇI SK., BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN SK., CEMRE SK., CEREN, CEVİZ SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇEMBER, ÇEVİK, ÇIRACI SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DAĞOĞLU, DEMİRCİ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DİNAMİK SK., DUT SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., ELMALIK, ELMALIK SK., EMRAH, ENGİNAR SK., EREN, EREN SK., FETIH, GENÇLİK SK., GÖKALP SK., GÖRKEM SK., GÖZDE, GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜLVEREN, GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜRBÜZ, GÜVENER, GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HARMAN SK., HAVAI, HAVAİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., HÜNER SK., INKILAP, ISTIKBAL, ISTIKBAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP, İNKILAP SK., İSTİKBAL SK., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KASIRGA SK., KAVAKLI SK., KAYALAR, KESER CD., KETEN, KETEN SK., KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ, KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KOVAN SK., KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇIN, LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MARTI SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MELİHA, MELTEM SK., MEVSİM SK., MINE, MİNE SK., MUHABBET, MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN, ÖZBİLEN SK., ÖZDEN, ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PUMA SK., SAMANYOLU SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELİ SK., SERAP SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SOLMAZ SK., SÜMBÜLE, TABİAT, TABİAT SK., TAÇ SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TOPBAS, TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, USLU, UYGAR, VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ, VEYSEL KARANİ CD., YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YURDUM, YURDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTASYON mahallelerinde ESTERGON CD., KARAYAZI SK., NAMIK KEMAL CD., RAHLE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEKEVLER, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde 100.YIL CD., ADALETLİ SK., ERTUĞRUL GAZİ SK., KİRAZLI SK., YAZAR SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNTARLA mahallelerinde 131., 201. SK., 214., 214. SK., 234., 234. SK, 237. SK., 238., 238. SK., 239., 239. SK., 241. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 248. SK., IMAR, İMAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, ALIKAHYA FATIH, ALIKAHYA MERKEZ, ALİKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA FATİH, ALİKAHYA MERKEZ, FEVZI ÇAKMAK, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, ORHAN mahallelerinde 19 MAYIS CD., 2.BEZENDİ SK., ABDÜLHAMİT CD, AÇANGÜL, AÇANGÜL SK., AHMET MÜFID BEY, AHMET MÜFİD BEY, AHMET MÜFİD BEY CD., AHMET YASEVI, AHMET YASEVİ CD., AKDERE CD., AKYÜZLER SK., ALTINOLUK SK., ARSLAN ÇAVUŞ SK., ASYA SK., BAĞLAR SK., BATTALGAZİ CD., BEŞPINAR, BEŞPINAR SK., BUHARA CD., CANLI SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN CD., CEVHER DUDAYEV, CEVHER DUDAYEV CD., CEVİZLİ SK., CINNAH, CİVA SK., ÇALDIRAN CD., ÇAMLIYAYLA, ÇAMLIYAYLA CD., ÇELEBİ MEHMET CD., ÇELİKSOY SK., ÇİÇEK PINAR, ÇİÇEK PINAR SK., ÇİMENLİK SK., DEVRIM, DEVRİM SK., DUMANLI, DUMANLI