02 Ocak SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.01.2025 - 10:33

Güncelleme: 02.01.2025 - 10:33

SAKARYA ilinde 02 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, KARAÇALI, ORTAKÖY, TOPÇU mahallelerinde 1.CD., 15.CD., 4003, 4005, 4006, 4007, 4009, 4014, 6.CD., ASAGI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜK KAYNARCA SK., İsimsiz122, KARPUZLAR, KEŞKEKLER SK., KIZILCIKLI BURUN, KIZILCIKLI BURUN 2, ORTAKÖY, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/37, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/45, ORTAKÖY/46, SASKINLAR, ŞAŞKINLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BİRLİK, CAMİTEPE, DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTİL, ORTA, ORTAKÖY, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16008, 16009, 16012, 16014, 16015, 16016, 16017, 16018, 16019, 16020, 16021, 19018, 2003, 2003 sokak, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 3005, 34002, 34003, 34005, 34008, 34010, 34011, 34014, 34016, 34017, 34018, 34019, 34020, 34021, 34022, 34023, 34024, 34025, 4008, 4012, akmeşe, ARIFAGA KARABOGAZ, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., AŞAĞINEVRİN, BİRLİK SK., BÜYÜK KAYNARCA, ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇETİN, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/5, DUDUKÖY/7, EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKIOKUL, ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., HAYALLER SK., HAYELLER SK., HUNLAR, İsimsiz106, KARABACAK, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, KARABOĞAZ SK., KARAÇALI MERKEZ, KARPUZLAR SK., KAYACIK/31, KESKEKLER, KIZILCIKLI BURUN 1, KIZILCIKLI BURUN 4, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KÖRÜK SK., KURUDERE, KUZULUK, MANAV, MANAV SK., MERKEZ, MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., ORTAKÖY/39, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, SOGUKSU, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., TEPE, Uavtede Yok, YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, ÜNLÜCE mahallelerinde 1508, ADA, AYDIN GÜL SİTESİ İÇİ YOLU, AYDINLAR YOKUŞU CD., BEGONYA SK., BEGONYA/1, CEMRE EVLERİ İÇİ YOLU, ÇAVDAR, ÇAVDAR SK., FİLİZ SK., GÖKKUŞAĞI KONAKLARI İÇİ YOLU, HARMANLIK CD., IŞIKLAR CD., İLMİYE CD., KASIMPATI SK., PELIT, PELİT SK., SELANAY VİLLALARI İÇİ YOLU, SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, SÖGÜT, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, ÜNİVERSİTE SK., ÜNLÜCE, ÜNLÜCE YOLU CD., ZAMBAK SK., ZENCEFIL, ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY mahallelerinde 15, 3 NOLU, 33 NOLU, 35 NOLU, 36 NOLU, 36 NOLU SK., 37 NOLU SK., 42 NOLU, KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KOCA SINAN, KOCA SINAN CD., KOCA SİNAN CD., LEYLAK SK., MENDERES, MENDERES CD., ŞEHİT GAFFAR OKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 02 Ocak Perşembe 10:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUAPSALAR mahallelerinde 3 NOLU SK., 303 NOLU, 305 NOLU, 307 NOLU, ADİL SK., ÇİÇEK SK., IHLAMUR, IHLAMUR SK., MENEKŞE SK., MOR MENEKSE, MOR MENEKŞE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 