SK., DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURSUN ÇAVUŞ SK., EĞİTİM CD., ELMA TEPE YOLU EVLERİ SK, ELMA TEPE YOLU EVLERİ SK., ELMATEPE CD., ERDEMLER SK., ESENDERE SK., ESENLI, ESENLİ SK., ESKİPAZAR SK, ESKİPAZAR SK., EŞREF BİTLİS CD, EVLİYA ÇELEBİ CD., FATİH SULTAN MEHMET BULVAR, FINDICAK, FINDICAK SK., GAZI OSMAN, GAZİ OSMAN CD., GÖKÇEK SK., GÖKMENLER SK., GÖLHİSAR SK., GÜLDALI, GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLŞAH, GÜLŞAH SK., HACI EYÜPLER, HACI EYÜPLER SK., HULUSİ KENTMEN CD., ILICA SK., İNCİRLİ SK., KAHVECİ CD., KARACALAR SK., KARADEMİR, KARADEMİR SK., KARAMAN, KARAMAN SK., KARAPINAR SK., KATIP ÇELEBI, KATİP ÇELEBİ CD., KEKLİK SK., KELESOGULLARI, KELEŞOĞULLARI, KELEŞOĞULLARI SK., KEMERCİ SK., KILIÇLAR, KILIÇLAR SK., KIR SK., KOCA YUSUF PAŞA SK., KORE, KORE CD., KÖRÜKTEPE, KÖRÜKTEPE CD., KÖSEOĞULLARI SK., KUBILAY, KUBİLAY SK., KUZU SK., LALELİ SK., LOKMAN KERIM, LOKMAN KERİM SK., MARULLAR SK., MEHMET AKİF CD, MEHMET ÇAVUŞ CD., MEHRE, MEHRE SK., MERAM, MERAM SK., MEVLANA CD., MUDANYA SK., MÜCAHİTLER, MÜCAHİTLER SK., NAMLI SK., NARLIOĞLU, OĞUZHAN CD., OSMAN HAMDI BEY, OSMAN HAMDİ BEY CD., ÖMER MUHTAR, ÖYKÜM, ÖYKÜM SK., ÖZTÜRKLER SK., ÖZVATAN, PASADAYI, PAŞADAYI SK., RASİM EGEMEN SK., SABİHA GÖKÇEN CD., SABRİ USTA SK., SALKIM SK., SANCAR, SANCAR SK., SEDAT SİMAVİ CD., SEHIT YÜKSEL DINÇ, SEMERKANT, SEMERKANT CD., SENTÜRKLER SK., SERAY SK., SEYİR SK., SEYYİT SK., SÖNMEZLER SK., SUBAŞI, SÜLEYMAN ÇELEBİ CD., SÜRMENE SK., ŞEHİT UMUT ŞENSOY SK., ŞEHİT YÜKSEL DİNÇ, ŞEYH EDEBALİ CD., TASKENT, TAŞKENT CD., TAŞKIN, TAŞKIN SK., TEPE ÇIKMAZI SK., TESVIKIYE, TEŞVİKİYE CD, TEŞVİKİYE CD., TOLGA SK., TURNAOĞLU, TURNAOĞLU CD., UFUK SK., ÜNLÜ PINAR, ÜNLÜ PINAR CD., VAHDETTİN SK., VELİ MAHMUT PAŞA CD., VEZİRHAN SK., YALIM SK., YAPRAKLI SK., YEŞİLÇAY SK., YEŞİLDERE SK., YILDIZLAR SK., YİĞİTLER SK., YUNUS EMRE, YURTLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLBAHÇE KADRIYE, GÜLBAHÇE KADRİYE, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde ATATÜRK, AYAN, AYAN SK., CÖMERT, CÖMERT SK., ÇOBAN SK., DERİN SK., HASIR SK., ISTIKLAL., KADRIYE MERKEZ MEVKII, KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR SK., BALÖREN SK, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYA SK., KAYACIK, KAYACIK SK., KIŞ, KOCAMAN SK., MEZARLIK SK, MEZARLIK SK., MİRA, MÜCAHİT SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETHACILAR, AKÇAKESE, ALİHOCALAR, KISALAR, NEBIHOCA, NEBİHOCA, PIRCELER, PİRCELER, SARISEYH, SARIŞEYH, TERZILER, TERZİLER, YASSIBAG, YASSIBAĞ mahallelerinde AHMETHACILAR MERKEZ MEVKII, AHMETHACILAR MERKEZ MEVKİİ, AHMETHACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSNAKLAR MEVKII, BOSNAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BOŞNAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERKESLI MEVKII, ÇERKESLI MEVKII KÜME EVLER, ÇERKEŞLİ MEVKİİ KÜME EVLER, DAGOGLU MEVKII, DAGOGLU MEVKII KÜME EVLER, DAĞOĞLU MEVKİİ, DAĞOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, Deneme1, GÖKÇELER MEVKII, HASANFAKILAR MEVKII, HASANFAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, IGCILER MEVKII, IZMIT KANDIRA YOLU, İĞCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KALEMCIOGLU MEVKII, KALEMCIOGLU MEVKII KÜME EVLER, KALEMCİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KISALAR MERKEZ MEVKII, KISALAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KISALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KOYYOLU SK, KUZULUK SK., NEBIHOCA MERKEZ MEVKII, NEBİHOCA MERKEZ MEVKİİ, NEBİHOCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, PIRCELER BÖCEKLER MEVKII, PIRCELER MERKEZ MEVKII, PIRCELER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, PIROGLU MEVKII, PİRCELER BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK, PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SARIHOCALAR MEVKII, SARIHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE MEVKII, TEKKE MEVKII KÜME EVLER, TEKKE MEVKİİ, TEKKE MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZILER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 220., 220. SK., 220/1., 220/1. SK., 222/1. SK., 222/3., 224. SK., 226. SK., 228., 228. SK., 246. SK., 253. SK., 255. SK., 255/1., 255/1. SK., 255/2., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 268. SK., 270. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIROVA, ÖZGÜRLÜK, YENI mahallelerinde 205., 205. SK., 205/3. SK., 205/4. SK., 208., 208. SK., 208/2. SK., 208/3. SK., 210. SK., 210/1. SK., 5108/1. SK., 5211., 5211. SK., 5220. SK., ADNAN KAHVECİ CD., MEHMET AKIF ERSOY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 12:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 204. SK., 204/1., 204/1. SK., 206. SK., 212., 212. SK., 216., 216. SK., 216/1. SK., 216/2. SK., 218., 220/2., 222. SK., 222/2. SK., 224., 269. SK., AŞIK VEYSEL CD., UĞUR MUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, ARIFAGA, BABALI, BALLAR, CEBECI, ÇAMKONAK, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, PINARDÜZÜ mahallelerinde 2007, 3257, 587, ACAR SK., ACILIK, ACILIK SK., ADNAN CANLI, ADNAN CANLI SK., AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN CD., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKIN SK., AKÜZÜM SK., ARZU SK., ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, ASYA, ATMACA SK., AVNİ AKRAN CD, AYÇA SK., AYDOGDU, AYDOĞDU SK., BABALI ATATÜRK, BABALI BEREN, BABALI CUMHURIYET, BABALI GÖKÇE, BAHADIR, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BALKAN, BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BARIŞ SK., BEGONYA SK., BERBEROĞLU SK., BEREN SK., BESTE SK., BİRGÜL SK., BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, CANAN SK., CEMAL ÇAMUR, CEMAL ÇAMUR CD., CESUR SK., CEVHER, CEVHER SK., CUMHURİYET CD, ÇAMLICA SK., ÇAT SUYU SK., ÇELİK SK., ÇIGDEM, ÇINARLIK SK., ÇİÇEKLİ SK., ÇÖRTÜK, DAGDIBI, DAMLAR YANI SK., DEMET, DENİZ SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DERYA SK, DIKILI, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DİLARA SK., DİNÇER SK., DOĞAN SK, DOĞAN SK., DOKUZ EVLER SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., ELİF SK., ELMACI, ELMACI SK., EMANET SK., EMEL SK, EMEL SK., EMRAH SK., EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., GARDENYA SK., GENÇ SK., GÖKÇE SK, GÖL SK., GÜL SK., GÜLDALI SK., GÜLŞEN SK., GÜMÜŞ. SK., HACI ŞÜKRÜ SK., HALIS, HALİS SK., HAMARAT SK., HAMZA, HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HİCRET SK., HİLAL SK., HİSAR SK., HÜSEYİN PEHLİVAN CD., IHLAMUR ÇIÇEGI, IPSIR, KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KANARYA SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ DERE, KARAAGAÇ GÜMÜS, KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KURTULUS, KARAAGAÇ OKUL, KARAAGAÇ SAKA, KARAAGAÇ SEDA, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARANFİL SK, KARATAŞ SK., KARSI, KARSI SK., KATIP, KATİP SK., KEFKEN, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CD., KEFKEN HÜRRIYET, KIRCAALI, KIZILCIK SK., KOÇLAR SK., KUM ZAMBAGI, KURTULUŞ SK., KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, LEVENT SK., MANDIRA, MANDIRA SK., MANOLYA SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERVE SK, MERVE SK., MEŞE SK, MEŞE SK., MURAT SK., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MÜZEYYEN, NERGIZ, NERGİZ SK., OBRUK. SK., ONUR SK., ORKİDE SK., OSMAN DENİZ SK., ÖZCAN. SK., ÖZDEMİR SK., ÖZDEN SK, ÖZGE, ÖZKAN, ÖZKAN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, REYHAN, REYHAN SK., RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAKA SK., SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKLI SK., SEDA SK., SEFER, SEFER SK., SELVILI, SELVİLİ SK., SEVGI, SEVGİ SK., SOFULAR SK., SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÜLEYMAN PEHLİVAN SK., SÜMBÜL SK., SÜMBÜLCÜK, ŞENOL SK., ŞİRİN SK., TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAYFUN SK., TEPE CD., TEPE. CD., TEPEKÖY, TEPEKÖY SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., ÜLKER SK., YAGCI, YAĞCI SK., YAPRAK SK., YEŞİL PINAR SK., YİLDİZ, YÖRÜK SK., ZAFER SK., ZEYTIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, ÇALYER, DELIVELI, DELİVELİ, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT CD., KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, KARADIVAN, KARADİVAN, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇENEDAĞ, SIRRIPASA mahallelerinde ÇEŞME SK., DENİZCİLER CD., ENGIN, ENGİN CD., HAFIZ HASAN YILMAZ CD., SEHIT NEDIM KÜÇÜK, ŞEHİT NEDİM KÜÇÜK SK., TALGIR SK., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, TAHTALI mahallelerinde ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, KOÇOGLU MEVKII, KOÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 2231., 2231. SK., 2342., 2343., 2346., 242. CD., FETİH SK., HALIL IBRAHIM ERDEM, HALİL İBRAHİM ERDEM SK., IZNIK YOLU, İZNIK YOLU, İZNİK YOLU CD., KEMAL AYDINOĞLU SK., NURETTİN GÖKÇORA CD., OLUKLU-KAYACIK YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, FULACIK mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MERDIGÖZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA mahallelerinde CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ADALI HALİL SK., AKAN, AKÇA, AKÇA SK., AKÇAY SK., ASRIN SK., ATABEY, AYHAN, AYHAN SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BALKIZ, BATI, BATI SK., BEKİR SK., BOSTANCI SK., CANAN, CANDAN, CANDAN SK., CANSU SK., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK SK., DELİCE SK., DUMAN, DUMAN SK., DURMUS, DURMUŞ SK., ELÇIN, ELÇİN SK., ERASLAN, ERASLAN SK., ERMIS, ERMİŞ SK., ERSIN, ESKİBAĞ SK., EZBER SK., FERASET SK., GÜNERİ SK., HELAL SK., HITABE, HİTABE SK., HÜKÜM SK., HÜRMETKAR, HÜRMETKAR SK., İLKEM SK., KAYIN, KAYIN SK., KIRAAT SK., MARIFET, MARİFET SK., MAZLUM SK., MEDRESE, MEDRESE SK., MENDERES SK., MEVLEVİ SK., OKUYAN, OKUYAN SK., ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN CD., SAADET, SAADET SK., SAKIN, SAKİN