02 Ocak Perşembe 11:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKIRPASA, KOZLUK mahallelerinde 75 NOLU, PEŞKENLER MEVKİ, SÖĞÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 02 Ocak Perşembe 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEYHKÖY, ŞEYHKÖY mahallelerinde 15 NOLU CD., SEYHKÖY, ŞEYHKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1504. SK., 1505., 1505. SK., 1506. SK., 1508. SK., 1509., 1513. SK., 1528., ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 02 Ocak Perşembe 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, AHMEDİYE mahallelerinde 1401 NOLU SK., 1402 NOLU SK., 1409. SOK, 1523., AHMEDİYE MERKEZ SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ, ESKISEHIR, İLİM, TÜRKMEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 02 Ocak Perşembe 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE mahallelerinde 1403 NOLU SK., AHMEDIYE MERKEZ, AHMEDİYE MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 02 Ocak Perşembe 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLİYE mahallelerinde 1520. SK., ESKİŞEHİR YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 02 Ocak Perşembe 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1512., 1512. SK., 1513./1, 1514., 1514. SK., 1516., 1517. SK., 1518., 1518. SK., 1531 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 02 Ocak Perşembe 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, ARIFBEY, ARİFBEY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, HANLIKÖY, NEVIYE, NEVİYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1013 SK., 1014 SK., 1018 SK., 1024, 286, SK., 3. SK., 387 SK., 6. SK., 9001, ADA MERKEZ, ADA MERKEZ/6, ADİL, ADNAN MENDERES CD., AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AKIN, AKSU SK., ALİM SK., ANADOLU OTOYOLU, ASLI, ASYA SK., AY SK., AYDINLAR SK., AZIZE, BALKAN SK., BALKAYA, BALKAYA SK., BATUM, BAYRAKTAR SK., BINNAZ, BİLGİN SK., BİSMİL SK., BULAN SK., BURÇAK, CAMİ, CAMİLİ SK., CANAN, CEVHER, CİHANGİR, CUMHURİYET CD., ÇAĞLAYAN CD., ÇAVUŞOĞLU SK., DAĞDİBİ SK., DAMLA, DEMIRYOLU, DEMIRYOLU CD., DERE SK., DERVİŞ, DERVİŞ SK., DEVRAN, DEVRAN SK., DICLE SK., DISLI, DİLEK SK., DOGA SK., DOLUNAY SK., DURMAZ, EMIN, ESEN SK., ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., EŞREF, FUAT SK., GAZİ CD., GEDIZ, GEDIZ SK., GÖKDELEN SK., GUSER SK., GÜLBAHAR, GÜLDESTE, GÜLEN SK., GÜLERYÜZ, GÜMÜS, GÜNGÖREN, GÜVEN, GÜVEN CD., HARMANLIK 1 SK., HASAT, HİLMİ SK., HİSAR SK., HUZUR, IRMAK, IRMAK SK., KABİL SK., KADER/1, KALE SK., KAMELYA SK., KAMER SK., KAPI, KARAYEMİŞ SK., KEHRIBAR, KILIÇ SK., KIRLANGIÇ SK., KISA, KISMET, KISMET SK., KIVILCIM SK., KONAK SK., KOSAVA SK., KÖKLÜ SK., KÖYDISI, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KRİSTAL SK., KUBİLAY, KUTUP SK., LEYLA, LODOS SK., MADEN, MELEK, MELEN SK., MERİÇ SK., MERVE, MESTAN SK., METİN, MEVLANA CD., MILLET, MIRAÇ, MIZRAK SK., MİLLET SK., MİRAÇ CD., NASİP SK., NESİL, NUMAN, OLGUN EVLER KONUT YAPI KOOPERA, ORMAN YOLU, ORTA, ORTA/3, ORTA/4, ORTA/5, ORTA/6, OSMANGAZİ, ÖZER, ÖZER SK., PARKE, PINAR, PINAR SK., PIRLANTA SK., POYRAZ SK., SADİYE, SAFAK, SAKARYA CD.Sİ, SAKARYACD.SI, SELİMİYE CD., SELVI SK., SEMA SK., SERHAT, SERKAN SK., SEVEN SK., SEVİNÇ SK., SEZEN, SUSAM, ŞAHLAN SK., ŞEHİT FATİH KARA CD., ŞEHİT GAFFAR OKKAN, TOPRAK, TUĞBA, TUNA CD., TÜRKER SK., ULUBEY, UMUT SK., UZUNAHMET, YADIGAR, YAN YOL, YAN YOL SK., YAVUZ SULTAN SELIM CD., YAY SK., YENER, YIGIT, YUDUM, YUDUM SK., YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI KIRAZCA, YUKARI SK., ZAFER, ZAFER CD., ZOR SK., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2030, 2157 SK., 2158 SK., 2159 SK., 2160 SK., 2162 SK., 2187, 2187 SK., 2188 SK., 2189, 2230 SK., 2231, 2279, 3504 SK., SULTAN ABDULHAMİT HAN CD., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETLER, AKBALIK, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, ÇILDIRLAR, HARMANLI, KEPEKLI, KIZILBAYIR, MEŞEPINARI, TEKETABAN, YAZILIGÜRGEN, YÜKSEL mahallelerinde 15001, 15003, 15004, 15005, 15006, 15007, 15008, 15009, 15012, 15013, 15015, 22001, 22001 SK., 22002. SK., 22003, 22003 SK., 22005 SK., 22008 SK., 22010 SK., 22011 SK., 4001, 9003, ADAPAZARI AKYAZI YOLU, AKYAZI, AKYAZI CD., ÇEŞMEBAŞI, FABRİKALAR, FABRİKALAR CD., GÖÇMEN, HASAN ÇAVUS, KARABEYLER, KARABEYLER SK., KARADAĞ SK., KARAPÜRÇEK CD., KARDELEN, KAVALCILAR, KAVALCILAR SK., KEPEKLİ SK., KILIÇLAR, KIZILBAYIR SK, MESEPINARI, MUDURNU, ÖZTÜRK SK., RAUF ORBAY CD., ŞEHİT MUSTAFA GEYVE CD., TEKETABAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, YESIL/1, YESIL/2, YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUĞDAYLI mahallelerinde BUĞDAYLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 02 Ocak Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBALIK, BUĞDAYLI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, ÇILDIRLAR, HOCAKÖY, KEPEKLI, KEPEKLİ, KIZILBAYIR, MESEPINARI, TEKETABAN, YAZILIGÜRGEN, YÜKSEL mahallelerinde 15010, 15011, 15016, 15018, 22002, 22002 SK., 22004, 22004 SK., 22005, 22007 SK., 22008, 22009, 22009 SK., 22009., 22009. SK., 22013, 22013 SK., 9002, 9004, 9006, 9008, ADAPAZARI CD., AKSOY, BOYALAR SK., BUĞDAYLI SK., CENNET, CENNET SK., ÇESMEBASI, ÇINAR, ÇINAR SK., DALGIÇ SK., DEFNE, DÜGLEN, FABRIKALAR, GÖÇMEN SK., HANIMELI, HARMANLI KÖYÜ İÇ YOLU, HARMANLI SK., HASAN ÇAVUŞ SK., KARAPÜRÇEK, KEPEKLI, KEPEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, KILIÇLAR SK., KIZIL BAYIR, KIZILBAYIR, KÖYÜNKENDİSİ SK., MESEPINARI/2, MESEPINARI/4, MEŞEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, ÖZTÜRK, RAUF ORBAY, SEHIT MUSTAFA GEYVE, SEHIT MUSTAFA GEYVE CD., TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, TEKETABAN MERKEZ CAMİ İÇİ YOLU, TEKETABAN SK., TEPE_1, YILMAZ, YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, HARMANTEPE mahallelerinde 15.01.2021, 15/1, 342 SK., 343 SK., 344 SK., 345, 346-, 346 SK., 346/1, 348 SK., 350, 350 SK., 352 SK., 401 SK., 402 SK., 414, 414 SK., 415, 415 SK., 419 SK., 420, BANDIRMA CD., DOGU KARADENIZ, SONBAHAR, SONBAHAR CD., YUKARI/15999 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SETÇE mahallelerinde 4404., CELALLER, SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, HIRKA, IHSANIYE, TEPECIKLER, YÖRÜKLER mahallelerinde 1301., 1502., 