SK., SEYMA, ŞELALE SK., ŞEYMA SK., TOROS SK., TÜRBE SK., ULUBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde ACI ÇEŞME SK., ÇIFTE SELVILER, ÇİFTE SELVİLER SK., MUSAB SK., ÖGRETMEN ZATIYE ÇELEMEN, ÖĞRETMEN ZATİYE ÇELEMEN SK., ÖRENBABA, ÖRENBABA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ, ZİNCİRLİKUYU mahallelerinde KAHVECILER, KAHVECİLER SK., KALE SK., YAĞHANECİLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde AKARCA SK., AKTAÇ SK., ATILLA, ATİLLA SK., AZİM SK., BİLAL SK., BİLEN SK., BİNNAZ SK., BİRSEN SK., DORUK, GÖKÇE SK., KIVANÇ SK., KOÇ, KOÇYİĞİT SK., MEMNUN SK., NARİN SK., NAZAR SK., NERMİN SK., NIMET, NİYAZ SK., NURCAN SK., PERTEV SK., SERPİL SK., ŞENNUR SK., YANIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ADALILAR, ALİBABA SK., ALTINOK SK., ASLI, ASLI SK., BATI PINAR SK., BAYDUR, BAYDUR SK., BEHLÜL SK., BERFU SK., BERKE SK., BORAN SK., BOSTANCI, CENGİZ ÖZDEMİR SK., CEREN SK., CERRAH, CERRAH SK., CEZVECİ SK., ÇALI SK., DALGA SK., DALYAN, DALYAN SK., DORUK SK., ELZEM SK., ENGİNSU SK., ERDAL, ERDAL SK., FILINGIR, FISTIK SK., FİLİNGİR SK., GENCAY SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÜLSE SK., HAKKI SK., KARAASLAN, KARAASLAN CD., KARANİ SK., KOÇ SK., KUDRETLI, KUDRETLİ SK., LODOS, LODOS SK., MARAL, MARAL SK., MESUT SK., MUALLIM, MUHLİSE SK., NAZAR, NECLA SK., NİDA SK., NİMET SK., NUR SK., NURCAN, NUROL, ÖMÜR SK., ÖZER SK., ÖZLEM SK., SAYGÜL SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SELALE, SERTAÇ, SERTAÇ SK., SEZGI, SEZGİ SK., ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, ŞEHİT SAMİ İLHAN SK., TUZLA CD., ÜZMEZ SK., YALIN SK., YAMAÇ, YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YEMEN SK., YEMİŞALAN SK., ZENNUR SK., ZEYTİNLİK SK., ZUHAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1319/2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1319/1., 1319/1. SK., 1319/2., 1331. SK., 1332., 1332. SK., 1333., 1333. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, ANIBAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ, SULTAN ORHAN, TATLIKUYU mahallelerinde 1318/3. SK., 1318/4. SK., 1319., 1319. SK., 1319/4. SK., 1342. SK., ANİBAL CD., D-100 KARAYOLU CD., GÜNEY YANYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3253, 3253., 3256., 3261, AYDIN SK., DEĞİRMEN YOLU SK, EROĞLU SK., ORGANIZE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 1. CD, 3202. SK, 3205., 3206, 3207., 3210., 3211., 3211. SK, 3212., 3213., 3215., 3216., 3217, 3217., 3236. SK., 3249., 3249/1., 3251., 3252., 3254., 3258., 3258. SK, 3262., 3265, 3265., 3266., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., 4868., BADEM SK., BANU SK., BAYKUŞ SK., BERİL SK., ÇAM SK., ÇATAL SK., ÇELEBİ SK., ELMALI SK., ERİM SK., ERSİN SK., FABRİKALAR SK., GEBZE, GEBZE CD., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GONCA SK., İSHAKOĞLU SK., KAMBER KAYNAĞI SK., KARACA SK., KAYADERESİ YOLU SK, KÖMÜRCÜLER SK., KUMTEPE SK., MANDRA CD., MUSTAFA KEMAL, NİLÜFER SK., ORGANİZE CD., ÖZDEN SK., ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., ŞİLE CD., TEPEVİRAN YOLU SK, TOPLUCA SK., UZAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 02 Kasım Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4429, 4429., GÖLCÜK SK., MADEN, MADEN CD., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.