1504., 1506., 1507., 1508., 3352., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., ESME_1, EŞME, GEYVE TARAKLI, HIRKA, ISTANBUL, KAYAALTI, KURUÇAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 02 Ocak Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde 2863., 2867., 2883., 2887., ESME-, EŞME KÖYÜ YOLU, EŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 02 Ocak Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ, SALIHIYE, SALİHİYE mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, D-140, KÜÇÜCEK, KÜÇÜCEK CD., SALIHIYE, SALIHIYE SK., SALİHİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, KUZULUK ORTA, KUZULUK TOPÇUSIRTI, TAŞBURUN, YONGALIK mahallelerinde 26045, 26049, 26063, 26103, 26136, AKASYA, AKASYA SK., AKYAZI / TOPÇUSIRTI, BALLIKAYA SK., BOGAZ (TOPÇUSIRTI), BOĞAZ (TOPÇUSIRTI), BOĞAZ SK., ÇAVUŞ SK., ÇIÇEK (KUZULUK), ÇINAR (TOPÇUSIRTI), FIDAN, FİDAN SK., GAZI (KUZULUK), GAZİ (KUZULUK), GÖL, GÜL (KUZULUK), HANEDAR SK., HUZUR SK., İPEK, KANSU, KANSU SK., KARANFİL SK., KARANFİL_1, KEKEÇ, KEKEÇ SK., KIRAÇ, KUZULUK KÖY İÇİ, KUZULUK KÖYÜ YOLU, MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU, MAHMUTOĞLU SK., MAVİ SK., MEVLANA, MEVLANA SK., NİLÜFER SK., OFLU, OFLU SK., PAPATYA SK., SARMAŞIK SK., TASBURUN_1, TAŞBURUN SK., TAŞBURUN_1, TOPÇU SIRTI (KUZULUK), TOPÇU SIRTI CD., TOPÇUSIRTI, TOPÇUSIRTI (KUZULUK), YANIK, YANIK SK., YASEMIN, YENI, YENİ, YENİ SK., YONGALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, CAFERIYE, CAFERİYE, KADIKÖY, MELENAĞZI mahallelerinde 338 SK., 505., 531. SK., 532., 538., 545., 549., 550., 551., 552., 553. SK., 555., 557., 557. SK., 558., 559. SK., 560., 561., 563., 564., 565., 566., 567., 568., 569., 569. SK., 571. SK., 572. SK., 575., 576., 577., 579., 579. SK., 580., 581., 583., 583. SK., 584. SK., 585., 585. SK., 586. SK., 587., 588., 589., 590., 590. SK., 592., 592. SK., 593. SK., 595., 595. SK., 596. SK., 597. SK., 599 SK., 600. SK., 601., 602. SK., 603., 604 SK., 606., 608. SK., 609. SK., 612., 614, 615 SK., 617, 618, 619, 620, 621, 622, 622 SK., 623, 624 SK., 625, 626, 627, 628, 628 SK., 629, 629 SK., 693./1, 699., 707, 707-, 708, 708 SK., AKÇAKOCA KARASU YOLU, ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, BEKTAŞI SK., BEYOGLU_1, BEYOĞLU, BEYOĞLU SK., CUMAYERİ YOLU, ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESENTEPE_1, FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), KARASU ŞİLE YOLU, KENAN TURAL, KENAN TURAL CD., MERKEZ SK., MERKEZ SK., MERKEZ/36, MERKEZ/37, MERKEZ/4, MERKEZ/4_9, MERKEZ/60, MERKEZ/68, MERKEZ_3, MERKEZ_96, SAHIL YOLU/1, SAHIL YOLU/2, SAHIL YOLU/3, SAHILYOLU, SAHILYOLU/1, SAHİL YOLU, SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU, TATLICAK, TATLICAK SK., TATLICAK/1, TOKI ORTAKÖY, TOKİ ORTAKÖY, YALI, YALI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde MEKECE/25, MEKECE/28 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 02 Ocak Perşembe 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, MEKECE mahallelerinde AHİLER KÖYÜ YOLU, AHİLER SK., MEKECE/13, MEKECE/21, MEKECE/3 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.